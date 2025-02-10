الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: اختتم مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، مشاركته الناجحة في الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025، والذي عُقد في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يومي 1 و2 فبراير، في خطوةٍ تعكس التزام المصرف المستمر بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

وشارك الوفد الممثّل عن مصرف الإمارات للتنمية في المهرجان، الذي أقيم تحت شعار "حيث ننتمي"، في جلساتٍ نقاشيةٍ تناولت مجموعة متنوعة من المواضيع المهمّة، بما فيها سبل دعم منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتلبية الاحتياجات المتزايدة لرواد الأعمال في دولة الإمارات. كما سلّط الضوء على دوره الذي يتعدى كونه مصرفاً رائداً في قطاع التمويل، ليكون لاعباً محورياً في مجالات التوجيه وبناء القدرات والتواصل الاستراتيجي، بما يضمن حصول رواد الأعمال في جميع أنحاء الدولة على الموارد التي تحتاجها لتطوير أعمالها وتحقيق نجاحها.

وبهذا الصدد، أكّد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية على الدور الحيوي الذي يلعبه المصرف في تمكين رواد الأعمال، قائلاً: "سلط مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025 الضوء على أهمية المشهد الحيوي لريادة الأعمال، والذي ينمو بوتيرة متسارعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن بدورنا في مصرف الإمارات للتنمية، يشمل دورنا التمويل وتمكين الشركات بالأدوات والمعرفة والخبرات اللازمة، إلى جانب بناء شراكات بنّاءة تساهم في تحقيق النجاح وتعزيز النمو المستدام".

وأضاف سعادته: "من خلال دمج التمويل مع مبادرات وبرامج بناء القدرات، فإننا نعمل على بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال، حيث يكون الابتكار الركيزة الأساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، بما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة ريادة الأعمال العالمية".

وأعرب وفد مصرف الإمارات للتنمية عن تقديره وشكره لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) على جهوده الدؤوبة لتعزيز وتطوير منظومة ريادة الأعمال، مؤكداً التزام المصرف، انطلاقاً من كونه محركاً مالياً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم روّاد الأعمال الطموحين، وتعزيز الابتكار، والتنويع الاقتصادي، ما يعزّز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لريادة الأعمال والتميّز والابتكار.

عن مصرف الإمارات للتنمية:

مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات. يقدم المصرف الدعم المالي وغير المالي للشركات من جميع الأحجام من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة التي تقود القدرة التنافسية الاقتصادية عبر خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 07 لسنة 2011 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدأ مزاولة أعماله في يونيو 2015.

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