• الطائرات التجارية المعروضة تشمل 777-300ER و737 ماكس و 737 للطيران الخاص (BBJ) و 737 للشحن المحوّلة (BCF)

• العروض الدفاعية الثابتة تشمل طائرات "إف-15 إيغل"، و"سي-17 غلوب ماستر3"، و"سي إتش-47 شينوك"، و"كيه سي-46 بيغاسوس" ، و "إيه إتش-64 أباتشي"

• عرض تفاعلي يضمّ مقصورة طائرة 777X بالحجم الكامل وجهاز محاكاة طيران F-15EX

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة بوينج، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BA، عن مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025، حيث تستعرض محفظتها الرائدة في قطاعات الطيران التجاري والعسكري والخدمات ذات الصلة. وتؤكد بوينج بهذه المشاركة على التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر السوق الاستراتيجية الرئيسية للشركة مع حضور راسخ فيها يمتد لأكثر من 80 عاماً.

وبهذه المناسبة قال الدكتور بريندان نيلسون، رئيس شركة بوينج العالمية: "تفخر بوينج بتعاونها مع شركات الطيران والحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والمساهمة في بناء واحد من أكثر قطاعات الطيران ازدهاراً في العالم. ويعد نجاحنا في المنطقة دليلاً ملموساً على رؤية وطموح شركائنا فيها؛ بدءاً من شركات الطيران الوطنية التي تسعى لتوسيع أساطيلها إلى المؤسسات العسكرية التي تعمل على تعزيز الأمن الإقليمي ودفع عجلة الابتكار في القطاع. ويمثل معرض دبي للطيران فرصة مهمة للاحتفاء بهذه الإنجازات، وتأكيد التزامنا بالرؤى الوطنية لدول المنطقة، واستشراف حقبة جديدة من النمو لقطاع الطيران".

تشارك بوينج أيضاً كراعٍ استراتيجي لمؤتمري "الفضاء 2050" و"التنقل الجوي" خلال المعرض انسجاماً مع التزامها المتواصل بحفز جهود الابتكار والتعاون والاستدامة. وتأتي مشاركة بوينج في أعقاب النمو القياسي الذي حققته الشركة في الشرق الأوسط، مدفوعاً بطلبيات كبيرة لشراء طائرات جديدة، وتوسيع علاقات التعاون في مجال الدفاع، وتعميق الشراكات مع الحكومات والناقلات الجوية وشركات تأجير الطائرات، الأمر الذي يُساهم بدوره في ترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي للطيران.

العروض والتجارب

سيحظى زوار جناح بوينج بفرصة المشاركة في عروض تفاعلية لمختلف منتجات وتقنيات الشركة. وتشمل هذه التجارب قسماً داخلياً بالحجم الطبيعي لطائرة 777X يوضح مدى اتساع مقصورتها و تصميمها الرحب، وسيضم المعرض أيضاً جهاز محاكاة قمرة القيادة لطائرة F-15EX، مما يوفر تجربة عملية لأداء وقدرات الطائرة المقاتلة.

وتسلّط بوينج الضوء على خدماتها المُقدّمة للعملاء الحكوميين والتجاريين، بما في ذلك توفير قطع الغيار، والتعديلات، والخدمات الرقمية، وحلول التدريب، وخدمات الاستدامة. وستستعرض الشركة كذلك نموذجها الخاص لتأثير المناخ "Cascade"، وهو أداة لنمذجة البيانات وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ وتقييم الخيارات المتاحة لتقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران. وستكون بوينج فينتشرز، ذراع بوينج لاستثمارات رأس المال المغامر ، الشريك الاستراتيجي لمركز فيستا للشركات الناشئة الذي يستعرض مجموعة من أحدث ابتكارات الشركات الناشئة في مجال الطيران.

