ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.2% على أساس سنوي لتصل إلى 4 مليارات درهم، وقفزة في الأرباح التشغيلية بنسبة 41.1% على أساس سنوي لتصل إلى 267.7 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025

نمو إجمالي الأرباح بنسبة 23.2% على أساس سنوي ليصل إلى 880.1 مليون درهم، مدعوماً بتعزيز الكفاءة التشغيلية ونهج التسعير المنضبط واستمرار تحسّن الهوامش خلال الأشهر التسعة الأولى

التقدم في تنفيذ مشروع تحديث الأنظمة المؤسسية، بما يعزّز شفافية البيانات وقابلية التوسّع وبناء القدرات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة غذاء القابضة ش.م.ع ("غذاء" أو "المجموعة"، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول Ghitha)، وهي مجموعة رائدة تمتلك محفظة متنوعة من الشركات المتخصصة في مجالات الزراعة وإنتاج الأغذية وتوزيعها، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن تحقيق إيرادات بقيمة 4 مليارات درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بنمو نسبته 9.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت الأرباح التشغيلية 267.7 مليون درهم بنمو بنسبة 41.1%. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بشكل رئيسي بعمليات الاستحواذ الأخيرة، إلى جانب استمرار الأداء القوي عبر قطاعات الأعمال الأساسية. والمبادرات المستمرة الرامية إلى تعزيز الهوامش الربحية.

وبلغ إجمالي الأرباح 880.1 مليون درهم بنمو نسبته 23.2% على أساس سنوي، ما يعكس استراتيجية مجموعة "غذاء القابضة" لتعزيز الهوامش الربحية من خلال النهج المنضبط في التسعير وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنويع المنتجات. كما تواصل المجموعة نشر نظام تخطيط الموارد المؤسسية S/4HANA من SAP عبر عملياتها، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المرونة والتكامل.

وخلال الربع الثالث، عززت "غذاء القابضة" أعمالها في قطاع إنتاج الخضار والفواكه عبر إعادة هيكلة عملياتها الزراعية من خلال شركة "إن آر تي سي فود القابضة ذ.م.م"، ما ساهم في تعزيز تكامل المراحل الأولى في منظومة الإنتاج، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: "تؤكد نتائجنا للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 قوة استراتيجيتنا التي تجمع بين التكامل الممنهج في محفظة أعمالنا، والنمو القائم على تعزيز الهوامش الربحية، والتميز التشغيلي. وعززت هذا الأداء عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والتحسين المدروس في مجموعة المنتجات، إلى جانب النهج المنضبط في التسعير، وهي عوامل تواصل دعم ربحيتنا ومرونتنا التشغيلية. كما ساهمت إعادة هيكلة عملياتنا الزراعية وإنتاج الأغذية الطازجة من خلال شركة "إن آر تي سي" في تعزيز الترابط عبر سلسلة القيمة، ورسخت موقع الشركة لتحقيق المزيد من النمو المستقبلي. ومع التقدم المتواصل في تنفيذ خطط التحوّل الرقمي وتعزيز التكامل عبر منظومتنا، تمضي غذاء القابضة بخطوات واثقة نحو اختتام العام بنتائج قوية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين."

كما ساهم دمج "مزرعة الجزيرة للدواجن" وتوحيد أعمال شركة "المزارع العربية" في تعزيز أداء المجموعة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وتنويع مصادر الإيرادات ضمن قطاع البروتين ومنتجات الألبان. وتعكس هذه التطورات النهج التوسعي للمجموعة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ الرامية إلى بناء منصات مبتكرة، قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لدولة الإمارات. ويشمل ذلك مساهمتها في تأسيس مجموعة "مزارع العين" التي تعد المنصة الوطنية الجديدة لقطاع الأغذية في دولة الإمارات، حيث تجمع خمس علامات رائدة تحت مظلة واحدة لتعزيز مرونة منظومة الغذاء ودعم الابتكار في هذا القطاع.

وفي أكتوبر 2025، أعلنت الشركة العالمية القابضة وهي الشركة الأم لمجموعة "غذاء" عن خططها الاستراتيجية لدمج كل من "2 بوينت زيرو" ومجموعة "ملتيبلاي" و"غذاء القابضة" لتأسيس شركة استثمارية كبرى لقيادة المرحلة التالية من النمو والتوسع، وتُقدر قيمة أصولها المجمعة بنحو 120 مليار درهم. ومن المتوقع أن تُستكمل الصفقة بحلول منتصف نوفمبر 2025، ما سيثمر عن بناء واحدة من أكبر المنصات الاستثمارية في أبوظبي، والتي تجمع قدرات متنوعة تغطي قطاعي الطاقة والمُستهلك ضمن منظومة موحّدة ومتنامية. ومن المرتقب أن يسهم هذا الاندماج في دعم أهداف الاستدامة الوطنية وترسيخ مكانة "غذاء" كمساهم رئيسي في تعزيز أمن الغذاء والموارد.

نبذة عن مجموعة "غذاء القابضة"

مجموعة "غذاء القابضة" هي شركة مساهمة خاصة تأسست في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز IHC). رسّخت المجموعة مكانتها كشركة استثمارية قابضة، بمحفظة متنوعة من الشركات التابعة والزمیلة والمشاريع المشتركة، تضم الشركات التالية: مزارع العين، ومرموم للألبان، ومزرعة الجزيرة للدواجن والمزارع العربية، و"دواجن العجبان"، وشركة أليانس للأغذية، و" مخازن زي العالمية"، وأجرینف (الهاشمية)، و"الأفق الملكي القابضة"، وشركة أبوظبي للزیوت النباتية، و"میراك"، و"مجموعة إن آر تي سي"، و"أبیكس للاستثمار ش.م.ع" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: APEX)، و"إنفيكتوس للاستثمارات" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: INVICTUS)، و"أنینا كولیناري"، والجرف للأسماك، والشركة الدولية للصناعات الغذائية، و"هارفست فودز". ويتنوع عمل المجموعة من خلال كافة الشركات التابعة لمحفظتها في مجالات عديدة، مثل إنتاج الألبان والدواجن والأسماك والزراعة والسلع الغذائية وزيوت الطعام، إلى جانب أعمال التجارة والتوزيع.

www.ghitha.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 881.6 مليار درهم (أي ما يعادل 239.9 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

