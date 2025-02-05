أقيمت مراسم الشراكة بحضور نجوم الجولف العالميين، ومنهم "برايسون ديشامبو"، "سيرجيو جارسيا"، إلى جانب "داستن جونسون"، "خواكين نيمان"، و"جون رام"

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة، عن شراكتها الاستراتيجية مع دوري "ليف غولف" (LIV Golf) العالمي، الذي يُحدث تحولًا في رياضة الجولف. جاء ذلك خلال حفل الإعلان والذي أقيم في العاصمة الرياض، بحضور نجوم الجولف العالميين، ومنهم "برايسون ديشامبو"، "سيرجيو جارسيا"، إلى جانب "داستن جونسون"، "خواكين نيمان"، و"جون رام".

وصرح الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، "توني دوغلاس"، قائلًا: "متحمسون لشراكتنا مع "ليف غولف”، والذي ساهم في تحول رياضة الجولف وتطويرها عالميًا. ونؤمن بأن الرياضة وسيلة فعالة لجمع الناس وإلهامهم، ونسعى لتقديم تجارب رياضية استثنائية تُثري تجربة الجمهور محليًا وعالميًا، مع تعزيز التزامنا بالابتكار والتواصل الثقافي والإنساني. إن حضور نجوم الجولف في مطار الرياض بجانب طائرتنا الأولى يُمثل فرصة لإطلاق تحدٍ جديد سيعلن عنه قريبًا، يُبرز منهجنا الإبداعي الذي يدمج بين الطيران والرياضة"، وأكد في ختام حديثه "إن هذه الخطوة تُبرز التزام الشركة بتعزيز مكانة الرياضة عالميًا، مع تحقيق حضور قوي أمام جمهور عالمي، وتعكس رؤيتها لتكون جسرًا يصل بين المملكة والعالم".

من جانبه، عبر "سكوت أونيل"، الرئيس التنفيذي لدوري ليف غولف"، قائلًا:" نحن فخورون بأن نبدأ موسم 2025 لليف قولف معع شريك مبتكر ومتطلع نحو المستقبل مثل طيران الرياض التي تلتزم بتقديم أفضل تجربة للجماهير ومحبي الغولف حول العالم. لدينا كشركاء رؤية جريئة و خطط طموحة مع مسار طويل للنجاح في المستقبل".

وينضم طيران الرياض كشريك وراعٍ رسمي للدوري مع انطلاقة أولى فعاليته هذا الأسبوع في نادي الجولف بمدينة الرياض. وتتيح هذه الشراكة الترويج الدولي والإقليمي للهوية والعلامة التجارية لطيران الرياض من خلال حضورها في الملاعب، مستفيدةً من حقوق الضيافة والظهور عبر شاشات البث العالمية طوال فترة الاتفاقية والممتدة لعدة سنوات و الحصول على حقوق البث على قناة فوكس الرياضية، حيث تشمل نسخة عام ٢٠٢٥ عدد ١٤ فعالية موزعة على تسع دول حول العالم.

وتواصل طيران الرياض، التي تستعد لإطلاق خدماتها رسميًا في عام ٢٠٢٥، لتعزيز الربط من و إلى الرياض. وتضاف هذه الشراكة إلى قائمة الشراكات المميزة مع أندية واتحادات رياضية عالمية، مثل "أتلتيكو مدريد"، "كونكاكاف"، ورابطة محترفات التنس. وتُظهر هذه الشراكات حرص الشركة على دعم رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والمساهمة في دعم قطاع الترفيه والرياضة.

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