علاوةً على ذلك، ستشارك طائرة بوينج الاختبارية 777-9 في كل من العروض الجوية والثابتة خلال اليومين الأول والثاني من المعرض، وهي أكبر طائرة نفاثة بمحركين وأكثرها كفاءة في العالم. كما تشمل طائرات العملاء التجارية المعروضة طائرات 777-300ER التابعة لطيران الإمارات، و737-8 التابعة لفلاي دبي، و737-8 التابعة لشركة "سكات"، و737-800 من الأولى للطيران، بالإضافة إلى طائرة بوينج777-200ER وطائرة 747-400 المحوّلة لأغراض الشحن، وطائرة بوينج 737 BBJ التابعة لشركة "رويال جيت"، و737-800F من "سوليتير".

كما ستشارك القوات المسلحة الأمريكية والإماراتية في العروض الثابتة من خلال مجموعة من منتجات بوينج، والتي تشمل طائرات "إف-15 إيغل"، و"سي-17 غلوب ماستر"، و"سي إتش-47 شينوك"، و"كيه سي-46 بيغاسوس" ، و "إيه إتش-64 أباتشي". في حين ستشارك طائرة "بي-52" تابعة للقوات الجوية الأمريكية في العرض الجوي بالإضافة إلى تحليق للطائرة "بي-8 بوسيدون".

المتحدثون والمشاركون في المؤتمر

سيشارك قادة بوينج في الجلسات الحوارية التالية في معرض دبي للطيران. للاطلاع على تحديثات جدول الأعمال الكامل هنا: جدول أعمال مؤتمر معرض دبي للطيران

الاثنين 17 نوفمبر | منصة التنقل الجوي | الصيانة والإصلاح والعمرة

• كريستال ريمفيرت، المديرة الأولى للخدمات الرقمية وخدمات المقصورة والتعديلات والصيانة في بوينج للخدمات العالمية (BGS) - التحول الرقمي يعيد تشكيل مستقبل الصيانة والإصلاح والعمرة.

• ويليام أمبوفو، نائب الرئيس الأول لقطاع التوزيع وسلسلة التوريد في بوينج للخدمات العالمي - مواجهة تحديات الصيانة والإصلاح والعمرة لبناء سلسلة توريد مرنة.

الثلاثاء 18 نوفمبر | منصة التنقل الجوي | النقاط الرئيسية حول المطارات وشركات الطيران

• دارين هولست، نائب الرئيس للتسويق التجاري في بوينج للطائرات التجارية تحت عنوان - قطاع الطيران في عام 2025 وما بعده.

• إحسان راجبوت، المدير العام لقسم تمويل العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا تحت عنوان - عمليات التمويل والتأجير في قطاع الطيران.

الأربعاء 19 نوفمبر | الفضاء 2050 | الاستدامة

• ريان فوسيت، نائب رئيس قسم الاستدامة تحت عنوان - حفز استخدام وقود الطائرات المستدام وبناء الثقة من خلال عمليات الشراء.

• أندرو سويني، مسؤول الاستدامة الإقليمي تحت عنوان - ضرورة التعاون لبناء مستقبل مستدام لقطاع الطيران.

الأربعاء، 19 نوفمبر | الفضاء 2050 | التنقل الجوي المتقدم

• جيا شو، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي غريد" تحت عنوان - البنية التحتية غير المرئية: ما هو دور الترابط والابتكار في المجال الجوي في نجاح أو فشل مفهوم التنقل الجوي المتقدم.

الخميس، 20 نوفمبر | الفضاء 2050 | الاستدامة

• أندرو سويني، مسؤول الاستدامة الإقليمي تحت عنوان - بناء جسر الطاقة لعام 2050: وقود الطائرات المستدام، ووقود الطائرات منخفض الكربون، والوقود الإلكتروني، والهيدروجين.

الفرص الإعلامية

ستستضيف بوينج سلسلة من الإحاطات الإعلامية واللقاءات والزيارات الإعلامية للطائرات خلال المعرض.

