دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع (”الأنصاري للخدمات المالية“ أو ”المجموعة“) أن مساهميها قد وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 297 مليون درهم (4 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يمثل 74% من صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب.

تشمل الأرباح المعتمدة توزيع أرباح نهائية بقيمة 148.5 مليون درهم (2 فلس لكل سهم) عن النصف الثاني من العام، بعد توزيع مكافئ للنصف الأول من 2025، ما يعكس نهج المجموعة المستمر في تحقيق عوائد متوازنة للمساهمين.

ويمثل هذا العام محطة بارزة في مسيرة المجموعة، حيث تحتفل شركة الأنصاري للصرافة، إحدى الشركات الرائدة في مجال التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارت، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، بمرور 60 عاماً على تأسيسها، ما يعكس ستة عقود من الالتزام بالتميز والابتكار وخدمة العملاء والمجتمعات في المنطقة، وهو إرث يواصل دعم الأداء المالي القوي للمجموعة وترسيخ مكانتها الريادية في السوق.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الأنصاري للخدمات المالية:"تعكس هذه النتائج التزامنا المستمر بتحقيق عوائد مستقرة ومستدامة للمساهمين، مدعومة بنموذج أعمال مرن وأداء مالي متين. إن قدرتنا على الحفاظ على مستوى توزيع مرتفع، بالتوازي مع تعزيز مركزنا المالي والاستثمار في توسيع رقعة الشركة محليا وإقليميا، تجسد انضباط فريق عملنا في الإدارة وتبرز قدرتنا على تحقيق أداء مستدام. وسنواصل التركيز في المرحلة المقبلة على تنمية أعمالنا الأساسية، وتطوير القنوات الرقمية المدعومة بالذكاء الصناعي، ورفع كفاءة التشغيل، واغتنام فرص النمو المتوافقة مع استراتيجيتنا طويلة الأجل."

وفي سياق استراتيجيتها للنمو، يعزز الاستحواذ الأخير على مجموعة "بي أف سي" حضور الأنصاري للخدمات المالية إقليمياً، ويقوي وجودها في الأسواق الرئيسية، بما يدعم أهداف النمو طويلة الأجل للمجموعة. كما تواصل الأنصاري للخدمات المالية تركيزها على تعزيز مكانتها السوقية في الإمارات مع استكشاف فرص لتوسيع حضورها الإقليمي، حيث تقوم المجموعة بتقييم فرص النمو في أسواق مختارة لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز بصمتها التشغيلية.

وفي الوقت نفسه، تستثمر المجموعة في تطوير قدراتها الرقمية وتحسين تجربة العملاء لدعم النمو في أعمال التحويلات المالية، والصرافة، والخدمات المالية الرقمية. وبفضل قوة مركزها المالي ووضوح أولوياتها الاستراتيجية، تواصل الأنصاري للخدمات المالية تعزيز موقعها المتميز لضمان تحقيق نمو مستدام وتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

