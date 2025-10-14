دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد شركة ساس، الرائدة عالميًا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، لإعادة تعريف مستقبل اتخاذ القرار والتحول الرقمي خلال معرض جيتكس 2025. ومن خلال استعراض أحدث ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي العامل، والتوأم الرقمي في القاعة رقم 6 الجناح B10 ، تُبرز ساس الضوء على كيفية تمكين الذكاء الاصطناعي الموثوق والقابل للتوسّع والمسؤول من تسريع الإنتاجية، وتبسيط التعقيدات، وتمكين المؤسسات من تحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.

يتجاوز الذكاء الاصطناعي التوليدي من ساس نطاق النماذج اللغوية الضخمة، حيث يُوحِّد الشفافية والحوكمة واتخاذ القرار ضمن دورة حياة الذكاء الاصطناعي بالكامل. ومن خلال ابتكارات مثل ساس داتا ميكر لتوليد البيانات الاصطناعية وتحليلات ساس النصية المرئية لاكتشاف التحيّزات، يمكن للمؤسسات حماية بياناتها الحساسة وضمان أن تكون نتائج الذكاء الاصطناعي موثوقة وشفافة وقابلة للتنفيذ.

كما ستعرض ساس كيف يتيح الذكاء الاصطناعي العامل للشركات إنشاء وكلاء ذكيين يوازنون بين استقلالية الذكاء الاصطناعي والإشراف البشري. وبالاعتماد على منصة ساس فايا لاتخاذ القرارات الذكية، توفّر هذه الوكلاء نتائج واضحة وقابلة للتفسير وقابلة للتفسير بالثقة. ويساهم هذا التوجّه في تطبيقات عملية عبر مختلف القطاعات مثل كشف الاحتيال في البنوك، وتخصيص تجارب التسوق في قطاع التجزئة، والصيانة الاستباقية في التصنيع، مما يمكّن المؤسسات من تبنّي الذكاء الاصطناعي بثقة وكفاءة.

وفي مجال التوائم الرقمية، تساعد ساس الشركات الصناعية على نَمذجة العمليات وتحسينها قبل تطبيقها فعليًا. ومن خلال إنشاء نماذج افتراضية دقيقة، يمكن للمؤسسات تعزيز الكفاءة والسلامة وتقليل التكاليف. كما تمتد تطبيقات هذه التقنية إلى مجالات الرعاية الصحية والتخطيط الحضري وعلوم الحياة، حيث تسهم المحاكاة التفاعلية في تحسين نتائج المرضى، وتعزيز تصميم المدن الذكية، وتسريع الأبحاث العلمية.

وستكشف ساس أيضًا عن أداة جديدة باسم أداة استرجاع الوكلاء من ساس (RAM)، المبنية على إطار التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، والتي تعمل على تحويل البيانات غير المهيكلة إلى استجابات دقيقة وسريعة وواعية بالسياق من خلال واجهة بدون أكواد. وتُستخدم هذه التقنية في مجالات متعددة، من كشف الاحتيال وإدارة المخاطر في البنوك إلى تحسين الخدمات الحكومية وتسريع المطالبات التأمينية ودعم القرارات السريرية في الرعاية الصحية.

“من خلال الذكاء التوليدي والذكاء العامل والتوائم الرقمية، نُبرز كيف تُمكّن ابتكارات ساس المؤسسات في الشرق الأوسط من القيادة بثقة وكفاءة ومرونة”، قال ميشال الغريّب، المدير العام لشركة ساس في الإمارات. “نركز على تمكين الشركات من تبنّي الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، بما يتماشى مع طموحات المنطقة لتحقيق نمو مستدام وريادة عالمية في مجال التكنولوجيا.”

وسيتمكّن الزوار من استكشاف التطبيقات الواقعية لحلول SAS في أجنحة الشركاء، ومنهم: إنتل )شريك العلامة التجارية)، وداتا ساينس الشرق الأوسط (الشريك الذهبي)، وسوترا للاستشارات الإدارية، وهيئة تنظيم الاتصالات (TRA)، وكوادروُن، وبلاكستون، وداتابورن، ونيوبيك لخدمات تقنية المعلومات، وألفا داتا، وذلك عبر قطاعات مثل: الخدمات المصرفية، والتأمين، والقطاع العام، والصحة، والنقل، وغيرها.

خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2025، تسلّط ساس الضوء على أهمية الشراكات وتنمية المواهب وممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول لضمان أن تُترجم الابتكارات إلى نتائج قابلة للقياس. ومن خلال استثمارها العالمي البالغ مليار دولار على مدى ثلاث سنوات في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات، تؤكد ساس التزامها بتطوير حلول تدفع عجلة التقدم في مختلف الصناعات، مع الحفاظ على أعلى معايير الثقة والشفافية والحوكمة.

نبذة عن شركة ساس:

تعتبر "ساس" الشركة العالمية الرائدة في مجال التحليلات، وتعتمد على برامجها وخدماتها المبتكرة لتمكين عملائها وإلهامهم في جميع أنحاء العالم، لمساعدتهم على تحويل البيانات إلى ذكاء، كما تمنحهم القدرة على اكتساب المعرفة.

-انتهى-

#بياناتشركات