الاثنين 17 نوفمبر

• 11:30 – 12:15: إحاطة إعلامية حول طائرات MQ-28/F-15EX، يقدمها برايان هارتويغ، رئيس تطوير الأعمال في قسم التفوق الجوي للدفاع، وغارث هاسيلدن، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في بوينج للدفاع في أستراليا

o المكان: جناح بوينج رقم 1005.

الثلاثاء. 18 نوفمبر

• 11:00 – 11:45: إحاطة إعلامية حول التزام بوينج تجاه الشرق الأوسط في المجال الدفاعي، يقدمها فينس لوجسدون، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في بوينج للدفاع والفضاء والأمن؛ وتوربو سجوجرين، نائب الرئيس للخدمات الحكومية في بوينج للخدمات العالمية

o المكان: جناح بوينج رقم 1005

• 12:30 – 1:15: إحاطة إعلامية حول المنتجات التجارية في الشرق الأوسط وتوقعات السوق لعام 2025، يقدمها دارين هولست، نائب الرئيس للتسويق التجاري في بوينج للطائرات التجارية

o المكان: جناح بوينج رقم 1005

• 1:30 – 2:30: نظرة عامة على منتجات 777-9

o المكان: جناح بوينج رقم 1005

الأربعاء. 19 نوفمبر

• 1:00 – 2:00: نظرة عامة على منتجات 777-9

o المكان: جناح بوينج رقم 1005

تجدر الإشارة إلى أن الزيارات الإعلامية لطائرة 777X ستكون متاحة الساعة 11:00 صباحاً يومي 17 و18 نوفمبر. كما يمكن لوسائل الإعلام طلب زيارة طائرات "كيه سي -46 "و "سي"17- و"إيه إتش -64" و"سي إتش -47" يوم 19 نوفمبر. وللتسجيل، يرجى من وسائل الإعلام تزويدنا باسمها (أسمائها)، والمؤسسة الإعلامية التابعة لها، واليوم المناسب لها عبر البريد الالكترونيAirshow@exchange.boeing.com حتى يوم الجمعة 14 نوفمبر.

ستقدم بوينج تحديثات لجدول أعمالها اليومي، وإعلانات العملاء، والتفاعلات الإعلامية عبر واتساب. ففي حال كنتم ترغبون في إضافتكم إلى قائمة البث على واتساب لتلقي التحديثات، يُرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني Airshow@exchange.boeing.com أو عبر الواتساب على الرقم +971 54 791 2995.

لمزيد من المعلومات حول أنشطة بوينج في المعرض، يُرجى زيارة https://www.boeing.com/airshows/dubai ومتابعة @boeing و@boeingairplanes و@boeingdefense على منصة X، وحسابات بوينج على لينكد إن وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب. وللاطلاع على النشرات الإخبارية والقصص المميزة يرجى زيارة غرفة الأخبار ، بالإضافة إلى رابط مكتبتنا متعددة الوسائط التي تضم صوراً ومقاطع فيديو قابلة للتنزيل ومواد أخرى لدعم التغطية الإعلامية.

نبذة حول بوينج:

تُعد بوينج من كبرى شركات الطيران العالمية وأكبر مصدّر في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل على تطوير وتصنيع وتقديم خدمات الطائرات التجارية والمنتجات الدفاعية وأنظمة الفضاء لعملائها في أكثر من 150 دولة. ويسهم موظفو الشركة وقاعدة مورديها حول العالم في تعزيز الابتكار والفرص الاقتصادية والاستدامة والتأثير المجتمعي. تمتد علاقة بوينج مع منطقة الشرق الأوسط إلى عام 1945، ومنذ ذلك الحين أنشأت الشركة مكاتب عدة في المنطقة تشمل أبوظبي ودبي والدوحة والكويت والرياض.للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع قسم الاتصالات في بوينج:

آندي لي

Andrew.H.Lee2@boeing.com

+1 (215) 8347010

فيمكي بودوان

femke.baudoin@boeing.com

+971 (54) 9961349

علاقات بوينج الإعلامية

Media@boeing.com

