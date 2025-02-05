الدوحة – قطر: استضاف مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – بالتعاون مع بلومبرغ إنتليجنس، الذراع البحثية لشركة بلومبرغ العالمية، النسخة الثالثة من منتدى قطر للأسواق المالية تحت شعار "النمو العام ورأس المال الخاص". وقد جمع المنتدى نخبة من قادة الفكر وأصحاب المصلحة من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية في قطر ومن حول العالم، مشكلاَ بذلك منصة حيوية لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون ومناقشة آخر التطورات والتوجهات في الأسواق الإقليمية والأصول البديلة والاستثمارات المستدامة.

وقد قدم خبراء الصناعة ومن ضمنهم محللون من بلومبرغ إنتليجنس ومركز قطر للمال عروض مرئية تفاعلية، وشاركوا في جلسات حوارية ملهمة ألقت الضوء على تطور الأسواق الإقليمية، والتحسينات في البنية الأساسية للتداول، والنمو السريع للأسواق الخاصة والأصول البديلة، وناقشت تأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دفع استراتيجيات الاستثمار المستدام.

وتناولت الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي حملت عنوان "أسواق رأس المال في الشرق الأوسط: تطور التدفقات النقدية والاستراتيجيات والهياكل" العلاقة التفاعلية بين أسواق رأس المال والأطر التنظيمية ومرونة المؤسسات المالية، حيث قدمت رؤى وأفكار قيّمة حول النظام المالي المتطور في المنطقة. وقد ركزت الجلسة الثانية التي حملت عنوان "إفساح المجال للاستثمارات البديلة" على الدور المتنامي للائتمان الخاص ورأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة في إعادة تشكيل المشهد الاستثماري الإقليمي. وقد ناقشت المقابلة الخاصة مع د. ألكساندرا سويزر، الشريك الإداري في صندوق راسمال الإستثماري للمناخ، بعنوان "الاستثمار في الكربون"، أهمية الإستراتيجيات المتعلقة بالمناخ، ودورها وإمكاناتها في إعادة تعريف استراتيجيات الاستثمار مع تحقيق أهداف المناخ في الوقت نفسه. كما سلطت هذه المقابلة الضوء على التزام دولة قطر بتعزيز الاستدامة، مؤكدة على التقدم الملموس الذي حققته الدولة في خلق بيئة صديقة للأعمال تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وتضمن المنتدى حواراً مفتوحاً مع سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بعنوان "استراتيجية التحول لبنك الدوحة ورؤيته لعام 2030" وحوار آخر بعنوان "وجهات نظر القيادة حول الابتكار والمرونة" شارك فيه مارك كومبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة آشمور في المملكة المتحدة. كما تطرق المنتدى إلى موضوع الاستثمارات الرياضية في مقابلة خاصة مع ديفيد سوجدن، الرئيس التنفيذي لشركة بريميير بادل ومدير الشؤون القانونية والاتصال في شركة قطر للاستثمارات الرياضية.

وأكد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية هذا الحدث قائلاً: "يسرنا أن نتعاون مرة أخرى مع بلومبرغ إنتليجنس لتنظيم النسخة الثالثة من منتدى قطر للأسواق المالية. لقد رسخ هذا المنتدى مكانته كمنصة حوارية حيوية تهدف الى تعميق فهمنا للإتجاهات الاقتصادية الناشئة والمتعلقة بالأسواق المالية، وتحديد الفرص ومعالجة القضايا المحورية التي تشكل المستقبل الاقتصادي للمنطقة. ويكتسب موضوع هذا العام أهمية خاصة كونه يبحث المشهد المتطور لأسواق رأس المال سريعة النمو، بما في ذلك التحولات المحتملة في التدفقات والاستراتيجيات والبنية الأساسية".

وقال نيكولاس فيليبس، محلل أبحاث هياكل الأسواق لدى بلومبرغ إنتليجنس: "لقد أتاح لنا منتدى هذا العام فرصة قيّمة لمناقشة القوى المحركة الرئيسية لتطور أسواق رأس المال الإقليمية. فقد أظهر آخر تحليل أجريناه مؤخراً أن نسبة اهتمام المستثمرين الأجانب بالأسهم المدرجة في أكبر ثلاث دول خليجية وهي (السعودية والإمارات وقطر) قد ارتفعت بنسبة 57% في من العام 2023، حيث بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم المدرجة نحو 750 مليون دولار أمريكي من متوسط حجم التداول اليومي في عام 2024، أي ما يوازي نحو 30% من متوسط حجم التداول اليومي للدول الثلاث الذي بلغ نحو 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

كما ناقشت بلومبرغ إنتليجنس خلال المنتدى نتائج البحث الأخير التي قامت به لهيكل سوق الشرق الأوسط مركزة على منظومات التبادل الإقليمية، وقدرات التداول والتكنولوجيا، والطرح العام الأولي للأسهم، واللوائح وغيرها.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

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