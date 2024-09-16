سيقام معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست في موقع مشترك مع معرض إنترسك، وسيضم نخبة من أبرز الخبراء العالميين في مجال المنازل الذكية وأتمتة المباني

سيعرض رواد عالميون في مجال تكنولوجيا المباني الذكية، بما في ذلك شركة كيه أن أكس، أحدث ابتكاراتهم خلال المعرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصبحت المباني الذكية عاملاً رئيسياً في جهود الاستدامة العالمية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو سوق المباني الذكية بشكل كبير، إذ تشير التوقعات إلى أنه قد يصل إلى قيمة 23.31 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

سيركز معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست، الذي سيقام في الفترة من 14 إلى 16 يناير في مركز دبي التجاري العالمي، على الأهمية المتزايدة للمباني الذكية في، حيث سيشكّل المعرض الشهير في دورته الثامنة عشرة منصة مثالية لمحترفي وخبراء القطاع، وسيتم خلاله استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاعي الإضاءة والمباني الذكية.

تستخدم المباني الذكية تقنيات متقدمة لإدارة والتحكم في مجموعة متنوعة من نظم المباني تلقائياً وبكفاءة، حيث تشمل هذه النظم كلاً من: التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والإضاءة والأمن وإدارة الطاقة.

يمكن للمباني الذكية من خلال استخدام أجهزة الاستشعار وإنترنت الأشياء والأجهزة والنظم الآلية، مراقبة الظروف والاستجابة لها مثل درجة الحرارة والإشغال واستخدام الطاقة في الوقت الفعلي، مما يجعلها أكثر استجابة وكفاءة واستدامة من الهياكل التقليدية.

ستستضيف شركة كيه أن أكس، إحدى أكبر الشركات في العالم لحلول المنازل والمباني الذكية، عرضاً استثنائياً في هذا المعرض إلى جانب الشركات الدولية والإقليمية التي تعد جزءاً من شبكتها الواسعة التي تضم 500 عضو.

وفي معرض حديثه عن قطاع المباني الذكية في الشرق الأوسط، صرح كاستو كانافاتي، رئيس فريق التسويق لدى شركة كيه أن أكس قائلاً: "لقد قطعت المنطقة شوطاً كبيراً في مجال الاستدامة وتبني المباني الذكية، وتُعد إدارة الطاقة من أهم الأولويات في تقنيات المباني الذكية، ليس فقط من حيث خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل خفض تكاليف التشغيل بشكل كبير أيضاً".

وأضاف كانافاتي قائلاً: "إن الاستثمار في تطبيقات إدارة الطاقة الفعالة للمباني الذكية أمر ضروري، كما أن ضمان ترابط جميع المنتجات وتلبية أعلى معايير الأمن أمر بالغ الأهمية لتحقيق تأثير إيجابي دائم".

ستشارك شركة كيه أن أكس خلال فعاليات المعرض، رؤاها عن أحدث الحلول وتحديثات القطاع وستتحدث أمام الحضور في قمة المباني الذكية، التي تجمع شركات التكنولوجيا الرائدة وقادة الحكومات ومحترفي القطاع لمناقشة مستقبل المباني الذكية.

وستستعرض القمة في دورتها الثالثة التأثير الثوري للتقنيات الذكية الحديثة التي تتكامل بسلاسة مع بيئاتنا، حيث تضع هذه الابتكارات معايير جديدة في الهندسة المعمارية والتصميم العصري، بدءاً من رفع كفاءة الطاقة إلى تعزيز راحة السكّان وقيادة الاستدامة.

وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن، مدير إدارة معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»: "سيجمع معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» أكثر من 450 عارضاً عالمياً يمثلون آلاف العلامات التجارية والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في دبي لحضور أكبر دورة على الإطلاق بتاريخ المعرض".

وأضاف عبد المحسن: "ستضم قمة المباني الذكية مجموعة رائعة من المتحدثين الذين سيناقشون أحدث التطورات التكنولوجية في قطاع المباني الذكية، كما سيضم المعرض عدة فعاليات أخرى بالإضافة إلى قمة المباني الذكية تشمل كلاً من: انعقاد مؤتمر ثينك لايت ومنصة إن سبوت لايت لتحليل أحدث التوجهات والابتكارات الجديدة والديناميكيات المتغيرة لقطاع الإضاء ة العالمي".

سيتم تنظيم معرض «ل ايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» في موقع مشترك مع معرض إنترسك، بهدف تقديم أكبر معرض تجاري من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع البناء.

يعد معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» جزءاً من العلامة التجارية العالمية "لايت + بيلدنج"، وستشغل دورة عام 2025 من المعرض ثلاث قاعات عرض تضم ستة أقسام للمنتجات هي: "الإضاءة التقنية"، و"المصابيح والمكونات الكهربائية"، و"الإضاءة الزخرفية"، و"الإضاءة المعمارية"، و"الهندسة الكهربائية"، و "المنازل الذكية وأتمتة المباني". تقام دورة هذا العام تحت شعار "بناء القواسم المشتركة من خلال التواصل والثقافة والإبداع "

نبذة عن معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست:

يجمع معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة لثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات الإضاءة والهندسة الكهربائية وأتمتة المنازل والمباني. أدى المعرض دوراً حيوياً في نمو القطاع وتطويره منذ إنطلاقته الأولى في عام 2006، وذلك من خلال التواجد القوي للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، و تنظيم العديد من المؤتمرات التثقيفية و ورش العمل المعتمدة وبرنامج الجوائز الرائد للتعرف على أفضل ما في القطاع.

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نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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