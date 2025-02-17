أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أترمس – ATERMES"، الشركة الفرنسية الرائدة والمتخصصة في مجال حلول المراقبة والأمن المتقدمة ، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2025 " الذي سيعقد في مركز أدنيك بأبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير. وخلال الحدث، ستسلط الشركة الضوء على نظام SURICATE المتطور ومتعدد الأطياف للكشف عن التهديدات، مما يؤكد التزامها بتوفير حلول أمنية مبتكرة ومتكيّفة مع التحديات المتنامية في المنطقة.

يعد SURICATE نظام مراقبة ذكي من الجيل التالي يجمع بين أحدث أجهزة الاستشعار متعددة الأطياف والذكاء الاصطناعي المدمج مع تقنيات الحوسبة المتطورة. بفضل هذا التكامل المتقدم، يوفر النظام قدرات استثنائية في اكتشاف الأجسام وتصنيفها وتتبعها في الوقت الفعلي بدقة فائقة، حتى في أقسى الظروف. وتتطوّر قدرات الذكاء الاصطناعي للنظام باستمرار عبر التعلم العميق، مما يضمن مواكبته للاحتياجات التشغيلية الخاصة ومواجهة التحديات الأمنية المتغيرة باستمرار.

لا يقتصر دور SURICATE على كونه مجرد نظام مراقبة فحسب، بل يتجاوز ذلك ليعمل كمشغل افتراضي متطور يدمج بسلاسة بين تحليل التهديدات الفوري ودعم اتخاذ القرار الذكي. ومن خلال قدرته على معالجة البيانات الحرجة وتفسيرها بسرعة ودقة، يُزوّد قوات الدفاع والأمن بوعي ظرفي لا مثيل له، مما يمكّنها من اتخاذ القرارات والاستجابة بسرعة وفعالية للتهديدات الناشئة. وتعمل هذه القدرات المتقدمة على تحسين الكفاءة التشغيلية وتدعم أيضًا التدابير الأمنية الاستباقية في البيئات المعقّدة وعالية الخطورة.

ستكشف "أترمس" خلال "آيدكس" عن ثلاثة تطبيقات أمنية حيوية لنظام SURICATE، مسلطة الضوء على أدائه الاستثنائي في مختلف السيناريوهات التشغيلية. ففي مجال حماية الحدود، يوفر SURICATE بفضل تقنيات التصوير متعددة الأطياف عالية الدقة مراقبة مستمرة وشاملة لتأمين المناطق الحدودية. وتعمل خصائص الكشف والتصنيف المتطوّرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على تحديد التهديدات المحتملة في الوقت الفعلي، بما يشمل تحركات الأفراد والمركبات عبر مساحات شاسعة ونائية. ويسهم النظام في تعزيز الوعي الميداني وتمكين الجهات العسكرية وأجهزة إنفاذ القانون من منع عمليات العبور غير الشرعية ومكافحة التهريب ومواجهة أي خروقات أمنية على الحدود.

في مجال رصد الطائرات المسيّرة، يتصدّى نظام SURICATE للتحدّي المتنامي الذي تشكّله الطائرات بدون طيّار المستخدمة في التجسّس والأنشطة العدائية. وبفضل مستشعِراته المتعدّدة الأطياف وخوارزميّات الكشف المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، يتيح النظام رصدًا مبكّرًا وتتبعًا دقيقًا للطائرات المسيّرة حتى في أكثر البيئات تعقيدًا. كما تتميز تقنياته المتقدمة بقدرتها على التمييز الفوري بين الأهداف الجوية الآمنة والتهديدات المحتملة، مما يجعله أداة لحماية البنية التحتية الحيوية، والمنشآت العسكرية، والفعاليات العامة الكبرى ،تساعد بفاعلية في الحدّ من التهديدات الجوية الناشئة.

في مجال حماية المطارات من حوادث اصطدام الطيور، يقدم SURICATE حلاً مبتكرًا لأحد أكبر التحديات المستمرّة في صناعة الطيران، وهو خطر اصطدام الطيور بالطائرات. ويتيح النظام، بفضل قدرته الفائقة على رصد الطيور وتعقّبها بدقة، إصدار إنذارات مبكّرة وتوفير بيانات قابلة للتطبيق، مما يقلّل الاضطرابات التشغيلية ويعزّز سلامة الرحلات الجوية. وعند دمجه مع نظام الليزر A-TOM550 من "أترمس"، يوفّر SURICATE استراتيجية شاملة للتخفيف من مخاطر الحياة البرّية في المطارات حول العالم وضمان رحلات أكثر أمانًا.

وقال وليد لحود، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "أترمس": "يقدم معرض آيدكس 2025 منصة استثنائية لـ "أترمس" لاستعراض أحدث إبتكاراتنا في مجال المراقبة المعزّزة بالذكاء الاصطناعي. ومع تزايد المتطلبات الأمنية والتطور المستمر لقطاع الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، نفخر بتعزيز حضورنا في هذه المنطقة. كما يُجسّد تأسيس مقرّنا الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التزامنا بتقديم حلول أمنية متطورة، وموثوقة وقابلة للتكيّف لمعالجة التحديات الفريدة التي تشهدها المنطقة."

تجسد مشاركة "أترمس" في معرض ومؤتمر آيدكس 2025 التزامها الراسخ بتعزيز التعاون مع الشركاء والجهات المعنية الإقليمية، وتقديم حلول أمنية فعالة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية المتطوّرة في الشرق الأوسط. وإدراكًا منها لأهمية دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رئيسي للقطاعين الدفاعي والأمني، تواصل «أترمس» ترسيخ التزامها تجاه المنطقة من خلال تأسيس مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدولة.

نبذة عن شركة أترمس - ATERMES

تأسست شركة "أترمس" في عام 1989، وهي شركة فرنسية رائدة ومتخصصة في الحلول المتقدمة عالية التقنية المصممة للبيئات الصعبة. وبفضل خبرتها التي تزيد عن 30 عاماً، تركز الشركة على برامج البحث والتطوير لتعزيز قدراتها باستمرار عبر أربعة مجالات أساسية: الميكانيكا والإلكترونيات والبصريات والبرمجيات. وتجمع "أترمس" اليوم بين تركيزها المزدوج على الخدمات والمنتجات لتقديم حلول مخصصة للشركاء في قطاع العمليات الدفاعية المليء بالتحديات ، وذلك بالاعتماد على أساس قوي مدعوم بخبرات واسعة ومتنوعة. ومع تركيزها الاستراتيجي على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تقدم الشركة حلولاً متخصصة لحماية الحدود ومراقبة البنية التحتية الحيوية والتطبيقات العسكرية، وذلك لتلبية الاحتياجات الأمنية للحكومات والمنظمات في جميع أنحاء المنطقة على نحو فعّال.

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