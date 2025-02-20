الدوحة – قطر: يستعد مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – للمشاركة في أعمال قمة الويب قطر 2025 التي تستضيفها الدوحة في الفترة من 23 الى 26 فبراير 2025. وبصفته لاعباً رئيسياً في تنويع الاقتصاد القطري، يهدف المركز من خلال هذه القمة إلى تعزيز تواصله مع قادة الصناعة العالميين والشركات الناشئة والمستثمرين لعرض إمكانياته كمنصة مؤاتية لتأسيس الأعمال ومركز للتطور التكنولوجي.

إنطلاقاً من النجاح الملحوظ الذي حققه خلال النسخة الأولى من قمة الويب قطر 2024 حيث سجل مركز قطر للمال أكثر من 300 شركة خلال أربعة أيام على منصة أعماله، سيقدم المركز في نسخة هذا العام حوافز استثنائية للشركات التي تطمح إلى تأسيس أو توسيع أنشطتها في دولة قطر ، وتتضمن الإعفاء رسوم التسجيل ورسوم التجديد السنوية لمدة أربع سنوات بالإضافة الى إعفاءات ضريبية حصرية.

كما سيقدم مركز قطر للمال خلال القمة خدمات مصرفية فورية بالتعاون مع بنك قطر الوطني وبنك دخان مما سيتيح للعملاء المحتملين فتح حساب مصرفي خاص بالشركات فوراً، وبالتالي تسهيل عملية التأسيس وتسريع دخول الشركة إلى السوق القطري.

وتأتي مشاركة مركز قطر للمال في هذه القمة انطلاقاً من التزامه بدعم نمو الأعمال والابتكار التكنولوجي في قطر. فمن خلال تقديم حوافز جذابة وخدمات ميسرة للشركات، يواصل المركز ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للشركات العالمية الراغبة بتوسيع عملياتها في المنطقة.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

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