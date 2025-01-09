التحالف يقدم نموذجاً إيجابياً لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

تضم النسخة الجديدة من الحدث أربع بطولات رياضية كبرى وهي: ألعاب القوى، والسباحة، والريشة الطائرة ، والقوس والسهم.

والقوس والسهم. تشهد البطولات الأربع مشاركة أكثر من 2,100 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم ومجلس دبي الرياضي، عن التحالف العقاري لدعم ورعاية "بطولات فزّاع الدوليّة لأصحاب الهمم 2025"والتي تنطلق في الأول من فبراير المقبل تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي.

ويضمّ التحالف العقاري إلى جانب أراضي دبي كلّاً من الراعي الاستراتيجي شركة "إتش آر إي للتطوير العقاري"، والرعاة الماسيون "إلينغتون العقارية"، و"بيوند العقارية"، و"بريسكوت العقارية"، و"عزيزي للتطوير العقاري"، بالإضافة إلى "أرستا" الراعي الذهبي. ويأتي ذلك في إطار حرص أراضي دبي على تقديم نموذج إيجابي لدور القطاع العقاري الخاص في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال تعزيز التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتكريس الجهود المشتركة لتوفير كافة سبل التمكين والدعم لأصحاب الهمم، بما يرسخ قيم الدمج والتكافل في مجتمعنا.

وقد تمّ الكشف عن هذا التحالف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة، والذي عُقد في مقرّ الدائرة باعتبارها الشريك الاستراتيجي للحدث، بحضور سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، إلى جانب ممثلي الجهات الراعية والشريكة وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات من أراضي دبي.

حدث رياضي شامل بمشاركة عالمية

وتشمل النسخة الجديدة من "بطولات فزاع الدولية" أربع بطولات رياضية كبرى، وهي: بطولة فزاع الدولية السادسة عشر لألعاب القوى الجائزة الكبرى بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة، وبطولة فزّاع الدولية الأولى للسباحة بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، وبطولة فزّاع الدولية السادسة عشر للريشة الطائرة بمشاركة 300 لاعب ولاعبة، وبطولة فزاع الدولية التاسعة للقوس والسهم بمشاركة 300 لاعب ولاعبة. وتهدف هذه الفعاليات إلى توفير بيئة تنافسية شاملة تجمع الرياضيين من أكثر من 70 دولة، في إطار يعزز قيم التميز والشمولية. وتسعى دبي من خلال هذه البطولات إلى ترسيخ مكانتها كمدينة صديقة لأصحاب الهمم، وتقدم لهم كافة الإمكانات لتحقيق النجاح والإبداع.

ومنذ انطلاقها قبل 16 عاماً، باتت هذه البطولة منصة ريادية تجمع نخبة الرياضيين من أصحاب الهمم من مختلف أنحاء العالم، معززةً قيم الدمج والتكافل المجتمعي. وعبّر المتحدثون في المؤتمر عن اعتزازهم بمواصلة هذه المسيرة، التي انطلقت للمرة الأولى بتوجيه من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف إلهام أصحاب الهمم وتحقيق طموحاتهم.

رؤية قيادية ودعم متواصل

وأثنى المتحدثون خلال المؤتمر على الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لرياضة أصحاب الهمم من خلال رعايته لهذه البطولة، الأمر الذي يؤكّد التزام القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة دبي كوجهة رياضية وإنسانية لأصحاب الهمم. كما أشادوا بالنجاحات المتوالية التي حققتها البطولة، والتي جعلتها محور اهتمام عالمي، حيث تتسابق الدول للمشاركة فيها لتعزيز قيم التحدي والإرادة.

وفي كلمته أكد سعادة مروان أحمد بن غليطه، أن الإعلان عن التحالف العقاري لدعم بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم 2025 يعكس رؤية الدائرة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك محوري في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. وقال: "نحن نؤمن بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص يشكل ركيزة أساسية لتكريس قيم الدمج والتمكين في مجتمعنا، ويُبرز أهمية تكاتف الجهود لدعم أصحاب الهمم، الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من مسيرة البناء والتطوير".

