المملكة العربية السعودية – عقدت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية"، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي شهد اعتماد عدد من القرارات الاستراتيجية والمالية.

وشملت القرارات اعتماد تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في عام 2025، إلى جانب الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 46.02 مليون ريال سعودي، بواقع 0.50 ريال للسهم، بما يعادل 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم.

كما شهد الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الممتدة من عام 2026 حتى عام 2030، بما يدعم تنوع الخبرات واستقلالية المجلس. ووافق المساهمون كذلك على تعيين مراجع حسابات خارجي للسنة المالية 2026 والربع الأول من عام 2027، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 والموافقة على صرف مكافآت المجلس بقيمة 1.36 مليون ريال سعودي عن العام ذاته.

وتُجسّد القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة، في مقدمتها انتخاب مجلس إدارة جديد يضم أغلبية من الأعضاء المستقلين ونخبة من الخبرات العملية المتنوعة في مختلف المجالات، بما يعزز قدرة المجلس على صياغة خطط استراتيجية طموحة، ويدعم اتخاذ قرارات مدروسة لتحقيق نمو مستدام يرتكز على الحوكمة والشفافية والكفاءة التشغيلية..

ويجمع مجلس الإدارة الجديد مزيجاً متكاملاً من الخبرات في قطاعات الرعاية الصحية والاستثمار والتمويل والأعمال والأكاديمية والقانون من مختلف أنحاء المملكة، بما يعزز قدرة المجموعة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع الصحي على المستوى المحلي والإقليمي. كما تدعم القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها الجمعية منظومة الحوكمة المؤسسية في خطوة تعزز من استمرارية النمو ورفع كفاءة اتخاذ القرارات.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور نزار باهبري، الرئيس التنفيذي لـ"السعودي الألماني الصحية": "تمثل نتائج الجمعية العامة وما أقرّته من توزيع للأرباح وانتخاب مجلس إدارة جديد محطة هامة في مسيرة مؤسستنا العريقة، وتعكس ثقة مساهمينا بمتانة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام ومتوازن وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. وعلى مدار الأعوام الماضية، عملنا على ترسيخ أسس قوية للنمو عبر تطوير منظومة الحوكمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية والطبية النوعية."

وأضاف دكتور باهبري: "ننظر إلى المرحلة المقبلة بوصفها مرحلة تحول نوعي ترتكز على التوسع المدروس في الرعاية التخصصية، وتطوير مراكز التميز، وتسريع وتيرة التحول الرقمي والابتكار الصحي، وتعزيز توطين الكفاءات الطبية، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويرسخ مكانة السعودي الألماني الصحية كشريك رئيسي في تطوير منظومة الرعاية الصحية في المملكة والمنطقة."

وتفصيلاً، يضم مجلس الإدارة الجديد أعضاءً يمثلون مختلف مناطق المملكة، في خطوة تسهم في تلبية تطلعات المجتمع الصحي السعودي وتعزز من ازدهار المجموعة، وهم: عبد العزيز حشيم عشوي العنزي، والدكتور أحمد عبد الله أحمد العلي، والدكتور عبد الكريم حمد عبد الكريم النجيدي، والدكتور فريد أحمد محمد خوقير، وماطر سعود هطيلان العنزي، ونيكلاس جاريـمو، والدكتور أسامة صادق عبد الرحمن طيب.

ومن جانب آخر، سيعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول لاختيار رئيسه ونائبه وتشكيل اللجان المنبثقة عنه، وتوزيع المهام والمسؤوليات وفقاً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية والنظام الأساس للشركة. وذلك في إطار الصلاحيات التي فوضتها الجمعية العامة له لمدة عام وفقاً للقوانين والتعليمات الرقابية ذات الصلة، على أن يُعلن عن نتائج الاجتماع في حينه عبر القنوات الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودي الألماني الصحية واصلت على مدار العامين الماضيين تنفيذ استراتيجيتها للنمو، من خلال استقطاب أكثر من 700 طبيب ومهني من ذوي التخصصات الدقيقة والفرعية من بينهم 440 سعودياً، وتطوير 13 مركز تميز في مجالات طبية متقدمة، إلى جانب تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع "مايو كلينك"، بما يدعم مستهدفات المرحلة المقبلة في رفع جودة الرعاية الصحية، وتعزيز تجربة المرضى، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

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