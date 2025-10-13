أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - نقلت الاتحاد للطيران 1.9 مليون مسافر في سبتمبر 2025، بزيادة 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ويعكس هذا النمو استمرار الطلب على امتداد شبكتها العالمية المتوسعة، والأداء التشغيلي القوي حتى نهاية موسم الصيف. وبلغ متوسط ​​عامل حمولة الركاب 89% خلال الشهر، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن سبتمبر من العام الماضي، مما يدل على كفاءة استخدام الطاقة الاستيعابية المضافة.

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نقلت الاتحاد للطيران 16.1 مليون مسافر، بزيادة قدرها 18% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ أسطول الاتحاد للطيران 115 طائرة بنهاية سبتمبر، تشغّل إلى 82 وجهة سفر حول العالم.

في هذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "كان شهر سبتمبر شهرًا قويًا آخر للاتحاد للطيران، مع استمرار ارتفاع الطلب مع دخولنا فترة ما بعد الصيف. ويستمر النمو السنوي في جميع المؤشرات الرئيسية، مما يعكس قوة شبكتنا ومكانة أبوظبي المتنامية كوجهة عالمية.

ونحن نتوسع بشكل مُتّزن، ونحافظ على ارتفاع معدلات الحمولة وموثوقية عملياتنا. تُظهر هذه النتائج زخمًا واضحًا وتنفيذًا مُحكمًا، وهو بالضبط ما نسعى إلى تحقيقه في عام 2025."

