دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أمنيات، المجموعة العقارية المتنوعة ومتعددة العلامات التجارية ومقرّها دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجها المالية الموحّدة والمدققة لشركة أمنيات القابضة المحدودة التي تشمل مبيعات مجموعة التطوير العقاري بيوند، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

المبيعات الإجمالية للمجموعة التي تشمل أمنيات القابضة المحدودة ومجموعة التطوير العقاري بيوند

بلغ إجمالي مبيعات المجموعة خلال عام 2025 نحو 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، وتتوزع على النحو التالي:

15.1 مليار درهم (4.1 مليار دولار) مبيعات حققتها أمنيات القابضة المحدودة، تشمل 9.3 مليار درهم (2.5 مليار دولار) لمشاريع أُطلقت تحت العلامة التجارية لشركة أمنيات، و5.8 مليار درهم (1.6 مليار دولار) لمشاريع تم إطلاقها تحت العلامة التجارية لشركة بيوند والتي تم تسجيلها ضمن محفظة أمنيات القابضة المحدودة.

4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) مبيعات مسجلة بشكل مستقل لدى مجموعة التطوير العقاري بيوند.

أبرز المؤشرات المالية لشركة أمنيات القابضة المحدودة

ارتفعت الإيرادات بنسبة 150% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.1 مليار درهم، مدفوعةً بالطلب القوي على مشاريع العقارات السكنية والتجارية فائقة الفخامة، والتقدم الذي تم إحرازه في الأعمال الإنشائية للمشاريع التي تم إطلاقها.

سجل الربح الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 169% ليبلغ 2.1 مليار درهم، ما يعكس القدرة العالية على التنفيذ المنضبط والفعال على نطاق واسع، وقوة الطلب عبر العلامات التجارية المختلفة ضمن المجموعة، والتسارع الملحوظ في زخم تطوير مشاريع البناء، والانضباط في تخصيص رأس المال.

بلغ صافي الربح 1.2 مليار درهم، مدعوماً بقوة الطلب عبر العلامات التجارية المختلفة ضمن المجموعة، والنشاط التطويري المكثف، واستمرار التركيز على انضباط رأس المال.

بلغت قيمة الإيرادات المؤجلة المتراكمة 19.6 مليار درهم، بما يعزز وضوح الرؤية للإيرادات

وتعليقاً على النتائج المالية، قال مهدي أمجد، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة أمنيات: "تعكس هذه النتائج عاماً مميزاً من حيث قوة التنفيذ والانضباط المالي، مدعوماً بطلب قوي عبر مختلف العلامات التجارية والقطاعات ضمن محفظتنا. وقد استمر الزخم القوي في المبيعات، بما يعكس قوة وديناميكية سوق العقارات في دبي، واستقرار الطلب من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تركيزنا المستمر على تطوير مشاريع عالية الجودة برؤى تصميمية فريدة.

كما تتمتع المجموعة بميزانية قوية ومتنوعة تدعم استقرارنا المالي على المدى الطويل وتشكل أساساً لاستراتيجيتنا الطموحة للنمو والتوسع المتسارع. بالإضافة إلى ذلك، نحن في موقع متميز يؤهلنا للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد من المستثمرين، لا سيّما بعد إصداري الصكوك خلال عام 2025، واللذين عكسا ثقة الأسواق المالية العالمية في استراتيجيتنا المنضبطة، ومحفظة مشاريعنا التطويرية القوية، وكذلك قدرتنا على تنفيذ مشاريع استثنائية، في ظل استمرار دبي ودولة الإمارات في ترسيخ مكانتهما كوجهات استثمارية عالمية رائدة".

وضوح قوي لتدفقات الإيرادات المستقبلية

دخلت أمنيات القابضة المحدودة عام 2026 بمستويات عالية من وضوح الإيرادات، مدفوعةً بالمبيعات المتعاقد عليها ضمن محفظة مشاريعها التطويرية المتعددة، حيث من المتوقع إدراج إيرادات متراكمة معترف بها بقيمة 19.6 مليار درهم على مدى السنوات الأربع المقبلة. كما ارتفعت قيمة المشاريع قيد التطوير بنسبة 49.2% على أساس سنوي لتبلغ 11.3 مليار درهم، في مؤشر واضح على حجم ونطاق محفظة المشاريع قيد التنفيذ للشركة، بما يعزز الأرباح المستقبلية ومرونة وطموح استراتيجية النمو طويلة الأجل.

