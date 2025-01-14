دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "موتورولا سوليوشنز" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: MSI) مشاركتها في معرض إنترسك 2025، الذي تعقد فعالياته في الفترة بين 14 و16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تسلط الشركة الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه تقنياتها وحلولها في تلبية الاحتياجات المتطورة في مجال الأمن والسلامة للمؤسسات ووكالات السلامة العامة من جميع الأحجام وعبر مختلف القطاعات. وستعرض الشركة خلال الحدث مجموعة من أحدث المنتجات والحلول التي طورتها بما في ذلك الكاميرات الحرارية المتقدمة بعيدة المدى والمقاومة للمياه والصدمات والتي يمكنها اكتشاف الانتهاكات أو التصرفات غير الطبيعية عن بُعد يصل إلى 20 ميلاً (30 كم)، وأنظمة الاستشعار والحساسات الذكية التي تكتشف التهديدات في مجال الصحة والسلامة العامة في الوقت الفعلي، حيث تواصل الشركة تعزيز استثماراتها وتقديم ابتكارات جديدة في مجال أنظمة المراقبة بالفيديو والأمن المادي.

وقال بيدرو سيمويس، نائب الرئيس التنفيذي لقسم أنظمة المراقبة بالفيديو والتحكم في الوصول في شركة "موتورولا سوليوشنز": "تتمثل مهمتنا في مواصلة تقديم أفضل الحلول والابتكارات لعملائنا من المستشفيات، والمرافق العامة، ومتاجر التجزئة، ومرافق الضيافة، ووكالات الشرطة وحماية الحدود، والذين يتولون مسؤولية الحفاظ على سلامة الأفراد وتأمين المنشآت والاستجابة بفعالية للتهديدات. لقد واصلنا في السنوات الأخيرة الاستثمار في الاستحواذات الجديدة وتعزيز التكامل بين المنتجات، إلى جانب تركيزنا على توسيع قدرات عملائنا لحماية الأرواح وتعزيز كفاءة العمليات".

وتستعرض "موتورولا سوليوشنز" في معرض "إنترسك 2025" أحدث التقنيات والابتكارات الجديدة ضمن محفظتها الواسعة والمتكاملة من حلول المراقبة الذكية والأمن المادي، بما في ذلك:

الكاميرات الحرارية بعيدة المدى Silent Sentinel Jaeger و Osiris ؛ المصممة لتوفير قدرات كشف عالية الدقة في البيئات القاسية للمساعدة في تأمين ودعم عمليات الطيران، والملاحة البحرية، والبنية التحتية الحيوية وحماية الحدود. يمكن للكاميرات في كل من طرازي Jaeger -و Osiris اكتشاف المركبات على بُعد يصل إلى 30 كم.

و ؛ المصممة لتوفير قدرات كشف عالية الدقة في البيئات القاسية للمساعدة في تأمين ودعم عمليات الطيران، والملاحة البحرية، والبنية التحتية الحيوية وحماية الحدود. يمكن للكاميرات في كل من طرازي -و اكتشاف المركبات على بُعد يصل إلى 30 كم. نظام الاستشعار الذكي HALO ؛ وهو مستشعر ذكي متعدد الاستخدامات مع وظائف مدمجة للكشف عن الدخان ومراقبة جودة الهواء، واكتشاف الطلقات النارية، واكتشاف الأصوات والحركات غير الطبيعية، وتحديد الكلمات المستخدمة في حالات الطوارئ، بما يسهم في توفير خدمات السلامة مع حماية الخصوصية.

؛ وهو مستشعر ذكي متعدد الاستخدامات مع وظائف مدمجة للكشف عن الدخان ومراقبة جودة الهواء، واكتشاف الطلقات النارية، واكتشاف الأصوات والحركات غير الطبيعية، وتحديد الكلمات المستخدمة في حالات الطوارئ، بما يسهم في توفير خدمات السلامة مع حماية الخصوصية. برنامج Noggin القائم على السحابة لتخطيط استمرارية الأعمال، وهو عبارة عن برنامج متطور لتعزيز مرونة العمليات، وإدارة المواقف الحرجة في حالات الطوارئ؛ يساعد المؤسسات على استباق الأحداث والاستعداد والاستجابة لها بشكل أكثر كفاءة في مختلف الظروف.

القائم على السحابة لتخطيط استمرارية الأعمال، وهو عبارة عن برنامج متطور لتعزيز مرونة العمليات، وإدارة المواقف الحرجة في حالات الطوارئ؛ يساعد المؤسسات على استباق الأحداث والاستعداد والاستجابة لها بشكل أكثر كفاءة في مختلف الظروف. ميزات جديدة ضمن نظام ادارة الفيديو Avigilon Unity Video ، بما في ذلك تقارير الحوادث؛ لتمكين فرق الأمن والسلامة من توثيق الأحداث وتعزيز الامتثال لسياسات الشركات والتشريعات الحكومية.

، بما في ذلك تقارير الحوادث؛ لتمكين فرق الأمن والسلامة من توثيق الأحداث وتعزيز الامتثال لسياسات الشركات والتشريعات الحكومية. ميزات جديدة ضمن نظام التحكم بالوصول والدخول Avigilon Unity Access ، بما في ذلك تجميع الإنذارات؛ بهدف المساعدة في تسهيل عمليات الاستجابة للحوادث.

، بما في ذلك تجميع الإنذارات؛ بهدف المساعدة في تسهيل عمليات الاستجابة للحوادث. كاميرا Unity H6A PTZ ؛ وهي كاميرا جديدة مصممة خصيصاً للمواقع الكبيرة، وتتميز بقدرتها على الدوران بزاوية 360 درجة، والإمالة، والتكبير، إضافة إلى ميزة تحليل الفيديوهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

؛ وهي كاميرا جديدة مصممة خصيصاً للمواقع الكبيرة، وتتميز بقدرتها على الدوران بزاوية 360 درجة، والإمالة، والتكبير، إضافة إلى ميزة تحليل الفيديوهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كاميرا Pelco Sarix Enhanced Duo ؛ وهي أول جهاز مراقبة برأسين تطوره الشركة (مستشعران ضمن كاميرا واحدة)، مصمم لتوفير تغطية متعددة الاتجاهات في المناطق الكبيرة، ما يجعلها مثالية لمراقبة سلامة الممرات والسلالم.

وستعرض الشركة منظومتها المتقدمة والمتكاملة من أحدث حلول الأمن والسلامة، بما في ذلك أنظمة المراقبة الذكية والتحكم في الوصول القائمة على السحابة، إضافة إلى الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم مراكز التحكم والعمليات، في معرض "إنترسك 2025" خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير في جناحها (SA-C11) في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن موتورولا سوليوشنز:

موتورولا سوليوشنز (NYSE: MSI)هي شركة رائدة في تطوير الحلول والابتكارات الهادفة إلى مساعدة العملاء على تحسن كفاءة أنظمة الأمان والسلامة. وتعمل الشركة على ابتكار وتعزيز التكامل بين التقنيات للمساعدة في حماية الأرواح والممتلكات والأماكن. وتسهم حلول الشركة في تعزيز مستوى التعاون بين وكالات السلامة العامة والمؤسسات، وهو أمر بالغ الأهمية لاتباع النهج الاستباقي في الاستجابة للأمان والسلامة. اكتشف المزيد حول كيفية توفير الأمان للمجتمعات والمدارس والمستشفيات والأعمال – الأمان في كل مكان – عبر الموقع الإلكتروني www.motorolasolutions.com.

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