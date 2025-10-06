دبي، الإمارات العربية المتحدة، مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة رسم ملامح الصناعات عالميًا، يواصل الشرق الأوسط تبنّي الرقمنة كمسار رئيسي للتحول إلى ما بعد عصر النفط. وتعود شركة iFLYTEK، الرائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الكلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى معرض GITEX GLOBAL 2025 تحت شعار «الذكاء الاصطناعي يربط الأفكار»، حيث ستكشف عن مجموعة واسعة من حلولها، بما في ذلك الإطلاق العالمي لمنتجين رئيسيين من دبي، في خطوة تؤكد التزامها المحلي بكسر الحواجز وربط مختلف القطاعات لتحقيق نمو مستدام.

خلال مشاركتها في «جيتكس 2025»، ستعرض iFLYTEK ثلاث مجموعات رئيسية من الحلول المصممة خصيصًا لاحتياجات اللغة، وبيئة العمل، والأمن في المنطقة:

• الترجمة بالذكاء الاصطناعي: تشمل Smart Translator، وAI Translation Earbuds جديدة كليًا لتواصل سلس متعدد اللغات، وجهاز AINOTE 2 بتقنية الحبر الإلكتروني لتعزيز كفاءة العمل، إلى جانب تطبيقات وأدوات AI Trans Screen.

• البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: "All-in-One AI Solution” يضمن النشر الآمن والمتوافق مع المعايير.

• حلول الذكاء الاصطناعي للأعمال والبيئات الذكية: مثل Spark WallEX لإدارة المساحات الذكية، بالإضافة إلى ابتكارات أخرى تشمل Spark Smart Blackboard وSpark GuideX، ما يعكس تنوع منظومة iFLYTEK للذكاء الاصطناعي.

وتواصل الشركة دفع استراتيجيتها في الشرق الأوسط عبر تكييف تقنياتها مع احتياجات المنطقة، مثل تطوير خوارزميات مخصّصة للهجات العربية، وتقديم خدمات محلية عبر فريق عمل مقره دبي يوفّر الدعم والحلول بشكل كامل. ومن خلال مواءمة خبرتها العالمية مع خصوصيات السوق المحلية، تسعى iFLYTEK إلى بناء حضور موثوق للذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وقال فينسنت جان، نائب رئيس iFLYTEK:«إن وجودنا في جيتكس لا يقتصر على استعراض ابتكارات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بل يتمثل في تقديم حلول ذكية تعالج تحديات حقيقية في الأعمال. ومن خلال الابتكار والشراكات، نهدف إلى مساعدة المؤسسات على رفع الكفاءة، وتعزيز التواصل، وتعزيز مستويات الأمان، بما يسرّع التحول الرقمي في مختلف أنحاء المنطقة».

وتدعو iFLYTEK شركاءها وقادة القطاع إلى زيارة جناحها في قاعة 20 – المنصة A05 في مركز دبي التجاري العالمي للتعرف على أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف آفاق جديدة للشرق الأوسط.

عن الشركة:

تأسست iFLYTEK عام 1999، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، متخصصة في تقنيات التعرف على الكلام، ومعالجة اللغة الطبيعية، ورؤية الحاسوب. وتُعد من أبرز اللاعبين العالميين في هذا القطاع، حيث أسست المختبر الوطني الوحيد في الصين للذكاء المعرفي، والمركز الوطني للهندسة لأبحاث معالجة الكلام واللغة، وساهمت في وضع أكثر من 200 معيار في مجالات التفاعل بين الإنسان والآلة ومقاييس جودة الذكاء الاصطناعي.

-انتهى-

#بياناتشركات