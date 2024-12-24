الرياض، المملكة العربية السعودية- 24 ديسمبر 2024: أعلنت كانون، الشركة الرائدة عالميًا في حلول التصوير والطباعة، عن مشاركتها كراعٍ بلاتيني لمعرض الخليج للطباعة والتغليف 2025. يُقام الحدث في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يستعرض مجموعة فريدة من الابتكارات التي ستُغيّر مستقبل الطباعة والتغليف في جميع أنحاء المنطقة.

وبصفتها الراعي البلاتيني، تؤكد مشاركة كانون ريادتها في سوق الطباعة في الشرق الأوسط، والتزامها الراسخ في قيادة دفة التحول الرقمي. وإذ تُسلّط هذه المشاركة الضوء على حلول كانون الرائدة في هذا المجال، فإنها تدعم في الوقت ذاته رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز النمو التكنولوجي وتمكين الأعمال. علاوة على ذلك، يُبرز عرض كانون الفرص المتنامية في قطاعي الطباعة التجارية وطباعة التغليف في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على التقنيات الرقمية وتكريس الأهمية المستمرة للطباعة الملساء غير المباشرة (Offset printing) التقليدية.

ندعو ممثلي وسائل الإعلام للبقاء على اتصال للحصول على تحديثات حصرية حول عرض كانون المتطور في معرض الخليج للطباعة والتغليف 2025.

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