الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة «مُزن» السعودية المتخصصة في توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن إطلاق مجموعة جديدة من الحلول ضمن منصتها «فوكال» المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق الامتثال وإدارة المخاطر، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «ليب 2025»، الحدث التقني الأبرز في المملكة العربية السعودية.

ويعزز التحديث الجديد من إمكانات منصة «فوكال» في مكافحة الاحتيال، حيث يضيف ميزات متقدمة تشمل: تقنية «البصمة الرقمية للجهاز»، و «أدوات تحليل الاحتيال»، و«خدمات إدارة الاحتيال».

تساعد تقنية «البصمة الرقمية للجهاز»، المؤسسات على توليد بصمة رقمية مميزة لكل جهاز لتتبع الأجهزة بشكل دقيق واكتشاف أي نشاط مشبوه. أما «أدوات تحليل الاحتيال» فيمكن دمجها بسهولة مع الأنظمة الرقمية للمؤسسات، وهي أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لتقدم للمