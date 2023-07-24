تورنتو: يتطلع هؤلاء الذي يبحثون عن تجارب سفر فاخرة اليوم للاستمتاع بتجارب شاملة ومميزة واستثنائية. وتعد تجربة فورسيزونز للطائرات الخاصة هي الفرصة المثالية للسفر حول العالم بأسلوب فاخر. تدعو مسارات الرحلات الشاملة العائلات والأصدقاء والأفراد لاكتشاف الأماكن والثقافات الرائعة، ومشاهدة الوجهات الأكثر شعبية في العالم بطرق جديدة وغير متوقعة؛ وكل ذلك تم التخطيط له بسلاسة من قبل خبراء فورسيزونز ويتم تقديمه باهتمام ورعاية فائقة.

يبدأ جدول فورسيزونز للطائرات الخاصة لعام 2025 بمسار العجائب الأفريقية (29 ديسمبر 2024 - 10 يناير 2025) ، وهو مسار أقصر مع الحد الأدنى من السفر عبر المناطق الزمنية، ويعد مثالي للعائلات التي تسافر مع أطفال وللأزواج والأفراد بنفس القدر. ويبدأ مسار الرحلة من اليونان ويتجه إلى القارة الأفريقية مع توقف في مصر وتنزانيا ورواندا وموريشيوس وزامبيا وجنوب إفريقيا؛ لاستكشاف الكنوز القديمة وتجارب الحياة البرية والعجائب الطبيعية على طول الطريق. ويقدم مسار استكشاف آسيا (3-18 مارس 2025) مزيجاً مبهجاً من مدن جنوب شرق آسيا النابضة بالحياة والجزر المثالية، وتتضمن تجارب غامرة في خمسة مواقع للتراث العالمي لليونسكو. كما أن أول مسارين لعام 2025 أقصر من معظم مسارات تجربة الطائرات الخاصة الأخرى من فورسيزونز، حيث تتراوح بين 13 و 16 يوماً، وهي مثالية للإجازات السنوية والإجازات المدرسية وتنسيق الجداول الزمنية المزدحمة حول احتفالات شهر العسل أو الذكرى السنوية أو أعياد الميلاد.

وقال أليخاندرو رينال، الرئيس والمدير التنفيذي لفورسيزونز: "تم تصميم كل تجربة من تجارب طائرة فورسيزونز الخاصة مع التركيز على ضيوفنا، وبناء مسارات تحتفل بالرحلة وكذلك الوجهة، وضمان إمكانية تخصيص كل لحظة لجعل التجربة لا تنسى. ومع عرض الجوهر الحقيقي لفورسيزونز في كل خطوة على الطريق، ستكون هذه التجربة استثنائية بكل معنى الكلمة".

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستطرح فورسيزونز مسارات إضافية لتجارب الطائرات الخاصة في عام 2025.

صالة في السماء

جميع مسارات الرحلات الآن على متن طائرة فورسيزونز الخاصة الجديدة المصممة خصيصاً، التي ظهرت لأول مرة في أواخر العام الماضي مع مساحة أكبر للتمدد والتنقل والاختلاط، بما في ذلك في "صالة في السماء". تعمل هذه المنطقة المشتركة كمكان للتجمع الاجتماعي، ومسرح للبرامج على متن الطائرة بقيادة حرفيي فورسيزونز بدءاً من العروض التعليمية إلى تذوق النبيذ بقيادة الساقي، وورش العمل الصحية وغيرها من المفاجآت. وتشمل الميزات الإضافية حمامات واسعة ونظام ترفيه محسن على متن الطائرة وتطبيق مخصص للركاب واتصال متعدد في كل مقعد.

وقال مارك سبيتشرت ، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فورسيزونز. "لقد تحدث الكثير من ضيوفنا السابقين عن الصداقات التي كونوها مع زملائهم المسافرين والروابط الخاصة التي تشكلت مع موظفي فورسيزونز. وتسمح جميع مسارات الرحلات بالتخصيص في الوقت الفعلي، والتخصيص بناء على تفضيلات الضيوف، والكثير من الوقت للاستمتاع بكل لحظة. ولهذا السبب يحب ضيوفنا هذه التجربة ويواصلون الحجز معنا مراراً وتكراراً".

يشمل كل مسار رحلة لطائرة فورسيزونز الخاصة السفر على متن طائرة إيرباص A321neo-LR المخصصة بالكامل، التي تتسع لـ 48 مقعداً بالإضافة إلى تنسيق الأمتعة والنقل البري. ويقوم شيف تنفيذي على متن فورسيزونز بإعداد وجبات مستوحاة من وجهات مسار الرحلة ويحتفل بالنكهات الفريدة التي يمكن العثور عليها طوال الرحلة. هذا بالإضافة إلى الإقامة في فنادق ومنتجعات فورسيزونز، أو في مواقع نائية، في منشآت مختارة بعناية من قبل فورسيزونز؛ جميع الرحلات والأنشطة والوجبات المخطط لها ؛ والخدمة على مدار الساعة التي يقدمها فريق الرحلات على متن الطائرة الذي يضم الكونسيرج وطبيب الرحلة، بالإضافة إلى خبراء فورسيزونز المحليين على الأرض، ومدير خدمات ضيوف الطائرات الخاصة.

