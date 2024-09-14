• رحلتين يوميتين إلى باريس وميلانو وروما ومانشستر وفرانكفورت وبرشلونة ومدريد وميونيخ وزيورخ، تنطلق في مواعيد ملائمة ليحظى المسافرون بوقت أكبر لقضاء أعمالهم أو إجازتهم.

• تساهم الرحلات المجدولة في الساعة 2 ظهرًا من أبوظبي في تعزيز قطاع السياحة في دولة الإمارات.

• زيادة عدد رحلات بالي إلى رحلات يومية بعد الطلب الكبير على الوجهة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن جدول رحلاتها لصيف 2025، مع انطلاق رحلات مزدوجة لعدد من الوجهات الأوروبية.

يقدم الجدول المحسّن المتاح للحجز المزيد من خيارات السفر مع زيادة تردد الرحلات وتوفير توقيتات مغادرة مريحة في الساعة 2 ظهراً إلى العديد من الوجهات الأوروبية، ما يعزز السياحة إلى أبوظبي بشكل أكبر.

خيارات أكثر، أكثر تكراراً

تعزز الاتحاد للطيران بشكل كبير من خدماتها إلى وجهات أوروبية شهيرة، وتوفر رحلات مزدوجة طوال العام بين أبوظبي وعدد من المدن الكبرى مثل باريس، ميلان، روما، مانشستر، فرانكفورت، ميونخ، زيورخ، برشلونة ومدريد.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع عدد الرحلات الموسمية إلى مالقة لتصل إلى خمس رحلات أسبوعية، ما يمنح المسافرين المزيد من المرونة للتخطيط لعطلاتهم الصيفية.

وتم توقيت الرحلات اليومية إلى أوروبا للاقلاع والوصول في فترات صباحية ومسائية، لتمنح المسافرين المرونة في اختيار جداول السفر التي تلائمهم.

وتتوفر كذلك العديد من الوجهات الرئيسية عبر شبكة الاتحاد للطيران المتنامية والتي تشمل رحلات يومية إلى بالي في فصل الصيف، وزيادة عدد الرحلات إلى سيدني إلى 10 رحلات أسبوعياً.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: "نلتزم بوعدنا الاستراتيجي في تقديم رحلات يومية مزدوجة إلى المزيد من الوجهات الرئيسية بأسرع ما يمكن، ويثبت جدول صيفنا التزامنا بالنمو ، ودعم السياحة في أبوظبي بشكل أكبر. ومن خلال جدولة رحلاتنا للاقلاع من أبوظبي في الساعة 2 ظهراً، يحظى الضيوف على امكانية تسجيل خروجهم في أوقات ملائمة ومريحة من فنادقهم، ما يتيج لهم الاستفادة القصوى من إقامتهم في مدينتنا أبوظبي.

"وتقدم مواعيد الوصول الصباحية للسياح ميزة تسجيل الدخول المبكر إلى الفنادق ووقت إضافي لاستكشاف معالم المدينة، بينما تعتبر مواعيد الوصول المسائية مثالية لأولئك الذين يفضلون الانتقال السلس بعد العمل أو التزامات أخرى. بالنسبة للمسافرين لأغراض العمل، فإن الجداول الزمنية تتناسب مع أيام العمل الكاملة في بداية ونهاية رحلتهم.

"يظل التزامنا بتقديم تجارب سفر استثنائية أقوى من أي وقت مضى، حيث نقدم رحلات إلى الأماكن التي يحبها ضيوفنا مع خيارات مرنة تتناسب مع جداولهم. نحن متحمسون لإضافة وارسو وبراغ إلى شبكتنا، ويمكن للمسافرين توقع المزيد من إعلانات الوجهات قريبًا."

المزيد من أبوظبي

ومن موقعها العالمي الرائد، تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها مع جدول الرحلات الموسع للاتحاد للطيران، مما يوفر رحلات ربط سلسة إلى الوجهات الرئيسية حول العالم. وتضمن التحسينات الاستراتيجية المستمرة في الجدول استمتاع المسافرين بتجربة سفر أكثر سلاسة وراحة.

ومن جهة أخرى، يعزز برنامج التوقف المجاني للاتحاد للطيران من رحلات التوقف من خلال السماح للمسافرين من استغلال مدة توقفهم لتكون إقامة مميزة في أبوظبي مع إمكانية المبيت ليلتين مجانًا في فنادق فاخرة في الإماراة، مما يبرز جاذبية المدينة كوجهة لا بد من زيارتها.

لمزيد من المعلومات حول جدول صيف 2025 للاتحاد ولحجز رحلتك القادمة، يرجى زيارة www.etihad.com.

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