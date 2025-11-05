أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلن الإسلامي للأغذية، الشركة الإماراتية الرائدة في قطاع المنتجات الغذائية الصحية والشركة العالمية الرائدة في الأغذية الحلال، عن مشاركتها في النسخة الثانية من أسبوع الغذاء العالمي 2025، الذي اختتم أعماله في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث تؤكد مشاركة الإسلامي للأغذية في هذه المنصة الدولية الرائدة للأغذية والزراعة المستدامة، على استراتيجيتها الإقليمية المرتكزة على توفير أغذية مجمدة عالية الجودة وحلال ومغذية. وتأتي هذه المشاركة تعزيزاً لتوجهها الجديد الذي يتمحور حول فكرة أن الطعام هو "أطيب نعمة"

وقد عقد أسبوع الغذاء العالمي 2025 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وقد جمع الحدث كبار الخبراء والمبتكرين وصناع القرار لمعالجة التحديات الملحة في الأمن الغذائي والزراعة والاستدامة. وقد شهدت نسخة هذا العام نمواً كبيراً، حيث استقطبت مشاركين من 75 دولة، ومشاركة إماراتية قوية، تمثلت بـ 1,055 شركة وعلامة تجارية وطنية.

ويتناغم الالتزام الجوهري لـ الإسلامي للأغذية بشكل تام مع تركيز الحدث على تحويل النظم الغذائية نحو الاستدامة والمرونة، حيث تركز الرسالة الجديدة الشركة بعمق على الثقافة الإماراتية، التي تُقدّر الطعام كنعمة ووسيلة للتواصل والمشاركة مع الأحبة. وتُصمم منتجات الإسلامي للأغذية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين العصريين الذين يبحثون عن الراحة والمكونات المختارة بعناية ومسؤولية. حيث صممت المجموعة الواسعة من المنتجات لتدخل البهجة على قلوب جميع الناس من مختلف الأعمار، مما يجعل كل وجبة تجربة ممتعة وتعبيرًا عن الألفة والمحبة التي يمثلها اجتماع الأهل والأصدقاء حول مائدة الطعام.

وتؤكد الإسلامي للأغذية، التي تملك إرثاً يمتد لخمسة عقود، بأن كل منتج من منتجاتها يلتزم بأعلى معايير الحلال: فهو يعد من لحوم ودواجن مذبوحة يدوياً ولم تُصعق أبداً وخالية من الهرمونات المضافة هذا التركيز على توفير طعام حلال لذيذ نقي وصحي هو الأساس في رسالة "أطيب نعمة".

ويحتل الابتكار مركز القلب في الإسلامي للأغذية فنحن ملتزمون بتطوير منتجات ووصفات جديدة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. حيث يضمن هذا النهج أن نظل في طليعة صناعة الأغذية، مما يعكس روح أسبوع الغذاء العالمي الذي يقدم منصات جديدة مثل منتدى التكنولوجيا الزراعية، ومنتدى الاستثمار الزراعي، وجناح البروتينات البديلة.

وتعليقًا على هذه المشاركة، قالت السيدة/ منيزا علم، مديرة التسويق في الإسلامي للأغذية: "يشكل أسبوع الغذاء العالمي 2025 خطوة مهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للحوار حول النظم الغذائية المستدامة. وتأتي مشاركتنا فيه لإيماننا بأن الطعام هو أكثر من مجرد قوت، إنه وسيلة للقاء والمشاركة والاحتفال. ومن خلال التركيز على قيمنا الأساسية للحلال، والسعادة، والابتكار، تسعى الإسلامي للأغذية للتواصل مع المستهلكين بشكل أكبر، بما يسهم في إثراء حياة الأفراد والمجتمعات، وهذا الالتزام بالتميز هو شهادة على رغبتنا المستمرة في تحسين تجربة إعداد الطعام لعملائنا."

وانطلاقاً من حرصها على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع بصفتها علامة تجارية إماراتية، تواصل الإسلامي للأغذية التزامها بالشفافية والجودة، وتتمتع بثقة أولئك الذين يسعون لتوفير أغذية حلال مفيدة وصحية لأطفالهم وعائلاتهم.

نبذة عن الإسلامي للأغذية:

تأسست الإسلامي للأغذية في دبي عام 1981 على يد الحاج سعيد لوتاه، وهي شركة رائدة في تصنيع الأغذية الحلال، مكرسة لتقديم منتجات غذائية صحية ومبتكرة ومتجذرة ثقافياً. ترتكز إرث العلامة التجارية على قيم النقاء والصحة وخدمة المجتمع. وكشركة رائدة في الأغذية الحلال لمدة خمسة عقود، تم الاعتراف بـ الإسلامي للأغذية كواحدة من أفضل العلامات التجارية الحلال عالميًا، حيث حصلت على مكانة مرموقة ضمن أفضل 5 شركات للمنتجات الحلال في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) في عام 2023، وحصلت على لقب iHalal Brand of the Year المرموق في عام 2021.

للاستفسارات الإعلامية والمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

