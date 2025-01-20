دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "صن لايف"، العلامة التجارية الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة في جزيرة موريشيوس، عن توقعاتها لاتجاهات السفر الرائجة في دول الخليج لعام 2025. وتُعد جزيرة موريشيوس ذات الطبيعة الاستوائية الخلابة وجهة رائعة يسهل السفر إليها من دول الخليج، حيث يحظى الزائرون بميزة الدخول إليها بدون تأشيرة، ولا تستغرق رحلة الطيران إليها سوى 6 ساعات فقط.

في عام 2024، استقبل منتجعا "لونج بيتش موريشيوس" و"شوجر بيتش موريشيوس" الفاخرين التابعين لـ"صن لايف" أكثر من 9500 ضيف من دول الخليج، ما يجعل المنتجعين من أكثر الوجهات المفضلة في الجزيرة للمسافرين الخليجيين، حيث يقدم المنتجعان تجارب استثنائية تلبي تفضيلاتهم الفاخرة. وتتوقع "صن لايف" أن يشهد عام 2025 زيادةً في الطلب على التجارب المميزة التي تركز على الصحة والعافية، والاستدامة، وأعلى مستويات الفخامة.

1-تجارب تجمع بين العناية بالصحة والرفاهية

يبحث المسافرون من دول الخليج عن الوجهات التي تساعدهم على الاسترخاء والحفاظ على صحتهم في الوقت نفسه. ويتصدر منتجعا "لونج بيتش موريشيوس" و"شوجر بيتش موريشيوس" هذا الاتجاه، حيث يقدمان جلسات سبا علاجية استثنائية، وبرامج للاهتمام بالصحة والعافية، وقوائم طعام تضم أطباقاً مطهوة بمكونات عضوية محلية المصدر.

ومن أبرز الأحداث المرتقبة في عام 2025 افتتاح مركز "جلو" للياقة في "لونج بيتش موريشيوس". يهدف المركز إلى مساعدة الضيوف على تجديد نشاطهم من خلال تقديم تجارب تساعدهم على الاتصال الداخلي مع أنفسهم واستشعار التراث الثقافي الثري للجزيرة، حيث يقدم المركز جلسات علاجية مثل "Mauritian Journey" و"Cosmic Journey"، التي تمزج بين العلاجات التقليدية القديمة وأحدث تقنيات المنتجعات الصحية، بينما تعكس الألوان المريحة المستخدمة في تصميمه جمال الطبيعة التي تشتهر به موريشيوس.

2-تجربة مطاعم فريدة تراعي معايير الاستدامة

ما يزال إتقان فنون الطهي عاملاً رئيسياً لجذب الزوار من دول الخليج، وهو ما يتفوق فيه منتجعا "صن لايف"، حيث يقدمان مجموعة من الأطباق المستوحاة من المطبخ الموريشي المتنوع. ويتميز منتجع "لونج بيتش موريشيوس" بتقديم قائمة طعام تراعي معايير الاستدامة، حيث تضم أطباق نباتية مطهوة من مكونات موسمية محلية المصدر. ويحرص المنتجع، الحائز على لقب "أفضل فندق في مراعاة معايير الاستدامة لعام 2024" على امتثال قائمة الطعام التي يقدمها للممارسات الصحية والوعي البيئي.

وفي منتجع "شوجر بيتش"، يرتقي مطعم "بودا بار بيتش" بتجربة المطاعم بأجوائه الأنيقة، ومشروبات الكوكتيل والموكتيل المميزة التي يقدمها، مع المقطوعات الموسيقية العالمية الخاصة التي يُعرَف بها المطعم. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتناول أطباق المأكولات البحرية والنكهات الشهية المتنوعة، في أجواء الغروب الساحرة على حافة المحيط.

