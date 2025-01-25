دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستهل مجموعة "ثري دي إكس بي"، الرائدة في تقديم حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة لقطاع البناء، العام الجديد برؤية معززة تركز على الاستدامة والابتكار. وانطلاقاً من هدف دولة الإمارات الطموح المتمثل في دمج تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في 25% من جميع المباني الجديدة بحلول عام 2030، تواصل المجموعة ريادتها في تعزيز الممارسات البيئية المسؤولة والتطورات التقنية التي تهدف الى إحداث تحول جذري في القطاع.

وفي صميم نهج "ثري دي إكس بي" تكمن عملية دمج أساليب البناء المستدام منذ المراحل الأولى لكل مشروع. وإذ تعطي المجموعة الأولوية لاستخدام المواد المحلية الصديقة للبيئة، مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات النقل، ويدعم الاقتصادات الإقليمية. كما أن معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة التي توفرها المجموعة مصممة لتحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، مما يقلل من استهلاك الكهرباء دون المساس بالإنتاجية أو الجودة.

وفي هذا السياق، قال بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ثري دي إكس بي": "في مجموعة ثري دي إكس بي، نعتبر التزامنا بالاستدامة مبدأً أساسياً ومسؤولية نتحملها بكل جدية في سبيل تشكيل مستقبل قطاع البناء في الإمارات وخارجها. وتقنياتنا المتقدمة تمكننا من تقليل الهدر، وخفض انبعاثات الكربون، وتسريع عمليات البناء دون المساومة على الجودة. ونحن لا نبني مباني فحسب، بل نرسي أسساً لمستقبل أكثر استدامة وابتكاراً. ومن خلال دمج الخبرة التقليدية في البناء مع التكنولوجيا المتقدمة، نبتكر حلولاً تلبي احتياجات اليوم وتحمي موارد الغد."

ومن بين الابتكارات الرئيسية للمجموعة، تركيبتها الصديقة للبيئة من الخرسانة الدقيقة، والتي تقلل بشكل كبير من الاعتماد على الأسمنت التقليدي. ويتطلب هذا النوع المبتكر من المواد كمية أقل من المياه ويُنتج انبعاثات كربونية أقل أثناء التصنيع، مما يخفف العبء على الموارد المحلية ويعزز من عمر وديمومة المشاريع الإنشائية. وعند دمجه مع تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الدقيقة التي توفرها المجموعة، يضمن هذا المنتج الحد الأدنى من الهدر وكفاءة الاستخدام للموارد.

ومع تطلعها نحو المستقبل، تخطط مجموعة "ثري دي إكس بي" لتوسيع قدراتها وتعزيز شراكاتها العالمية، ومواصلة ريادتها للابتكار لتلبية الطلب المتزايد على حلول البناء المستدام. ومن خلال المزج بين ميزات البناء التقليدي والرؤى المستقبلية، تضع المجموعة معياراً جديداً لممارسات البناء الصديقة للبيئة، مما يعزز سمعة الإمارات كوجهة للتميز والابتكار.

-انتهى-

#بياناتشركات