جناح ميرك يقدم للمقيمين الذين يعملون لدى الجهات الحكومية والشركات في الإمارات العربية المتحدة فرصة إجراء فحص مجاني لمرض السكري والحصول على الاستشارات الصحية اللازمة، بالتعاون مع فريق متخصص من مقدمي الرعاية الصحية .

​​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد شركة ميرك الخليج لتحقيق خطوات كبيرة في مكافحة الأمراض غير السارية وغير المعدية من خلال تسليط الضوء على حملة "أظهر البطاقة الحمراء لمرض السكري من النوع الثاني" الرائدة والحائزة على الجوائز خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي، أكبر معرض للرعاية الصحية والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 27 إلى 30 يناير 2025.

تستلهم حملة "أظهر البطاقة الحمراء لمرض السكري من النوع الثاني" من اللغة العالمية لكرة القدم تحت مفهوم تعزيز المشاركة المجتمعية لزيادة الوعي وتقديم العلاجات والرعاية الصحية القائمة على الأدلة للكشف عن مرض السكري بشكل مبكر. وتستضيف شركة ميرك الخليج، خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي، فحوصات مجانية لمرض السكري ومقدماته للمقيمين الذين يعملون لدى الشركات والجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تقديم تقييمات واستشارات صحية في جناح الشركة بالتعاون مع فريق متخصص من مقدمي الرعاية الصحية، لترسيخ أهداف الحملة منذ إطلاقها الناجح في عام 2023. وفي إطار دعم رسالة الحملة الصحية، تنظم شركة ميرك في جناحها OS.B100 تصميماً خاصاً مستوحى من فن "الموزاييك" يمكن لزوار المعرض المساهمة فيه من خلال التقاط صورهم مع البطاقة الحمراء حيث ستشكل جميع الصور المصغرة صورة متكاملة ترمز لرسالة التعاون على مكافحة مرض السكري من النوع الثاني.

وتعليقاً على مشاركة ميرك في المعرض، قال أحمد أبو الفضل، المدير العام لشركة ميرك الخليج: "من خلال مشاركتنا في معرض ومؤتمر الصحة العربي، نؤكد التزامنا الراسخ بمكافحة انتشار الأمراض غير السارية وغير المعدية في دولة الإمارات، ونحرص على نقل رسالتنا العالمية من خلال حملتنا الهادفة والتي تتماشى مع رؤيتنا تحت عنوان "إلهام الاكتشاف للارتقاء بجودة الحياة". ونحن فخورون بتقدم برنامجنا الوطني للكشف المبكر عن مرض السكري بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والذي يواصل تحقيق إنجازات بارزة وخاصة بعد اعتباره واحد من برامج مسرعات الأعمال الحكومية. فقد شهدنا نجاحاً استثنائياً باستكمال 12,000 فحص خلال 100 يوم فقط، وتسجيل أكثر من 150,000 فحص في العام الأول منذ إنطلاق البرنامج". وأضاف: "في عام 2025، تواصل ميرك الخليج تعزيز تركيزها على الاستثمار في تطوير حلول الرعاية الصحية المبتكرة والمعنية بصحة القلب والأوعية الدموية وصحة المرأة. ونلتزم بتمكين مزيد من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض لنواصل عملنا بشكل تعاوني نحو بناء مستقبل صحي أفضل ليس فقط لدولة الإمارات، بل للمنطقة والعالم بأكمله".

ومن المتوقع أن يستقطب معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 في نسخته الخمسين أكثر من 60,000 متخصص في الرعاية الصحية من 180 دولة، ما يعزز مكانة دبي كمركز رئيسي لحلول الرعاية الصحية على مستوى العالم. وتؤكد مشاركة ميرك الخليج في هذا الحدث العالمي التزامها بالارتقاء بجودة الحياة البشرية من خلال تقديم حلول الرعاية الصحية ومبادرات الصحة العامة المبتكرة والتي تتماشى مع استراتيجية الإمارات الوطنية لجودة الحياة 2031.

نبذة عن شركة ميرك

ميرك شركة رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، لا سيما مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية والإلكترونيات، وتضم أكثر من 64,000 موظف يعملون على إحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين من الأشخاص كل يوم من خلال ابتكار طرق أكثر بهجة واستدامة للعيش، بدءاً من توفير المنتجات والخدمات التي تعمل على تسريع تطوير الأدوية وتصنيعها، واكتشاف طرق فريدة لعلاج الأمراض الأكثر صعوبة ووصولاً إلى تمكين ذكاء الأجهزة.

ويعد الاستكشاف العلمي وريادة الأعمال المسؤولة ركيزتين أساسيتين في التقدم التكنولوجي والعلمي لشركة ميرك منذ تأسيسها في العام 1668. وتظل العائلة المؤسسة هي المالك الأكبر لأسهم الشركة المدرجة في البورصة. وتمتلك الشركة الحقوق العالمية لاسم "ميرك" وعلامتها التجارية، باستثناء الولايات المتحدة وكندا، حيث تعمل قطاعات الأعمال التابعة لشركة ميرك مثل "ميليبورسيجما" (MilliporeSigma) في مجال علوم الحياة، و"إي إم دي سيرونو" (EMD Serono) في مجال الرعاية الصحية، و"إي إم دي إلكترونيكس" (EMD Electronics) في مجال الإلكترونيات.

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