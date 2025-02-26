تهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من المهارات والمواهب المحلية على نحو يعزز الإبداع ويدعم نمو المنظومة الرقمية وتطورها في المنطقة

الدوحة، قطر: وقعت شركة سناب مذكرة تفاهم مع مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر لإطلاق أول أكاديمية للواقع المعزز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشكل هذه الاتفاقية، التي تم الإعلان عنها خلال قمة الويب قطر 2025، خطوة مهمة لإطلاق العنان للإمكانات الإبداعية والمواهب المميزة في جميع أنحاء المنطقة ودفع عجلة الابتكار الرقمي.

ستوفر هذه الشراكة مع مكتب الاتصال الحكومي لتأسيس أول أكاديمية للواقع المعزز فرصاً جديدة وترتقي بقدرات جيل الشباب من صُناع ومطوري الواقع المعزز. وتؤكد هذه الخطوة التزام سناب طويل الأمد بالاستثمار في المنظومة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بناء وتطوير قدرات الواقع المعزز للشركاء القدامى والجدد، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندات التحول الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب: «يمثل تعاوننا مع سناب لإطلاق أول أكاديمية للواقع المعزز في المنطقة خطوة استراتيجية نحو تمكين المواهب الرقمية وتعزيز الابتكار التكنولوجي، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الجيل القادم من المبدعين وصنّاع المحتوى، عبر توفير الأدوات والمهارات اللازمة لمواكبة التحولات الرقمية العالمية. ومن خلال الاستثمار في مثل هذه البرامج الرائدة، نواصل ترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للتميز الرقمي والإبداع التكنولوجي.»

من جانبه، قال حسين فريجة، نائب رئيس شركة سناب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نواصل الاستثمار في تقنية الواقع المعزز انطلاقاً من إيماننا بإمكانياتها اللامحدودة، فهذه التقنية تضفي المرح والفائدة إلى الحياة اليومية، وتساعد العلامات التجارية على تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في أعمالها، وتمنح المطورين مساحة لتوسيع آفاقهم الإبداعية. ويعتمد النجاح المستمر لهذه التقنية على وجود منظومة عمل نابضة بالحياة للمطورين والمبدعين، والتي تعد أساسية لدعم التحول الرقمي الذي تشهده المنطقة. ونعتز بالتعاون مع مكتب الاتصال الحكومي لدفع عجلة النمو وتعزيز المهارات الرقمية للمواهب المتزايدة، ونتطلع قدماً لرؤية ما ستقدمه من ابتكارات مميزة."

لعبت تقنية الواقع المعزز على مدار أكثر من عقد دوراً رئيسياً في تطوير الاتصال المرئي، وكانت سناب شات من أبرز الرواد في هذا المجال، حيث حظيت بشعبية واسعة بين المستخدمين والعلامات التجارية عالمياً بفضل قدرتها على الارتقاء بالإبداع والتواصل والتعبير الشخصي. بدءًا من تتبع الحركة وتجربة الملابس افتراضياً، وصولًا إلى تقنيات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، حوّلت سناب شات الواقع المعزز إلى وسيلة أساسية للتواصل البشري والحوسبة المكانية. ويستخدم، حالياً، أكثر من 300 مليون شخص تقنية الواقع المعزز على سناب شات، ويتفاعل أكثر من 85% من المستخدمين اليوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع العدسات يومياً. وشهد الربع الأخير من عام 2024 وحده، تفاعل ما يزيد على 400 مليون مستخدم مع العدسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر من 4 مليارات مرة.

ويشكل المطورون والمبدعون العمود الفقري لإمكانات هذه التقنية، إذ تركز سناب على دعم هذا المجتمع من خلال مجموعة شاملة من البرامج والفرص والأدوات التي تهدف إلى مساعدتهم في تطوير تجارب مبتكرة وتعزيز إمكاناتهم الإبداعية. وحتى الآن، قام أكثر من 375,000 من المبدعين والمطورين وفرق الواقع المعزز من جميع أنحاء العالم بإنشاء ما يزيد عن 4 ملايين عدسة. ويتم تطوير العديد من هذه العدسات باستخدام الجيل الخامس من "نظارات سناب"، والتي توفر قدرات محسنة لبناء تجارب الواقع المعزز واستكشافها، ما يمنح المستخدمين طرقاً جديدة ومبتكرة للتفاعل مع العالم من حولهم ومع الآخرين.

وشهدت قمة الويب قطر أنشطة وفعاليات متنوعة، حيث كان لـ سناب دور بارز فيها، حرصت خلاله على استعراض التطور الذي حققته تقنية الواقع المعزز، مع إبراز تأثيرها الإيجابي في تعزيز الروابط عبر دول مجلس التعاون الخليجي. وشملت مشاركة سناب في القمة تقديم عروض حية لتقنيات متطورة، وتجارب لنظارات سناب، وحلقات نقاشية قادها خبراء متخصصون، بالإضافة إلى دورات تدريبية متقدمة في مجال الواقع المعزز، ما أتاح للحاضرين فرصة الاطلاع على الإمكانات الهائلة لهذه التقنية بشكل مباشر.

نبذة عن شركة سناب

شركة سناب هي شركة تكنولوجيا، تؤمن بأن الكاميرا تقدِّم أفضل فرصة لتحسين الطريقة التي يعيش بها الناس ويتواصلون مع بعضهم، فنحن نُساهم في التقدّم الإنساني؛ لأننا نُتيح للأشخاص الفرصة ليعبّروا عن أنفسهم، ويعيشوا اللحظة، ويكتسبوا المعلومات عن العالم، ويقضوا وقتًا ممتعًا معًا.. تفضل بزيارة الموقع الرسمي snap.com.

لمحة عن مكتب الاتصال الحكومي

تأسس مكتب الاتصال الحكومي بموجب القرار الأميري رقم (27) لسنة 2015، ليكون ذراع الاتصال الاستراتيجي لحكومة دولة قطر. وتتمثل مهام المكتب في تنسيق أنشطة الاتصال والإعلام لدى كافة المؤسسات الرسمية، وتسليط الضوء على رؤية وبرامج الدولة وإبراز إنجازاتها في كافة المجالات. للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.gco.gov.qa/ar

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