3-وجهات سفر مناسبة للعائلات

تعد جزيرة موريشيوس وجهة مثالية للمسافرين من جميع الأعمار، وتحرص منتجعات "صن لايف" على تلبية متطلبات العائلات من خلال توفير مساحات واسعة، وبرامج ترفيهية للأطفال، وأنشطة تجمع أفراد الأسرة معاً.

ويضم برنامج "Come Alive" الخاص بـ"صن لايف" نزهات شاطئية خاصة، ومسابقات كروكيه، وقصص تفاعلية للأطفال، ما يضمن استمتاع جميع الضيوف بلحظات لا تُنسى. ويمكن لعشاق المغامرة الاستمتاع بركوب الدراجات الكهربائية، وقوارب الكياك، والإبحار بالمظلات، وممارسة أنشطة الغوص مع الاستمتاع بسحر الطبيعة الخلابة للجزيرة.

4-تجارب الرفاهية البيئية

تمثل الاستدامة عاملاً مهماً في قرارات السفر في الوقت الحالي، لذا تحرص "صن لايف" على تقديم تجارب الرفاهية البيئية في أفضل صورها، حيث نفذ منتجع "لونج بيتش موريشيوس" مبادرات بيئية مثل أنظمة كفاءة الطاقة، وتقليل النفايات. كما يضم المنتج عشر خلايا نحل تحتوي على 470٫000 نحلة لإنتاج العسل المحلي ودعم التنوع البيئي. وبإمكان الضيوف استكشاف الدور الحيوي للنحل ومعرفة مدى التزام المنتجع بالمحافظة على البيئة.

5-وجهات مثالية للاستمتاع برياضة الجولف

يبحث محبو رياضة الجولف من دول الخليج عن وجهات السفر التي تقدم تجارب تجمع بين الفخامة ومتعة ممارسة الرياضة. تتيح "صن لايف" للضيوف من عشاق رياضة الجولف الدخول إلى ملاعب جولف فاخرة من تصميم أبطال جولف عالميين مثل نادي " Île aux Cerfs Golf "، ونادي "Anahita "، ونادي "Tamarina".

تمتد ملاعب الجولف الرائعة من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي للجزيرة، وتعتبر من أجمل أماكن ممارسة لعبة الجولف على إطلالة المحيط الهندي. كما تقدم "صن لايف" برامج لتعليم الجولف للصغار، مع إتاحة الدخول لملاعب جولف أخرى، لتضمن للضيوف من محبي الجولف وعائلاتهم متعة ممارسة رياضتهم المفضلة بكل سهولة. تحرص "صن لايف موريشيوس" على توفير تجارب مميزة تهتم بالصحة والعافية، والاستدامة، بالإضافة إلى خيارات الرفاهية الملائمة للعائلات، مشكلةً مفهوم جديد لتجربة السفر لدى الضيوف من دول الخليج، مما يضمن لهم الاستمتاع برحلات استثنائية ولحظات لا تُنسى في عام 2025.

نبذة عن "صن لايف"

صن لايف، هي مجموعة متخصصة في إدارة الفنادق الفاخرة. وتتمتع المجموعة بخبرة تزيد عن 40 عاماً بدايةً من افتتاح منتجع "لا بيروج"، أول منتجع لها، في عام 1976ـ تدير المجموعة، المعروفة بـ"صن ريزورتس" سابقاً، أربع منتجعات فاخرة هي: شوجر بيتش، ولونج بيتش، ولا بيروج، وAmbre، إضافة إلى نادي Ile Aux Cerfs للجولف الحاصل على عدد من الجوائز. كما تملك صن لايف منتجع شانغريلا لو تويسروك وفور سيزونس؛ حيث عقدت المجموعة شراكة قوية مع هاتين العلامتين التجاريتين العالميتين. وقد حصلت المجموعة على إشادة كبيرة في حفل توزيع جوائز ماري كلير المرموقة للاستدامة لعام 2023، وتم تكريم مدير المجموعة في موريشيوس كمزود لخدمات الضيافة المستدامة في فئة "العطلات الملائمة للأولاد".

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