وفي موازاة ذلك، واصلت أمنيات القابضة المحدودة تعزيز ميزانيتها العمومية بالتزامن مع الاستثمار المدروس في فرص النمو المستقبلية، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 21.3 مليار درهم مقارنةً بـ 12.8 مليار درهم في عام 2024، فيما شهدت حقوق الملكية زيادة بنسبة 25.3% على أساس سنوي لتصل إلى 9.5 مليار درهم، بما يدعم خطط التوسع المستدام مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط الرأسمالي.

هيكل رأس المال والسيولة والتفاعل المؤسسي

واصلت أمنيات القابضة المحدودة خلال العام تعزيز كفاءة هيكل رأس المال وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب دعم مستويات السيولة. ونجحت الشركة في دخول أسواق الدين الدولية عبر إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في مايو 2025، تبعه إصدار ثانٍ بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2025. كما تم إدراج شهادات الصكوك الخاصة بالشركة في ناسداك دبي والسوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن. وبلغت الأرصدة النقدية وما في حكمها نحو 4.7 مليار درهم، بما يوفر سيولة كافية تدعم استمرارية أنشطة التطوير والاستثمار، وتمنح الشركة مرونة مالية عالية لمواكبة نمو الأعمال وتسريع تنفيذ استراتيجيتها التوسعية. وذلك تأكيدا على تزايد اهتمام المستثمرين وثقتهم في الحوكمة ضمن المجموعة وجودة أصولها، ونهجها الاستراتيجي الطويل الأجل.

أبرز التطورات التشغيلية

واصلت الشركات ضمن المجموعة ترسيخ مواقعها الريادية في السوق، لا سيما ضمن قطاع العقارات فائقة الفخامة. وخلال العام، قامت أمنيات القابضة المحدودة بتوسيع محفظتها عبر إطلاق ستة مشاريع جديدة في كل من مدينة دبي الملاحية، والخليج التجاري، وجزر دبي، بقيمة تطويرية إجمالية بلغت 20.8 مليار درهم، وهي الأعلى في تاريخ الشركة.

كما عززت الشركة توسعها الاستراتيجي في الشريحة الأوسع من سوق العقارات الفاخرة من خلال إطلاق مشاريع تحت علامة بيوند التي واصلت توسعها المتسارع منذ تأسيسها في عام 2024، حيث أطلقت عشرة مشاريع تحمل علامتها التجارية في مواقع استراتيجية رئيسية، من بينها مدينة دبي الملاحية، ونخلة جميرا، وجزر دبي. بما في ذلك عدد من المشاريع التي تتجاوز قيمتها عدة مليارات من الدراهم، مثل "كانيون"، و"سوليفر"، و"باسو"، و"هادو" في دبي، مما مكن الشركة من بدء عام 2026 بزخم قوي. ويؤكد ذلك قوة الطلب في السوق ويكرّس بيوند كمحرّك نمو جديد ومحوري ضمن المجموعة.

عمليات استحواذ جديدة وتعزيز المحفظة

احتفلت أمنيات بمرور عقدين على مسيرتها في تشكيل مشهد العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، معززةً ريادتها وزخم نموها من خلال إتمام عمليات استحواذ استراتيجية على أراضٍ رئيسية في منطقة الخليج التجاري، ومراسي مارينا، وجزر دبي، إضافة إلى إمارة رأس الخيمة خلال عام 2025. وشهدت منطقة الخليج التجاري استحواذين بارزين مما أدى إلى إطلاق مشروعين مكتبيين فائقين الفخامة وهما "لومينا" و"لومينا ألتا" اللذين حققا قيمة مبيعات إجمالية بلغت 7.1 مليار درهم، مما ساهم في تعزيز ريادة "أمنيات" في قطاع المكاتب.

