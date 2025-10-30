أعلن الشريكان عن مرحلة جديدة من تعاونهما تركز على تسريع تنفيذ نموذج الرعاية الصحية السعودي، وبناء القدرات المحلية، والارتقاء بالمعايير الوطنية للرعاية الصحية .

تجسّد هذه الشراكة التزام الجانبين بتبني مبادئ الابتكار والتكامل والاستدامة، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية للمجتمع وتعزيز جودة الحياة في المملكة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الصحة القابضة، أكبر مزوّد للرعاية الصحية في المنطقة، ومنظمة "ماس جينيرال بريغهام" Mass General Brigham، إحدى أبرز المنظمات العالمية المتكاملة في مجال منظومة الرعاية الصحية الأكاديمية في العالم، عن إطلاق المرحلة التالية من شراكتهما الإستراتيجية خلال معرض الصحة العالمي 2025، والتي تهدف إلى تسريع تنفيذ نموذج الرعاية الصحية السعودي.

تمثل هذه المرحلة محطة رئيسية جديدة تركز على تسريع تطبيق النموذج على نطاق المملكة، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الحوكمة السريرية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لإنشاء منظومة رعاية صحية عالمية المستوى تتمحور حول المريض.

وفي إطار فعاليات معرض الصحة العالمي 2025، شارك ممثلو الجهتين في جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان: «من بوسطن إلى الرياض: هيكلة وتقديم الرعاية الصحية القائمة على القيمة عبر أنظمة الصحة العالمية». شارك في الجلسة كلٌّ من نائب الرئيس لقسم الاستشارات في "ماس جينيرال بريغهام إنترناشيونال" الدكتور لويس لوبون، ونائب الرئيس لخدمات المرضى الدوليين في المنظمة الأستاذة كارن لومير، ورئيس قسم طب الطوارئ المؤسسي في المنظمة، الدكتور مايكل فانروين، والرئيس التنفيذي الطبي للرعاية العاجلة في شركة الصحة القابضة، الدكتور سعد العسيري. وسلّطت الجلسة الضوء على أهمية التعاون الدولي في تصميم وتقديم رعاية صحية عالية القيمة عبر أنظمة الرعاية المختلفة حول العالم.

تجمع هذه الشراكة بين الإرث الأكاديمي العريق لمنظمة " ماس جينيرال بريغهام" في مجالي الطب والبحث العلمي، ونهجها المبتكر في تطوير رعاية صحية عالمية متكاملة للجيل القادم، وبين الدور الوطني لشركة الصحة القابضة بصفتها كيانًا مستقلًا يعمل على تطوير قطاع الرعاية الصحية وتعزيز جودة خدماته وكفاءتها.

وتأتي هذه المرحلة الجديدة امتدادًا لمذكرة التفاهم الموقعة في معرض الصحة العالمي 2023، والتي أرست إطارًا شاملًا للتعاون في مجالات متعددة تشمل تطوير الخدمات السريرية، وتنمية الكوادر البشرية، والتحول في قطاع الرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس لقسم الاستشارات في ماس جينيرال بريغهام إنترناشيونال، الدكتور لويس لوبون: "منذ بدء تعاوننا مع شركة الصحة القابضة، شهدنا تقدمًا ملحوظًا في ترسيخ التميّز السريري وتعزيز القدرات القيادية في مختلف أنحاء المملكة. تمثل هذه المرحلة الجديدة تأكيدًا على التزامنا بتحويل قطاع الرعاية الصحية من خلال تبادل المعرفة والابتكار وتحقيق الأثر المستدام – تحقيقًا لرؤية السعودية 2030. إن العمل إلى جانب شركة الصحة القابضة لتسريع تنفيذ نموذج الرعاية الصحية السعودي يمثل نموذجًا ملهمًا لما يمكن أن تحققه الشراكات الدولية من تحول على المستويين الوطني والعالمي"

تركّز هذه المرحلة الجديدة من الشراكة على تسريع تنفيذ نموذج الرعاية الصحية السعودي، وهو إطار شامل يهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة وعادلة وعالية الجودة عبر 20 تجمعًا صحيًا في أنحاء المملكة. وبالاستفادة من الخبرات الاستشارية لمنظمة "ماس جينيرال بريغهام"، تهدف هذه المرحلة إلى تسريع تبنّي النموذج من خلال أفضل الممارسات المستندة إلى الأدلة، وتنمية القدرات، وتبادل المعرفة.

يُعدّ نموذج الرعاية الصحية السعودي إطارًا شاملًا قائمًا على الوقاية، يبدأ من الفرد ويمتد إلى جميع مستويات منظومة الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم الرعاية الملائمة لكل فرد في الوقت والمكان المناسبين. ويُسهم هذا النموذج في إحداث نقلة نوعية في أسلوب الحصول على الرعاية الصحية وتقديمها على مستوى المملكة، ويُعتبر أحد الركائز الأساسية لبرنامج تحوّل القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030. ويرتكز النموذج على ستة محاور رئيسية للرعاية هي: نظام الرعاية الوقائية، نظام الأمراض المزمنة، نظام الرعاية التلطيفية، نظام الرعاية العاجلة، نظام الرعاية الاختيارية، نظام رعاية الأم والطفل.

