يسر جامعة جورجتاون في قطر أن تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعة لخريف عام 2025. لأول مرة يمكن للطلاب المحتملين التقديم إما من خلال مسارات القرار المبكر للطلاب الملتزمين مبدئيا أو مسار القرار الاعتيادي، وكلاهما يلبي الاحتياجات المتنوعة للطلاب المتقدمين.

من خلال الدراسة بجامعة جورجتاون في قطر، سيسعى الطلاب للحصول على درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية، وهي الشهادة التي تحظى بتقدير عالمي لمعاييرها الأكاديمية الصارمة وتركيزها على إعداد الطلاب عمليا لأدوار قيادية في مجال الشؤون الدولية. فقد تم تصميم المناهج الدراسية، التي صنفتها مجلة " فورين بوليسي" #1 على قمة البرامج الأكاديمية في هذا المجال، وتمت صياغة موادها الدراسية بدقة لصقل مهارات الكتابة والتفكير النقدي عبر مجموعة واسعة من التخصصات، التي تتضمن التاريخ والحكم والاقتصاد والأدب والفن والعلوم والفلسفة. وخلال تقدمهم في البرنامج الدراسي، يمكن للطلاب صياغة مسارهم الدراسي عن طريق اختيار مواد التخصص سواء في الثقافة والسياسة أو الاقتصاد الدولي أو التاريخ الدولي أو السياسة الدولية.

عن هذا التفرد في الاختيار يقول جوزيف هيرنانديز، العميد المساعد للقبول وإدارة التسجيل الاستراتيجي، موجها حديثه للطلاب الجدد: "نرصد باهتمام لنرى ما ستجلبه إلى جامعة جورجتاون في قطر، سواء كنت تتطلع إلى الانضمام إلينا كطالب في السنة الأولى أو كطالب محول من جامعة أخرى، فنحن هنا لدعمك في كل خطوة. تقدم بطلب الالتحاق اليوم وكن جزءا من مجتمع من المفكرين والقادة العالميين الذين يشكلون الغد ".

المواعيد النهائية الرئيسية:

موعد القرار المبكر للطلاب الملتزمين مبدئيا: 15 نوفمبر 2024 (تصدر القرارات بحلول 15 ديسمبر 2024)

الموعد النهائي لقرارات القبول الاعتيادية: 15 يناير 2025 (تصدر القرارات بحلول 3 أبريل 2025)

القرار المبكر للطلاب الملتزمين مبدئيا: بالنسبة للطلاب العازمين على تأمين مكان لهم في جامعة جورجتاون في قطر، يوفر برنامج القرار المبكر، للطلاب الذين اقتربوا من حسم أمرهم وحددوا خياراتهم، فرصة للحصول على قرار القبول في وقت مبكر من عامهم الدراسي الأخير بالمرحلة الثانوية. يسمح هذا الخيار غير الملزم للطلاب باستكشاف خيارات أخرى مع إدراكهم أن لديهم مكانا في جامعة جورجتاون في قطر. ويمكن للمتقدمين التقدم في نفس الوقت إلى برامج القرار المبكر لدى جامعات أخرى، مما يضمن الحفاظ على المرونة في عملية اتخاذ القرار في الجامعة. تركز مراجعة القبول الشاملة لجامعة جورجتاون في قطر على الأداء الأكاديمي والإنجازات الشخصية للطالب حتى نهاية السنة الثانية في المرحلة الثانوية.

قرارات القبول الاعتيادي: تم تصميم مسار القرار العادي للطلاب الذين يرغبون في الحصول على مزيد من الوقت لإنهاء مواد التقديم المطلوبة الخاصة بهم، بما في ذلك درجات السنة النهائية والإنجازات الإضافية. يلبي هذا الخيار أيضا رغبات واحتياجات الطلاب المحولين من جامعات أخرى لمواصلة تعليمهم في جامعة جورجتاون في قطر. يتمتع المتقدمون للالتحاق بالجامعة في هذه الفترة بالمرونة للتقدم إلى كليات وجامعات متعددة، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم المهني.

دعم الطلاب المحولين: ترحب جامعة جورجتاون في قطر بالطلبات المقدمة من الطلاب المحولين من مؤسسات تعليمية أخرى الذين أكملوا ما يصل إلى 60 ساعة معتمدة في إحدى كليات المجتمع أو الجامعات. يُنصح المتقدمون المحولون بالتقديم من خلال إجراءات اتخاذ قرار القبول الاعتيادي. حيث تدرك جامعة جورجتاون في قطر المسارات الفريدة للطلاب المنقولين وتقدم عملية مراجعة شاملة لضمان الانتقال السلس إلى البيئة الأكاديمية للجامعة.

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول متطلبات التقديم والمواعيد النهائية وعملية القبول، يمكن للطلاب الراغبين زيارة صفحة القبول بجامعة جورجتاون في قطر على https://www.qatar.georgetown.edu/admissions/

نبذة عن جامعة جورجتاون في قطر

تأسست جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة عام 1789، وهي واحدة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم. وتسعى جامعة جورجتاون في قطر، التي تأسست في عام 2005 بالشراكة مع مؤسسة قطر، إلى البناء على السمعة العالمية للجامعة من خلال التعليم والأبحاث والخدمة المجتمعية. هذه المساعي مستوحاة من مهمة الجامعة المتمثلة في تعزيز التفاهم الفكري والأخلاقي والروحي، حيث تهدف جامعة جورجتاون في قطر إلى تعزيز المعرفة وتزويد الطلاب والمجتمع بتجربة تعليمية شاملة تثمر مواطنين عالميين ملتزمين بخدمة الإنسانية.

يعمل برنامج جورجتاون الفريد والمتعدد التخصصات على إعداد الطلاب لتناول القضايا العالمية الأكثر أهمية وإلحاحا من خلال مساعدتهم على تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي والاتصال في إطار سياق دولي. ويحظى خريجو جامعة جورجتاون في قطر بفرص للعمل بمؤسسات محلية ودولية رائدة في مختلف المجالات التي تتراوح من التمويل إلى الطاقة والتعليم والإعلام. كما يسهل الحرم الجامعي في قطر الانخراط في برامج الدراسات العليا ومن بينها برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية إلى جانب برامج الماجستير التنفيذي في القيادة.

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