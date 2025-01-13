دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترينا سولار، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية الذكية وحلول تخزين الطاقة، عن مشاركتها في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي تنطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بأبوظبي بين 14-16 يناير 2025، لتسليط الضوء على أحدث تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة واستعراض حلول الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتماشى هذه الخطوة مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنسجم مع رؤيتها في أن تصبح دولة رائدة عالمياً في ابتكارات الطاقة النظيفة.

وأكّد فينسنت وو، نائب الرئيس للمبيعات العالمية ورئيس وحدة الشرق الأوسط وأفريقيا في ترينا سولار، على التزام الشركة بتطوير مشهد الطاقة المستدامة في دولة الإمارات، وقال: "نحن ملتزمون بتسريع عملية التحول في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، من خلال توفير حلول متكاملة في مجالات الهيدروجين والتخزين والطاقة الشمسية تسهم في تعزيز مرونة واستدامة الطاقة. وتعكس مشاركتنا في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 التزامنا الراسخ بدعم جهود التنويع الاقتصادي في المنطقة. وتقف دولة الإمارات في طليعة ابتكارات التكنولوجيا المتجددة، وتقدم ترينا سولار حلولاً متكاملة تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الدولة بالوصول إلى الحياد المناخي".

أبرز محطات الفعالية:

تبرز مشاركة ترينا سولار في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل هذا العام بإطلاق ترينا جرين هيدروجين، الشركة الفرعية المتخصصة بإنتاج محللات كهربائية قلوية من سلسلة ذا-ون، الأمر الذي يعزز طموح الشركة بأن تصبح المزود الرائد عالمياً في مجال حلول طاقة الهيدروجين، بما يتماشى مع أهداف خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين التي أقرتها دولة الإمارات ورؤيتها في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للهيدروجين.

كما تشهد مشاركة ترينا سولار في نسخة هذا العام من الفعالية توقيع اتفاقية بارزة لتزويد مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية في مصر بأكثر من 300 ميجاواط ساعي من منصة إليمينتا 2، إذ أن هذا المشروع هو أكبر مبادرة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أفريقيا، وأول مشروع يعتمد حلول تخزين الطاقة بالبطاريات في مصر. ويسلط هذا التعاون الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه ترينا سولار في اعتماد حلول الجيل القادم من الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيحظى زوار منصة ترينا سولار في القمة بفرصة اختبار وحدات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة، بما فيها وحدات فيرتكس من الفئة إن والمزودة بتقنية خلية i-TOPCon فائقة التطور من الفئة إن، ومنصة تكنولوجيا الوحدات قياس 210 ملم. وحققت هذه الوحدات نجاحاً كبيراً في مشاريع إقليمية كبرى، بما في ذلك محطة الظفرة بأبوظبي التي تساهم في تحقيق هدف الدولة المتمثل في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 30% من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام 2031. وفي المملكة العربية السعودية، تعمل وحدات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة من ترينا سولار في محطة تحلية المياه بالجبيل، وتسهم بدعم البنية التحتية الهامة والحد من الانبعاثات الكربونية بما يقارب 60 ألف طن سنوياً.

وتخطط ترينا سولار أيضاً لاستعراض مجموعة من حلولها المتطورة، مثل جهاز التعقب فانجارد وان بي، ونظام تخزين الطاقة إليمينتا 2، اللذان يلعبان دوراً أساسياً في استقرار شبكات الطاقة في المنطقة وتعزيز مستويات تكامل الطاقة المتجددة. كما تعتزم الشركة تعريف الحضور بأبرز منتجاتها، ترينابوت، وهو روبوت متطور لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية صُمم لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية في البيئات المليئة بالغبار، مثل دولة الإمارات.

حققت ترينا سولار كمزود عالمي لحلول تخزين الطاقة إنجازات استثنائية، بما فيها 240 جيجاواط من الشحنات التراكمية للوحدات، و7.5جيجاواط من شحنات وحدات التخزين، و5 جيجاواط من شحنات أنظمة تركيب وحدات الطاقة الشمسية حتى سبتمبر 2024. وتحافظ الشركة على مكانتها بصفتها المزود الرائد عالمياً لوحدات فيرتكس قياس 210 ملم؛ حيث شحنت 170 جيجاواط منها عالمياً حتى ديسمبر 2024، وقد أشادت مؤسسة بلومبيرغ إن إي إف بجهودها كشركة إنتاج وحدات وحلول تخزين من الدرجة الأولى.

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.trinasolar.com.

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