صادق: تعكس النتائج قوة الدفع الاستراتيجي الذي يتمتع به البنك، وقدرتنا على تحقيق أداء ربحي قوي مع نمو متوازن ومستدام.

القاهرة،- أعلن بنك بيت التمويل الكويتي – مصر (KFH – Egypt) عن نتائجه المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث واصل البنك تحقيق أداء ربحي قوي، مسجلًا صافي أرباح مجمعة خلال عام 2025 بلغت 4.1 مليار جنيه مصري.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة تسجيل نمو ملحوظ في إجمالي محفظة التمويلات لتصل إلى 105.2 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 85.3 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو بلغ %23.3، وهو ما يؤكد الدور المتنامي للبنك في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، عبر حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة، تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي الوقت ذاته، واصل البنك تعزيز قاعدته التمويلية، حيث سجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة %20.7 لتصل إلى 141.3 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 117.1 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، في مؤشر واضح على تنامي ثقة العملاء في قوة المركز المالي للبنك، وجودة خدماته، وقدرته على تقديم قيمة مصرفية مضافة في سوق يتميز بارتفاع مستويات المنافسة.

وانعكس هذا الأداء المتوازن على إجمالي الأصول، الذي ارتفع إلى 172 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 144 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بنسبة نمو %19.4، مدفوعًا بالتوسع في محفظة التمويلات وزيادة الودائع، بما يعزز من قدرة البنك على تحقيق نمو طويل الأجل قائم على أسس مالية سليمة.

وقد ارتفعت حقوق الملكية إلى 22.3 مليار جنيه مصري في 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه مصري في 2024، محققة معدل نمو بلغ حوالي %20، مما يدعم خطط التوسع المستقبلية للبنك.

وفي هذا الإطار، أكدت السيدة/ هاله صادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي – مصر: "تعكس نتائج أعمالنا في عام 2025 قوة الدفع الاستراتيجي الذي يتمتع به بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وقدرتنا على تحقيق أداء قوي مع نمو متوازن ومستدام، مع الحفاظ على جودة الأصول وتعزيز المركز المالي في ظل بيئة اقتصادية متغيرة، وهذا يؤكد صلابة نموذج أعمالنا الذي يرتكز على الصيرفة الإسلامية والحوكمة الرشيدة، ويعزز ثقة عملائنا وشركائنا في السوق المصري."

وأضافت: "نواصل تعزيز موقعنا كمؤسسة مصرفية رائدة في السوق المصري من خلال تقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة ، تواكب تطلعات عملائنا وتدعم الشمول المالي. كما نركز على تسريع التحوّل الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة في منتجاتنا وخدماتنا، لنرتقي بتجربة العملاء، ونحقق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين، مع استمرارنا في دعم النمو الاقتصادي الوطني". ويدعم البنك نموه في مصر من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بالإضافة إلى التوسع في الحلول الرقمية المتطورة التي تعزز الشمول المالي وتحسن تجربة العملاء، وتعكس توجه البنك نحو الريادة في تقديم خدمات مبتكرة في قطاع الصيرفة الإسلامية.

