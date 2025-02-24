شاركت السعودي الألماني الصحية كراعٍ ماسي وشريك طبي حصري في أول بطولة سعودية تصنيفية لرياضة البادل لعام 2025، والتي أقيمت في بادل سوشال كلوب بجدة خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المجموعة بتبني نهج شامل للصحة، يتجاوز حدود الرعاية الطبية التقليدية، ليشمل رؤية متكاملة للعافية المتمحورة حول العائلة، مع التركيز على دعم الأجيال الشابة.

وانطلاقاً من حرصها على سلامة المشاركين، قدمت السعودي الألماني الصحية على مدار البطولة خدماتٍ طبية متكاملة، شملت سيارات إسعاف مجهزة وفريقاً طبياً متخصصاً. ولم تقتصر مشاركة المجموعة على الجانب الطبي فحسب، بل امتدت لتشمل جانباً توعوياً مهماً، حيث قدَّم قسم طب العظام إرشاداتٍ وقائية للمشاركين حول الإصابات الرياضية الشائعة، وعلى رأسها ما يُعرف بـ "إصابة مرفق التنس".

وقال مكارم صبحي بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "نلتزم في السعودي الألماني الصحية بشعارنا المؤسسي «نرعاكم كأهالينا»، وتأتي مشاركتنا في هذه البطولة ترجمةً لحرصنا على تعزيز نمط الحياة الصحي في مجتمعنا. ونؤمن بأن دورنا يتجاوز حدود الرعاية الصحية التقليدية ليشمل دعم أفراد المجتمع، لا سيما الشباب، وتحفيزهم على ممارسة حياة نشطة ومفعمة بالحيوية. ونفخر بأن نكون جزءاً من مسار نمو رياضة البادل في المملكة العربية السعودية."

وتأتي رعاية السعودي الألماني الصحية لهذه البطولة في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الصحة المجتمعية وتقوية الروابط الاجتماعية من خلال الرياضة. وتعكس هذه الخطوة أيضاً الدور المحوري الذي تلعبه المجموعة في المساهمة بتعزيز حيوية ونشاط المجتمع السعودي من خلال دعم مُختَلَف الأنشطة الرياضية.

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