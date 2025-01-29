شركات مبتكرة على غرار "سان فارما" و"أكسفورد نانوبور تكنولوجيز" و"منترا" تشارك إلى جانب مجمّع دبي للعلوم في هذا المعرض والمؤتمر الذي يُقام في الفترة من 27 إلى 30 يناير

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يواصل مجمّع دبي للعلوم تأكيد مكانته كوجهة رائدة للعلوم والابتكار والبحث والتطوير والرعاية الصحية، حيث يسهم في دعم المساعي العالمية الرامية إلى تعزيز المعرفة والتحفيز على الابتكار في مجالات علوم الحياة، وذلك من خلال فعاليات النسخة 50 من معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي تنطلق فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

ويلقي مجمّع دبي للعلوم خلال هذا الحدث البارز الضوء على مساهمة مجتمعه العلمي في رسم مسار التنمية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية "نحن الإمارات 2031".

وفي هذه المناسبة، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، أنّ التعاون والعمل المشترك في سبيل الابتكار يلعبان دوراً محورياً في تحقيق التقدم العلمي والتوصل إلى اكتشافات جديدة في مجال الرعاية الصحية من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في جودة حياة الأفراد وصحتهم النفسية والجسدية. وقال: "يسرّ مجمّع دبي للعلوم في ذكرى مرور 50 عاماً على إطلاق معرض ومؤتمر الصحة العربي أن يسلط الضوء على الإنجازات الرائدة التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال الحيوي والتأكيد على أهمية تبادل المعرفة لتحقيق التميّز العلمي".

وأضاف: "ندعو زوّار معرض ومؤتمر الصحة العربي لمعرفة المزيد عن مجتمعنا الرائد الذي يضم نخبة من المبتكرين في شتى مجالات العلوم، والمشاركة معنا في بناء مستقبل أكثر صحة وازدهاراً، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية نحن الإمارات 2031".

وينظم مجمّع دبي للعلوم عدد من الفعاليات على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي الرائد في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، والذي يُقام في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025، بما في ذلك فعالية خاصّة للإعلان عن إطلاق "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم" في 29 يناير 2025. ويعدّ هذا الملتقى منصّة حصرية تهدف إلى الإسهام في رسم مستقبل القطاع عبر توفير فرص مدروسة وهادفة لتعزيز التعاون. وسوف تتضمّن هذه الفعالية جلسات حوارية ملهمة بمشاركة نخبة متميّزة من قادة الفكر، لمناقشة بعض أبرز مواضيع الرعاية الصحية المطروحة على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، بما في ذلك التوجّه العالمي المتنامي نحو الطب الوقائي والدقيق.

ويمكن للزوّار المشاركة في جلسات مخصّصة لتعزيز المعرفة على مدار الأيام الأربعة من تنظيم مجمّع دبي للعلوم وعملائه في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، بما في ذلك شركات "سان فارما" و"إينيتو ريسيرتش" و"فيرينج فارماسوتيكلز" و"أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز". وسيلقي مجمّع دبي للعلوم الضوء كذلك على شركات مبتكرة ناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5 للعلوم التابعة لحاضنة الأعمال in5، والتي تمّ إطلاقها في عام 2023 لدعم وتمكين جيل الغد من علماء المستقبل الذين يلعبون دوراً قيادياً في سبيل تحقيق التقدّم العلمي المنشود.

وتضمّ الشركات الناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5 للعلوم والمشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي إلى جانب مجمّع دبي للعلوم شركة "منترا" المتخصّصة في حلول الصحة النفسية والجسدية، وشركة "إي ميد سابورت سيستمز" المزوّدة لخدمات مراقبة المرضى عن بُعد، وشركة "أڤيزا" الرائدة في خدمات المستشفيات الذكية وشركة "بايونيرا بايوساينسز" المتخصّصة في إحداث نقلة نوعية في سُبُل الحصول على المنتجات الطبية العلاجية.

يسهم مجمّع دبي للعلوم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للمعرفة العلمية، تمتاز بمجتمعها المتكامل لعلوم الحياة والطاقة والبيئة والذي يضمّ مساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى ومختبرات حاصلة على شهادات الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ومرافق مخصّصة للتخزين والخدمات اللوجستية. ويضمّ مجمّع دبي للعلوم أكثر من 500 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في القطاع يعمل فيها 6,500 موظف متخصّص.

يُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

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