وأضاف: "نشكر جميع الشركات العقارية المشاركة في هذا التحالف على التزامها الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية، وعلى دورها الفاعل في دعم هذه البطولة العالمية التي باتت منصة ريادية تجمع الرياضيين من مختلف أنحاء العالم. ويعدّ هذا التعاون مؤشراً على مدى وعي القطاع الخاص بأهمية دعم المبادرات التي

تعزز مكانة دبي كمدينة صديقة لأصحاب الهمم، ووجهة رياضية وإنسانية رائدة على المستوى الدولي. وسنواصل في دائرة الأراضي والأملاك العمل على تعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق النجاح لهذه الفعالية المهمة، بما يعكس التزامنا بمسيرة دبي في الريادة والتميز."

علامة فارقة في رياضة أصحاب الهمم

من جانبه وجه ثاني جمعة بالرقاد الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على رعايته ودعمه لبطولات فزاع مما جعلها واحدة من أهم بطولات أصحاب الهمم في العالم وعلامة فارقة محققة العديد من المكاسب للمشاركين خلال نسخها المختلفة وإلى مروان بن غليطة على هذه الشراكة الاستراتيجية وإلى الرعاة الشريك الأصيل في هذه النجاحات على مبادراتهم المختلفة.

وقال: هيأت الإمارات البنية التحية لأصحاب الهمم حيث يحرص أبطال العالم من مختلف القارات على التواجد في جميع أحداثها الرياضية وليس هذا بغريب بعد أن باتت " فزاع " أداة لتعزيز وعى المجتمع بضرورة التكافل بين جميع أفراده عبر الرياضة وقدمت نموذجا عالميا في العطاء وساهمت في إعلاء شأن الدولة على المستويين الرياضي والإنساني.

رقماً مهماً ومركزاً إقليمياً وعالمياً

ووجه ماجد العصيمي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته للحدث ودعمه المتواصل مشيرا إلى أن كلمات سموه المحفزة منحت اللجنة المنظمة الإرادة والهمة العالية للوصول ببطولات فزاع إلى آفاق النجاح الذي ينشده الجميع كما عودتنا دبي والتي باتت رقما مهما ومركزا اقليميا وعالميا لرياضة أصحاب الهمم.

وقال: إن اهتمام سموه ب " أصحاب الهمم" وكل تفاصيل بطولات فزاع ظل يمثل مصدر إلهام لكل من يسعى لبلوغ المجد ويعمل بمثابرة لتحقيق أهدافه بهمة من أجل الوصول إلى القمة بسقف طموحات كبيرعنوانه الإرادة والعزيمة في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفئة من " القيادة الرشيدة " لتعزيز المكتسبات ليحمل " أصحاب الهمم " مشعل التفوق والإبداع.

كما وجه الشكر إلى مروان بن غليطة على اهتمامه بأصحاب الهمم وإلى الرعاة الشريك الأصيل في إنجاح الحدث على تفاعلهم و مبادراتهم من أجل الوصول إلى آفاق التميز.

وقال: قدمت بطولات فزاع خلال نسخها المختلفة العديد من القصص الملهمة ليسهم " أصحاب الهمم " في الكثير من المبادرات وخصوصا أن الرياضة أسلوب حياة وبوابة التغيير للأفضل اضافة إلى أن هذا الحدث العالمي يكتسب أهمية كبيرة كونه من المحطات المهمة في التأهيل لدورات الألعاب البارالمبية حيث حققت دبي أحلام العديد من الأبطال.

وقال وسام بريدي، الرئيس التنفيذي ل اتش آر آي للتطوير العقاري: "يشرفنا أن نكون الشريك الاستراتيجي لبطولة فزاع الدولية، ما يعزز مهمتنا في البناء الهادف لترك أثر إيجابي في المجتمع. نحن ملتزمون بإنشاء مساحات تمكّن الأفراد وتعزز الشمولية وتدعم الصمود. ومن خلال دعم فريق الإمارات لأصحاب الهمم، تصبح مهمتنا أكثر من مجرد بناء هياكل، إنها أساس للأحلام والطموحات والمجتمعات التي تمنح الجميع فرصة للازدهار. وتتماشى هذه المهمة مع رؤية دبي ودولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لإحداث تأثير إيجابي وبناء مستقبل مستدام ومزدهر للجميع".

وقد اختتم المؤتمر بتبادل الدروع التذكارية بين دائرة الأراضي والأملاك ونادي دبي لأصحاب الهمم، تأكيداً على أهمية استمرار التعاون لتحقيق أهداف البطولة وتعزيز ريادة دبي كوجهة رياضية وإنسانية تحتضن الجميع.

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