شملت مجموعة من المجالات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والتخزين بالبطاريات، والهيدروجين الأخضر

الشراكات تتوافق مع أهداف دعم التحول في مجال الطاقة والتنويع الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030

الرياض - المملكة العربية السعودية: أعلنت أكوا باور، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر اليوم، عن توقيعها سبع اتفاقيات شراكة على هامش منتدى "أيام الابتكار 2025"، الذي أقيم بنسخته الثالثة في مدينة الرياض ما بين 3 حتى 5 فبراير 2025م، حيث يُعد أعلى عدد اتفاقيات منذ إطلاق هذا الحدث.

تم توقيع الاتفاقيات مع أطراف محلية ودولية، بما في ذلك شركة "أرامكو السعودية"، وشركة "بلو ووتر بيو" البريطانية، وشركة "داو" العالمية للمواد الكيميائية، وشركة "هيساتا" المصنّعة لمحللات الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تمديد اتفاقية الأبحاث الرئيسية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

تعليقًا على ذلك، قال توماس ألتمان، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار والتكنولوجيا الجديدة في أكوا باور: "تؤكد هذه الاتفاقيات رؤيتنا وجهودنا المتسارعة نحو بناء مستقبل مستدام. ومن خلال الاستثمار في تقنيات تحلية المياه المتطورة، وابتكارات الطاقة المتجددة، وحلول إنتاج الهيدروجين الأخضر، فإننا نعمل على تمهيد الطريق وصولاً إلى التأسيس لبنية تحتية أكثر مرونة واستدامة للطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية".

وشهد اليوم الأول من الحدث توقيع اتفاقيتين مع "أرامكو السعودية" لتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة في المملكة، بما في ذلك مشروع التنبؤ المتقدم بالطاقة الكهروضوئية، والذي يتكون من نموذج للتنبؤ بالطاقة الكهروضوئية باستخدام تحليلات البيانات الضخمة والتعلم الآلي. ومن خلال تحسين دقة التوقعات المتعلقة بتوليد الطاقة الشمسية، سيعمل النموذج على تحسين استقرار الشبكة وتوزيع الطاقة وإدارة طاقة الشبكة الصغيرة. وتركز الاتفاقية الثانية على التقييم المنهجي، واختبار موثوقية تقنية بطارية تدفق أيونات "الفاناديوم" على نطاق المرافق في ظل الظروف المناخية المحلية. وسيعالج المشروع تحديات تخزين الطاقة لمدة طويلة، ودعم تكامل مصادر الطاقة المتجددة في عدد من الاستخدامات، مثل تحلية المياه.

وستقوم الشراكة بين أكوا باور و"بلو ووتر بايو"، الشركة الرائدة في حلول معالجة المياه بالمملكة المتحدة، باختبار تقنية الترشيح المتقدمة لمشاريع تحلية المياه لشركة أكوا باور في المملكة العربية السعودية، بهدف تحسين كفاءة عمليات تحلية المياه واستدامتها.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى تتعلق بتحلية المياه مع شركة "داو"، وستشمل اختبار المواد الكيميائية المضادة للتكلس التي تنتجها "داو" في إحدى المنشآت التجريبية التابعة لشركة أكوا باور، للمساعدة في توفير بيانات قيّمة حول فعالية المواد الكيميائية المستخدمة في منع التكلس، وتطوير حلول أكثر استدامة في مجال تحلية المياه.

وشهد اليوم الثاني من الحدث التوصل إلى اتفاقية تجريبية إضافية مع شركة "هيساتا"، في خطوة مهمّة تهدف إلى توسعة نطاق إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفظة، وستشمل عرضًا محليًا لتكنولوجيا "هيساتا" في المملكة. وسيجمع هذا التعاون المهم بين الخبرة العالمية الرائدة التي تملكها أكوا باور، وتكنولوجيا التحليل الكهربائي عالية الكفاءة المتطورة التي توفرها هذه الشركة العالمية. وتدعم هذه المبادرة مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، كما تعمل على تعزيز ريادة المملكة كمركز عالمي للابتكار في مجال الهيدروجين الأخضر.

في الوقت ذاته، قامت "أكوا باور"، و"جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية" بتمديد اتفاقية الأبحاث الرئيسية بينهما لمواصلة البناء على تعاونهما الحالي لتطوير حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لتحلية المياه والطاقة الشمسية. ويقوم الطرفان بتشغيل مركز التميز لتحلية المياه والطاقة الشمسية بصفة مشتركة منذ عام 2019.

فضلًا عن ذلك، وقعت أكوا باور اتفاقية إطارية مع "معهد فراونهوفر" للبنية الدقيقة للمواد والأنظمة، و"معهد فراونهوفر لأبحاث السيليكات"، و"معهد فراونهوفر لأنظمة طاقة الرياح"، ما يُمثّل بداية تعاون استراتيجي في مجال البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وستركز هذه الشراكة على تطوير الحلول المبتكرة في قطاع الطاقة النظيفة، والاستفادة من خبرة معاهد فراونهوفر الرائدة في المواد وأنظمة الطاقة وتقنيات الهيدروجين. وتعمل هذه الاتفاقية على إرساء الأساس لمبادرات بحثية مشتركة تهدف إلى الاستقاء بمستويات الكفاءة والاستدامة والتقدم التكنولوجي في التحول العالمي للطاقة.

الجدير ذكره أن شركة أكوا باور أقامت منتدى أيام الابتكار 2025، وذلك شعار "الابتكار من أجل التأثير"، حيث استقبل المنتدى أكثر من 1000 مشارك.

نبذة عن أكوا باور

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 13 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 94 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 363,75 مليار ريال سعودي (97 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 69 جيجاواط من الطاقة، وإدارة 8.05 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

للتواصل الإعلامي:

يحيى حميد الدين، مدير عام تنفيذي للشؤون الإعلامية والتواصل الخارجي–YHamidaddin@acwapower.com

محمد الحسن، مدير الإعلام - الشؤون الإعلامية والتواصل الخارجي Moalhasan@acwapower.com

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