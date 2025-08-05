نمو تقوده عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في أسواق جديدة

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 164% على أساس سنوي لتصل إلى 189.7 مليون درهم إماراتي، ما يعكس الكفاءة التشغيلية العالية ونتائج دمج الاستحواذات الأخيرة

مليون درهم إماراتي، ما يعكس الكفاءة التشغيلية العالية ونتائج دمج الاستحواذات الأخيرة وصلت الإيرادات إلى 6.1 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025 – أعلى إيرادات حققتها الشركة في نصف سنة منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022

ارتفاع إجمالي الدخل الشامل ليصل إلى 105.3 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 84.2 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024

تضاعفت أحجام المعاملات السلعية على أساس سنوي بزيادة قياسية قدرها 104 % لتصل إلى 6.9 مليون طن متري

% لتصل إلى 6.9 مليون طن متري إجمالي حقوق الملكية يرتفع إلى 1.3 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 1.1 مليار درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي

عزّزت الشركة حضورها العالمي من خلال التوسع في 10 أسواق جديدة، لترتفع بذلك رقعة انتشارها إلى 65 دولة حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: INVICTUS)، وهي شركة رائدة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025. وحققت الشركة زيادة كبيرة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 164% لتصل إلى 189.7مليون درهم إماراتي، مقارنة بمبلغ 71.9 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024. ويعكس هذا النمو القوي أثر عمليات الاستحواذ الأخيرة، وتعزيز الأداء في القطاعات الرئيسية، وتطوير قدرات سلسلة التوريد. كما شهدت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 6.1 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى نتيجة نصف سنوية تحققها الشركة حتى الآن، مقارنة بــ 4.3 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل الشامل ليصل إلى 105.3 مليون درهم إماراتي.

كما حققت الشركة أداءً تشغيلياً قوياً، فقد وصلت أحجام المعاملات السلعية إلى مستويات قياسية حيث ارتفعت بنسبة 104% لتصل إلى 6.9 مليون طن متري مقارنة بـ 3.4 مليون طن متري في النصف الأول من عام 2024. وجاءت النتائج الإيجابية بفضل دمج عمليات الشركات التي استحوذت عليها انفيكتوس للاستثمار مؤخراً، إلى جانب استمرار نموها في الأسواق الرئيسية. وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل إلى 1.3 مليار درهم إماراتي، ما يعزز القدرة المالية للشركة وقدرتها على تحقيق النمو المستدام.

وشهد النصف الأول من عام 2025 تقدماً استراتيجياً ملحوظاً، بما في ذلك الاستحواذ على شركة ميريك للصناعات، أكبر شركة لطحن الدقيق في موزمبيق في 31 يناير. كما وقعت انفيكتوس للاستثمار في مايو اتفاقية للاستحواذ على حصة 65.25% من شركة أنغاتا ليميتادا المتخصصة في خلط الأسمدة والتي تتخذ من أنغولا مقراً لها، ما يمثل دخول انفيكتوس للاستثمار قطاع المدخلات الزراعية وتعزيز قدراتها في التوريد والإنتاج. ساهمت عمليات الاستحواذ هذه، بالإضافة إلى التوحيد المالي لشركة جراديركو المغربية الرائدة في تجارة المنتجات الزراعية والتي استحوذت انفيكتوس للاستثمار على حصة تبلغ 60% منها في عام 2024، في تعزيز قدرات الشركة التشغيلية وتوسيع حضورها في أفريقيا.

كما واصلت انفيكتوس للاستثمار توسعها الجغرافي بوتيرة متسارعة خلال النصف الأول من عام 2025، بعد دخولها 10 أسواق جديدة شملت العراق وليتوانيا والكاميرون وغانا ومدغشقر وليبيريا وموريتانيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، لتشمل عملياتها 65 دولة. وساهم هذا التوسع في تعزيز حضور الشركة في الأسواق التي تعمل فيها، لاسيما في الشرق الأوسط وأفريقيا التي يتزايد فيها الطلب على السلع الغذائية الزراعية.

وتعليقاً على أداء الشركة، قال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: "تعكس نتائج النصف الأول من العام الحالي قوة استراتيجيتنا المتكاملة والتزامنا بتنفيذها. وقد سجلنا نمواً ملحوظاً خلال فترة استمرار الاستثمارات وعمليات الاستحواذ، ما يُبرز مرونة عملياتنا وقدرة فرق العمل على تحقيق نتائج إيجابية. ويؤكد الارتفاع الكبير في هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب نمو الإيرادات، كفاءتنا في توسيع نطاق أعمالنا، فيما يعكس ازدياد أحجام المعاملات السلعية أثر عمليات الاستحواذ الأخيرة والتقدم المستمر في الأسواق الرئيسية. وقد تجاوزت نتائج الاستحواذ على شركة ميريك للصناعات توقعاتنا الأولية، فيما نتوقع أن يسهم الاستحواذ على شركة أنغاتا ليميتادا في تعزيز سلسلة القيمة بشكل ملموس".

وأضاف عبد اللطيف: "نواصل تنفيذ خططنا ونثق بقدرتنا على تحقيق أهدافنا، سواء من حيث التحول إلى مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية، أو الوصول إلى إيرادات تبلغ 25 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2028. ومن خلال زيادة استثماراتنا في قطاعي الإنتاج والتوزيع داخل الأسواق الأفريقية الرئيسية، نعمل على الحفاظ على نتائجنا القوية وتعزيزها. ونركز على الاستحواذ على حصص أغلبية في شركات تُقدّر قيمتها بنحو مليار درهم إماراتي، كما نقوم حالياً بدراسة فرص استحواذ استراتيجية أخرى ضمن قطاع الأغذية الأساسية خلال العام الحالي".

وحققت انفيكتوس للاستثمار تقدماً ملحوظاً في مسيرتها نحو الاستدامة من خلال إصدار تقريرها حول أدائها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لعام 2024 والذي نشرته في شهر مايو 2025. ويستعرض التقرير إنجازات الشركة ومبادراتها عبر ثلاثة محاور رئيسية، وهي الإشراف البيئي، والتمكين المجتمعي، والحوكمة الأخلاقية والشراكات. ويعتمد التقرير على عملية التقييم الأساسية التي أجريت لأول مرة في التقرير الافتتاحي لعام 2024، حيث يتم حالياً اعتماد هذه المبادئ في جميع أقسام الشركة وعملياتها، بما في ذلك الشركات التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً في إطار النمو المستمر لشركة انفيكتوس للاستثمار في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن انفيكتوس للاستثمار

تأسست انفيكتوس للاستثمار بي إل سي في مارس عام 2022 ويقع مقرها الرئيسي في دبي، وهي كيان قابض رائد يركز بشكل أساسي على السلع الغذائية الزراعية من خلال شركته الفرعية الرئيسية انفيكتوس تريدنج م.م.ح التي تأسست في فبراير 2014. بدأت الشركة نشاطها بتجارة المواد الخام والسلع تامة الصنع مثل القمح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم عملت على توسيع محفظتها لتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الشعير والذرة والقطن والحبوب المجففة المقطرة مع الذوائب والأسمدة والفول السوداني واللحوم والسمسم وبذور فول الصويا وقشور فول الصويا ودقيق فول الصويا والسكر والزيوت النباتية ودقيق القمح. واليوم، تعمل انفيكتوس للاستثمار في 65 دولة مع شبكة واسعة وتركيز منصب على عمليات الاستحواذ ضمن سلسلة الإمداد، بهدف أن تصبح مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

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