المحاور الاستراتيجية التي سيتم التركيز عليها: إقامة شراكات عالمية، ورفع مستوى الرفاهية في المملكة العربية السعودية، ومعالجة التجارة عبر الحدود، وتعزيز قطاع التجزئة الغذائية

الرياض: بدأ العد التنازلي لمنتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2025، الذي سيُعقد في يومي 4 و5 فبراير 2025 في فندق فيرمونت الرياض. تحت شعار "إعادة بناء مستقبل مشترك"، وسيستضيف المنتدى هذا العام مجموعة متميزة من الرؤساء التنفيذيين العالميين والمبتكرين والمستثمرين وصناع القرار لمواجهة القوى التحويلية التي تعيد تشكيل مشهد التجزئة.

وفي ضوء الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في نهضة التجزئة في الشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن تتجاوز 200 مليار دولار بحلول العام 2028، سيستكشف المنتدى استراتيجيات التنقل في صناعة سريعة التطور، مدعومة بالرقمنة والاستدامة وتغيرات متطلبات المستهلكين.

وسيكون التركيز الاستراتيجي للمنتدى على أربعة مجالات حيوية تعيد تشكيل مستقبل التجزئة في السعودية وخارجها منها: إقامة شراكات عالمية استراتيجية، ورفع مستوى الرفاهية في المملكة، ومعالجة التجارة عبر الحدود، وتعزيز قطاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية. كما سيتناول المنتدى استراتيجيات تعزيز الابتكار وبناء المرونة في صناعة التجزئة، حيث تمثل التجارة الإلكترونية عبر الحدود 40% من المبيعات عبر الإنترنت في السعودية، وهو ضعف متوسط مجموعة العشرين.

وسيتيح المنتدى منصة ديناميكية للتعاون وتقديم رؤى عملية للتعامل مع سوق تنافسية ومتطورة باستمرار، مع تعزيز المملكة لمكانتها كوجهة رئيسية لتجارب الرفاهية وقائدة عالمية في ابتكار التجزئة.

علاوةً على ذلك، تدفع الشراكات الاستراتيجية ابتكار صناعة التجزئة وتعزز نجاح المنتدى من خلال شراكات تحويلية تؤكد على تأثيره، مثل شراكة سينومي سنترز، الشريك الاستراتيجي الرائد في تملك وتطوير وتشغيل وجهات التجزئة ونمط الحياة في السعودية، تعود سينومي سنترز كشريك استراتيجي، مما يؤكد دورها الحيوي في تشكيل مستقبل التجزئة في المنطقة. وقالت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيس التنفيذي لسينومي سنترز: "نتطلع إلى الشراكة مع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2025 وتمثيل مجتمع التجزئة الدولي في هذا الحدث المهم"، وشددت على أهمية هذه الشراكة، وأضافت: “تتمتع سينومي سنترز ومنتدى دائرة قادة التجزئة العالمي بشراكة طويلة الأمد تستند إلى رؤية مشتركة لقطاع التجزئة وقطاع العقارات التجارية، وأنا واثقة من أن منتدى هذا العام سيقدم فرصة ممتازة لاستكشاف كيفية مساهمة التجزئة وعقارات التجزئة في الاقتصادات الإقليمية والعالمية على حد سواء لسنوات قادمة".

أما VISA، الشريك الرئيسي باعتبارها شركة رائدة عالمية في المدفوعات الرقمية، فستجلب خبرتها الفريدة إلى منتدى 2025، مما يدفع المحادثات حول تعزيز تفاعل المستهلكين واستغلال فرص النمو. وبهذه المناسبة قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة VISA في السعودية والبحرين وعمان: " تشهد السعودية تحولات سريعة لتصبح من الرواد العالميين في التجارة الرقمية، بالإضافة إلى كونها وجهة رئيسية للسياحة الترفيهية. ووفقًا لآخر بيانات VISA، شهدنا نموًا مزدوج الرقم في عدد الزوار إلى السعودية وإنفاقهم خلال الربع الأخير من العام 2024، مما يعكس فرصًا كبيرة لتجار التجزئة. تتيح لنا شراكتنا المستمرة مع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي عرض حلول المدفوعات الرقمية والولاء من VISA مع التعاون مع شركاء الصناعة لاستغلال فرص النمو التي يقدمها المستهلكون والمسافرون الرقميون."

قادة رؤيويون يصعدون المنصة

يضم منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2025 مجموعة متميزة من المتحدثين والقادة البارزين الذين يعيدون تشكيل مستقبل الصناعة.

تشمل قائمة القادة الرئيسيين:

رينوكا جاجتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاند مارك

مايكل شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب

أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيس التنفيذي لسينومي سنترز

جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع

الدكتور بندر حموه، الرئيس التنفيذي لشركة باندا للتجزئة

مايكل وارد، المدير الإداري لشركة هارودز

علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة VISA في المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان

في المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان نيلش فيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل

جيفروي فان رايمدونك، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة نايمان ماركوس

كيران هاسلام، مدير التسويق لشركة الدرعية

مينا فادر، المدير العام لمركز جيه إتش بيكر لتجارة التجزئة، كلية وارتون، جامعة بنسلفانيا

بوبي راجيندران، الرئيس التنفيذي لشركة تميمي ماركتس

ميندي جروسمان، نائب الرئيس والشريك في شركة كونسيلو

ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية

أندريا دراسيتس، المدير الإداري الأول، مجموعة بلاكستون

الدكتور جونتر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة

سوبالوك أومبوه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مول

البروفيسور سيمون إيفينيت، أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية، كلية إدارة الأعمال IMD

سيما جانواني فيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أباريل

سعود السليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان

فيديريكا ماركيوني، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال فاشون أجندة

أمين مغربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مغربي للتجزئة

كريستيانا فالكوني، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة BECS

ستيفانيا لازاروني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ألتاغاما

جاومي ميكيل نودي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تندام

سيلفان موهنداس دو مينيل، المدير العام للجمعية الدولية للمتاجر الكبرى ( IADS )

نبذه عن منتدى دائرة قادة التجزئة:

منتدى دائرة قادة التجزئة، منصة دولية تضم أكثر من 7 آلاف عضو عالمي، يدعمها معهد نيويورك لإدارة الاعمال، يهدف إلى فتح باب الحوار أمام الخبراء من الرؤساء التنفيذيين والمبتكرين في الصناعة والمؤثرين الذين لديهم القدرة على تشكيل مستقبل أجندة قطاع التجزئة. ويركز منتدى دائرة قادة التجزئة على إلهام القادة للإبتكار بشكل جماعي وإبداعي حول التقاطعات المتضاربه بين الصناعة والابتكار، دون أن يحيد عن الهدف الاساسي المتمثل في تعزيز وتحفيز تطوير النمو والشراكة. https://rlcglobalforum.com/

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