الشيخ محمد بن حمد: نواصل جهودنا لترسيخ المركز المالي للشركة

الشيخ عبد الله بن فهد: نباشر تنفيذ استراتيجية توسعية شاملة

ماثيو كيرنز: نستهدف تقديم حلول لوجستية مبتكرة للعملاء

الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) – إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن نتائجها المالية للربع الأول (فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025) حيث سجلت إجمالي إيراداتها مستوى 367.65 مليون ريال قطري، وحققت صافي ربح قدره 37.69 مليون ريال قطري، كما بلغت ربحية السهم 0.064 ريال قطري.

وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «جي دبليو سي»: «نجحنا في تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 54% على أساس فصلي لتصل إلى 37.69 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 24.87 مليون ريال قطري خلال الربع الأخير من عام 2024. وفي نفس الوقت تواصل الشركة التركيز على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في استدامة الأرباح والتوسع في قطاعات وأسواق واعدة مع المساهمة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 بالإضافة إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.».

وأضاف قائلا: «نستمر في جهودنا لترسيخ المركز المالي للشركة وزيادة الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية ورأس المال البشري بالتزامن مع التوسع المدروس واستراتيجية حصيفة لدرء المخاطر المحتملة وهذا الأمر يقتضي زيادة مستويات المرونة والقدرة على التكيف مع ظروف البيئة الاقتصادية المتغيرة لضمان الاستقرار على المدى الطويل ولتحقيق عوائد مستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين».

ومن جانبه أكد سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة «جي دبليو سي» قائلاً: "إن الشركة تباشر تنفيذ استراتيجية توسعية شاملة بهدف تعزيز عوائدها وتنويع استثماراتها من خلال ترسيخ حضورها في الأسواق الواعدة التي توفر فرصاً للنمو المستدام لتعزيز ريادتها في قطاع الخدمات اللوجستية على المستوى الإقليمي بالتزامن مع توسيع شبكة عملياتها اللوجستية في السوق المحلي لتقديم أفضل الخدمات للعملاء."

وبنهاية فبراير 2025 أطلقت «جي دبليو سي» مركزاً لوجستياً متطوراً في مدينة راس لفان الصناعية، لتقديم حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات اللوجستية لقطاع الطاقة في قطر، في ظل تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم. وفي مارس الماضي وقعت «جي دبليو سي» اتفاقية خدمات استراتيجية مع «هواوي» لتقديم خدمات التوصيل الخاصة بمتجر «هواوي» في جميع أنحاء قطر وضمان تقديم تجربة عملاء استثنائية وذلك في أعقاب إطلاق «هواوي» لمتجرها الإلكتروني رسمياً في قطر في 20 مارس 2025.

وبدوره صرح ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي بالإنابة قائلا: «نضع الابتكار على رأس أولوياتنا بهدف تقديم حلول لوجستية رائدة تلبي جميع احتياجات العملاء وتواكب تطورات المستقبل بالإضافة إلى التزامنا بتطبيق أفضل معايير الاستدامة والحوكمة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن تقديم خدمات لوجستية بمستويات عالمية وزيادة قاعدة العملاء وعقد حزمة من الشراكات مع شركات واعدة تحقق قيمة مضافة للأعمال وتوفر فرصاً للربحية وتعزز التميز التشغيلي وكفاءة العمليات والعوائد الأمر الذي يرسخ من حضور علامتنا التجارية محلياً وإقليمياً ودولياً».

وفي مطلع إبريل الجاري حصدت «جي دبليو سي» لأول مرة تصنيفين من وكالة التصنيف الائتماني العالمية "كابيتال انتليجنس" طويلي وقصيري الأجل على المستوى الوطني في قطر، الأول بدرجة «qaA-» والثاني بدرجة «qaA2»، على التوالي مع نظرة مستقبلية «مستقرة». وأكدت الوكالة العالمية أن «جي دبليو سي» هي أكبر مزود للخدمات اللوجستية في السوق القطري وتتمتع بحصة سوقية مهيمنة محلياً ومركزها المالي قوي وتركز على تحسين هوامش الربح من خلال تقديم خدمات سلسلة توريد ذات قيمة مضافة يدعمها في ذلك تمتعها بقاعدة رأسمالية صلبة.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، كما أنها شركة رائدة في القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ تأسيسها في عام 2004، اكتسبت الشركة سمعة استثنائية في مجال التميز التشغيلي والابتكار والاستدامة والموثوقية. وبفضل شبكتها الإقليمية الشاملة ومنشآتها المتقدمة، تقدم الشركة حلولاً منقطعة النظير قائمة على التقنية تشمل التخزين والتوزيع وخدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية المتخصصة. وتعمل "جي دبليو سي" على تمكين الشركات باختلاف أحجامها، من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العالمية متعددة الجنسيات، بما يضمن تعزيز سلاسة العمليات والنمو المستدام. ومن الجدير بالذكر أن "جي دبليو سي" كانت أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجيستي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، ما مكّنها من إثبات قدراتها فائقة التطور على المسرح الدولي.

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