وشكلت "جزيرة مراسي باي" أبرز عملية استحواذ للشركة مما يدعم رؤيتها لتطوير منظومة متكاملة للواجهات البحرية فائقة الفخامة في دبي. وستقدّم الجزيرة المستحدثة منظومة متكاملة من تجارب أسلوب الحياة الراقي من تصميم أمنيات، بما في ذلك أول نادٍ شاطئي في منطقة برج خليفة. وخلال العام، عقدت أمنيات شراكة مع مرجان لتطوير مخطط رئيسي بارز فائق الفخامة على شاطئ مرجان في إمارة رأس الخيمة، في خطوة تمثل أول توسع رئيسي للمجموعة خارج إمارة دبي.

التطور الاستراتيجي للمجموعة والتوجهات المستقبلية

شكّل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة تحول مجموعة أمنيات إلى مخطط رئيسي ومطور لوجهات متكاملة واسعة النطاق. وإلى جانب المشاريع واسعة النطاق في مراسي مارينا ومدينة دبي الملاحية، أطلقت المجموعة مخططاً رئيسياً جديداً في عام 2025 في جزر دبي فيما وضعت اللمسات النهائية لإطلاق مخطط رئيسي جديد في رأس الخيمة في عام 2026.

وخلال العام، تم تعزيز إطار الحوكمة من خلال تشكيل مجلس استشاري يضم نخبة من الخبرات الإقليمية والدولية، لدعم عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

ولا تزال سوق العقارات في دولة الإمارات والمنطقة الأوسع تتمتع بأسس قوية داعمة، مدفوعة برؤية اقتصادية طويلة الأجل، ونمو سكاني مستدام، وتدفقات رأسمالية عالمية، إلى جانب تعاظم مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة لأصحاب الثروات العالية. وتسهم هذه العوامل الأساسية في تسريع الطلب في مرحلة تتسم استراتيجية المجموعة بالتركيز على التنفيذ المنضبط للمشاريع.

وتستمر "أمنيات" في ريادتها قطاع العقارات فائقة الفخامة بما يعزز قوة واستدامة الطلب وبخاصة في الصفقات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي، ويدعم توسع المجموعة عبر قطاعي العقارات الفاخرة والمتميزة.

ومع دخولها عام 2026، تواصل المجموعة تركيزها على النمو المنضبط، والتوسع الانتقائي، وتطوير وجهات وتجارب تتماشى مع الرؤية طويلة الأمد للمنطقة.

نبذة عن مجموعة أمنيات:

أسس مهدي أمجد، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي مجموعة أمنيات العقارية المتنوعة ومتعددة العلامات التجارية، والتي تمارس أعمالها في قطاعات مختلفة تشمل التطوير العقاري، والضيافة، والخدمات، وإدارة الأصول، والمشاريع التجارية، والتكنولوجيا. وتشرف المجموعة على محفظة متنامية من الشركات الرائدة التي تسهم في إعادة تشكيل أساليب الحياة والعمل والتفاعل مع البيئة العمرانية، وتشمل:

أمنيات (OMNIYAT) ، التي تأسست عام 2005، وتُعد واحدة من العلامات العالمية الرائدة في قطاع العقارات فائقة الفخامة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، رسّخت أمنيات مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في سوق الشقق والمكاتب فائقة الفخامة في دبي، التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي. وتواصل الشركة وضع معايير جديدة من خلال تعاونها مع نخبة من أشهر شركات الهندسة المعمارية والتصميم عالمياً، بما في ذلك Zaha Hadid Architects و . Foster + Partners

بيوند (BEYOND) ، العلامة التجارية المتميزة التي أُطلقت في عام 2024، لتعكس توسع المجموعة ضمن الشريحة الأوسع من سوق العقارات الفاخرة، مع الحفاظ على أعلى معايير التميز في التصميم والتنفيذ .

، العلامة التجارية المتميزة التي أُطلقت في عام 2024، لتعكس توسع المجموعة ضمن الشريحة الأوسع من سوق العقارات الفاخرة، مع الحفاظ على أعلى معايير التميز في التصميم والتنفيذ كورفن (Corven) ، شركة إدارة الأصول وخدمات أسلوب الحياة التابعة للمجموعة، والتي تتولى إدارة الأصول وتقديم الخدمات المساندة بهدف تحقيق إيرادات متكررة ومستدامة .

