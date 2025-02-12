وقّعت "زين السعودية" وشركة "هواوي" مذكرة تفاهم، على هامش مؤتمر ومعرض LEAP 2025 في الرياض، وذلك لتعزيز التعاون التقني بين الطرفين استعدادًا لموسم الحج 2025.

تأتي هذه الشراكة امتدادًا للنجاح الذي تحقق خلال موسم الحج 2024، حيث عملت الشركتان على تطوير حلول رقمية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج وضمان تجربة سلسة وآمنة.

تهدف الشراكة إلى تحسين المراقبة وتعزيز سرعة الاستجابة في الوقت عبر استخدام أحدث تقنيات التحليل الذكي، مما يساهم في تقليل وقت الدقة (TTR) إلى أقل من 15 دقيقة. كما ستركز على تطوير حلول اتصالات متقدمة تضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة بجودة عالية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي الشامل والابتكار التقني.

وعلق الرئيس التنفيذي للتقنية في "زين السعودية" المهندس محمد بن عبدالعزيز النجيدي ، قائلاً: "نحرص في زين السعودية على توظيف أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية واستدامتها، خاصة خلال المواسم الكبرى مثل موسم الحج. إن شراكتنا مع هواوي تتيح لنا الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لضمان تقديم تجربة اتصالات موثوقة وعالية الأداء".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة بين "زين السعودية" وشركة "هواوي" تأتي امتداداً لشراكة طويلة بين الشركتين، والتي كان آخرها توقيعهما على مذكرة تفاهم للعمل على تطوير تطبيقات تقنية الجيل الخامس المتقدمة 5.5G))؛ بهدف تعزيز منظومة جديدة من الحلول الذكية لتحسين تجربة العملاء لقطاع الأفراد والأعمال.

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