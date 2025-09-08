مسقط: يسرّ صحار الدولي الإعلان عن مشاركته في كومكس 2025، أكبر معرض تقني والأبرز في سلطنة عُمان، والمقرر إقامته من تاريخ 8 إلى 11 سبتمبر 2025 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. وسيتواجد جناح البنك في الموقع G3 ضمن منطقة البنوك والتقنية المالية وتقنية التأمين، حيث يقدم تجربة عرض استثنائية ومبتكرة لزوّاره.

تعكس مشاركة صحار الدولي هذا العام التزامه بتقديم تجربة تتجاوز إظهار والتعريف بالخدمات المصرفية الرقمية، بل يتجاوز ذلك من خلال العروض التوضيحية التفاعلية، والتجارب المثرية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي تمكّن الزوّار من استكشاف المشهد المتطور للخدمات المالية، واكتشاف مدى تأثير التكنولوجيا في صياغة تجاربهم اليومية. كما يمكن للزوار الاستمتاع بالمسابقات والأنشطة الترفيهية التي تقابها وهدايا ومكافأة مخصصة للزوار من جميع الفئات العمرية.

وبدخول نسخة 2025 دورته الرابعة والثلاثين، وبدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، يظل كومكس حدثًا محوريًا في مسيرة التحول الرقمي في السلطنة. ومع استقطاب نسخة كومكس 2024 لأكثر من 800 ألف زائر ومشاركة 360 جهة، فإنه من المتوقع أن الإقبال على المعرض لهذا العام أن يتجاوز النسخة السابقة، لتكون بذلك منصة لا مثيل لها للابتكار والشراكات.

ويختم صحار الدولي دعوته للزوّار بالانضمام إلى جناحه لاستكشاف إمكانيات أحدث التقنيات المصرفية، ودوره الفعّال كشريك في مسيرة التنمية الوطنية ورسم ملامح مستقبل الصيرفة الرقمية في السلطنة.

نبذة عن صحار الدولي

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