الحجوزات متاحة الآن: أول تجربتين للطائرات الخاصة من فورسيزونز لعام 2025

عجائب أفريقيا - 29 ديسمبر 2024 - 10 يناير 2025

أثينا – الأهرامات – سيرينجيتي – موريشيوس – رواندا – شلالات فيكتوريا – جوهانسبرج

وتشمل أبرز الفعاليات العشاء في مطعم حائز على نجمة ميشلان على الريفييرا الأثينية. والاحتفال بالعام الجديد في القاهرة حيث يفتح عالم مصريات أسرار الأهرامات ومعبد أبو الهول. إضافة إلى عشاء الأدغال على ضوء الفانوس تحت العين الساهرة لمحاربي الماساي الذي يأخذ الضيوف في عمق حديقة سيرينجيتي الوطنية؛ ورحلة بحرية إلى خليج صغير منعزل للشواء على الشاطئ في موريشيوس؛ ونزهة عبر الغابات المورقة في حديقة البراكين الوطنية التي تؤدي إلى الموائل الطبيعية للقرود الذهبية النادرة والغوريلا الجبلية، والتعرف على مشروع الغوريلا الجبلية البيطري؛ ورحلة نهارية خاصة إلى شلالات فيكتوريا المذهلة، وأكبر شلال طبيعي في العالم؛ واستكشاف مدينة جوهانسبرغ الحديثة.

استكشاف آسيا - 3-18 مارس 2025

طوكيو – بالي – جزر المالديف – هوي آن – بوتان – أنغكور وات – بانكوك

استكشف ضريح ميجي-جينغو، وهو واحة غابات تضم 120,000 شجرة، تليها زيارة إلى سينسو-جي، أقدم معبد في طوكيو؛ والغطس في المياه الصافية الصافية لجزيرة با المرجانية المحمية؛ ورحلات السفاري للسلاحف في جزر المالديف ؛ وتذوق طعام الشارع أثناء التسوق في مدينة هوي آن الساحرة في وسط فيتنام؛ ويمكنك ركوب الرمث في المنحدرات على طول نهر أيونغ في بالي والاسترخاء في سبا النهر المقدس. وصعود مذهل إلى دير Taktsang Palphug على ارتفاع 10000 قدم فوق مستوى سطح البحر في بوتان والمشاركة في طقوس بوذية تقليدية وجولة خاصة في أكبر مجمع للعبادة في العالم في أنغكور وات؛ ورحلة بحرية بين المنازل ذات الركائز والمطابخ العائمة والمعابد المائية لنهر تشاو فرايا في بانكوك.

مساحة محدودة متاحة في مسارات 2023-2024

لا يمكنك الانتظار حتى عام 2025 للسفر مع فورسيزونز؟ تتوفر مساحة محدودة في مسار Uncharted Discovery شخص (30 نوفمبر - 20 ديسمبر 2023) ،الذي يتضمن رحلة استكشافية لمدة أربع ليال على متن سفينة قطبية خاصة مستأجرة لاستكشاف الحياة البرية في أنتاركتيكا والمناظر الطبيعية المنحوتة في الأنهار الجليدية، وحفل موسيقي خاص لأوركسترا بوغوتا المرموقة في أمريكا الجنوبية، أوركسترا بوغوتا الفيلهارمونية، ومشاهدة النجوم في كوستاريكا، وزيارة شخصية عن قرب إلى شلالات إجوازو. لا يزال هناك أيضا مقاعد أيضاً للمستكشف القديم (28 أغسطس - 20 سبتمبر 2024)، والذي يتم تسليط الضوء عليه من خلال التوقف في جزيرة الفصح، ومدينة البتراء المفقودة في الأردن، وزيارة تاورمينا الخلفية الخلابة للموسم الثاني من المسلسل التلفزيوني الناجح: اللوتس الأبيض.

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يتم تشغيل تجربة فورسيزونز للطائرات الخاصة من قبل الشركة الرائدة في مجال الرحلات بالطائرات الخاصة TCS World Travel، المتخصصة في تقديم تجارب سفر عالمية غامرة وخالية من القلق للمسافرين الفاخرين الفضوليين والعصريين. يتم تشغيل الطائرة من قبل خطوط تيتان الجوية.

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نبذة عن تجربة فورسيزونز للطائرات الخاصة

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