الحضرنة وأنماط الحياة المستقرة تدفع العملاء العصريين إلى تفضيل الحلول الصحية الطبيعية الأكثر فعالية

من المتوقع أن يصل سوق التجزئة لخدمات الرعاية الصحية والللياقة بدولة الإمارات إلى نحو 2.57 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2025

الإمارات العربية المتحدة، أعلنت )جلوبال إيدج( GE للخدمات والتجارة، الشركة الرائدة التي تُعد بوابة رئيسية لتمكين الشركات من التّوسع في دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، حيث ستُقدّم ثلاث علامات تجارية عالمية مبتكرة لتوفير منتجات الرعاية الصحية الطبيعية في السوق الإماراتي ومنطقة الشرق الأوسط. وتهدف هذه العلامات التجارية المُتخصصة في الشيخوخة الصحية، والتغذية النباتية، والمكملات الغذائية، إلى تلبية الطلب المتزايد على الحلول الصحية الطبيعية في المنطقة وإتاحة أنماط حياة أكثر صحة وتوازناً.

وتجسّد مشاركة "جلوبال إيدج" في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الذي يُعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهادة على التزام الشركة بدعم المشاريع التجارية وتسهيل وصولها إلى هذا السوق المزدهر. وستسهم هذه العلامات التجارية في رسم ملامح جديدة لمستقبل الرعاية الصحية وتعزيز أنماط الحياة الصحية ودفع الابتكار في القطاع الصحي، لاسيما مع التوقعات بأن يصل سوق التجزئة لخدمات الرعاية الصحية واللياقة بدولة الإمارات إلى نحو 2.57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، والنمو المستمر الذي يشهده القطاع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وقال كريم حولّا، مدير في "جلوبال إيدج": "يوفر معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 منصة مميزة لطرح الحلول الصحية المبتكرة استجابة لاحتياجات السوق المتزايدة في هذا المجال بالمنطقة. ونحرص في "جلوبال إيدج" على إتاحة الفرص للشركات لتوسيع نطاق أعمالها على مستوى العالم. ومن خلال إطلاق هذه العلامات التجارية الثلاث في الشرق الأوسط، فإننا نسعى لتلبية الطلب المتزايد على حلول الصحة والعافية، فضلًا عن تعزيز النمو الهادف في مساعدة الشركات على تحقيق النجاح".

وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحول حضري متسارع وازدياد في أنماط الحياة الخالية من النشاط التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض مثل السمنة، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، يتجه العملاء العصريون نحو الحلول الصحية الطبيعية والفعالة بما في ذلك المكملات الغذائية لإنقاص الوزن، ومنتجات العناية بمرضى السكري، والمكملات الغذائية لصحة القلب، ومستحضرات التجميل الطبيعية. ومع ارتفاع دخل الفرد وزيادة القدرة الشرائية في المنطقة، يتزايد الطلب على منتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية بما في ذلك الأدوية المُتاحة بدون وصفة طبية، والمكملات الغذائية، ومنتجات العناية الشخصية. وساهم هذا التوجه وتزايد الوعي بالمنتجات الطبيعية والعضوية، في فتح الباب على مصراعيه أمام العلامات التجارية التي تُقدم حلولًا صحية طبيعية.

وتواصل "جلوبال إيدج" تعزيز التزامها بتمكين الشركات ومساعدتها على معالجة التحديات في السوق العالمي. ومن خلال تقديم رؤى استراتيجية وحلول مُخصصة، تسعى الشركة إلى تعزيز حضور هذه العلامات التجارية في سوق منطقة الشرق الأوسط. كما تستهدف "جلوبال إيدج" مساعدة شركائها على تنفيذ استراتيجيات فعالة لدخول السوق ، من خلال مواءمة المنتجات مع الأولويات في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة.

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