وستعمل منظمة " ماس جينيرال بريغهام" كمستشار إستراتيجي لشركة الصحة القابضة، لتقديم الخبرات وأفضل الممارسات التي تدعم تنفيذ نموذج الرعاية الصحية السعودي. وسيتعاون الخبراء المتخصصون من الجهتين لتطوير أدوات التنفيذ والمبادرات القابلة للتوسّع، ومسارات تقديم الرعاية، بهدف تحسين نتائج المرضى وتعزيز أداء المنظومة الصحية.

منذ توقيع اتفاقية التعاون في عام 2023، أثمرت الشراكة عن نتائج ملموسة في العلا، حيث تعاون الطرفان في تطوير وتشغيل الرعاية الطارئة والعاجلة. وخلال الفترة بين أكتوبر 2023 وديسمبر 2024، عمل 24 خبيرًا من " ماس جينيرال بريغهام "، من بينهم 22 طبيبًا واثنان من قيادات التمريض، جنبًا إلى جنب مع فرق شركة الصحة القابضة لتحسين كفاءة العمل داخل المرافق الصحية، وتدريب الكوادر المحلية، وتعزيز الحوكمة السريرية.

وبدعم من " ماس جينيرال بريغهام "، حصل قسم الطوارئ في مستشفى الأمير عبد المحسن على أول اعتماد وطني له، مما يمثل معيارًا جديدًا في جودة وكفاءة خدمات الطوارئ. كما أسهم تحسين سير العمل وتدفق المرضى في تقليص فترات الانتظار مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة.

وانطلاقًا من هذا النجاح، أطلقت شركة الصحة القابضة ومنظمة" ماس جينيرال بريغهام " برنامج المهارات القيادية الأساسية بالشراكة مع معهد القيادة في أقسام الطوارئ الدولية (IEDLI)، ليكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وشهدت الدورة الأولى، التي أُقيمت في العلا في ديسمبر 2024، تدريب جيل جديد من القيادات السعودية في قطاع الرعاية الصحية. ومن المقرر أن تنطلق النسخة التالية في يناير 2026 لتشمل شهادات متقدمة في طب الطوارئ وقيادة العمليات الصحية.

تنبثق الشراكة بين " ماس جينيرال بريغهام " وشركة الصحة القابضة من إيمان مشترك بأن تحقيق التحوّل المستدام في قطاع الرعاية الصحية يتطلب تعاونًا وثيقًا، وتبادلًا مستمرًا للمعرفة، وبناءً متواصلًا للقدرات، بما يسهم في ترسيخ نموذجٍ يُحتذى به للتميّز المستدام في مجال الرعاية الصحية. كما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين التزامهما بالارتقاء بقطاع الرعاية الصحية. إذ تعمل المنظمة مع شركائها الإقليميين لتعزيز الأنظمة الصحية، وتنمية القدرات المحلية، والمساهمة في تحقيق تحسينات مستدامة في رعاية المرضى وصحة المجتمع.

نبذة عن ماس جينيرال بريغهام

تُعدّ منظمة " ماس جينيرال بريغهام "، التي تتخذ من بوسطن، ماساتشوستس – الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، منظومة صحية أكاديمية متكاملة، نشأت عن اندماج "مستشفى ماساتشوستس العام" ومستشفى "بريغهام آند وومان"، وتغطي المنظومة كامل نطاق الرعاية الصحية من المراكز الطبية الأكاديمية المرموقة إلى المستشفيات المجتمعية والخدمات المنزلية. ويضم خمس مؤسسات تعليمية تابعة لجامعة هارفارد، ويقدّم أطباؤه رعاية متخصصة مدعومة بالبحث العلمي لمرضى من أكثر من 120 دولة. وعلى مدى أكثر من 25 عامًا، تعاونت “ماس جينيرال بريغهام" مع مؤسسات في أكثر من 40 دولة للمساعدة في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية وتحسين صحة المجتمعات المحلية. سواء عبر تلبية احتياجات المرضى المعقدة في مستشفياتها بالولايات المتحدة أو من خلال دعم المبادرات الصحية في الدول المختلفة، تتطلع الشركة إلى مواصلة التعاون مع شركائها حول العالم لتحقيق رؤيتها الصحية العالمية.

نبذة عن الصحة القابضة

تعد 'الصحة القابضة' مؤسسة وطنية تم تأسيسها من قبل الدولة بهدف تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين. تأسست الشركة في 3 ذو القعدة 1443، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (469) بتاريخ 1443/08/19هـ القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة، والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني. تم تأسيس الشركة ككيان مستقل مسؤول عن الاستثمار في القطاع الصحي وتطويره. أتى القرار تجسيدًا للدعم والاهتمام الكبيرين لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين، وتسخير كل الإمكانات لتعزيز جودة وكفاءة تلك الخدمات سعيًا لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.

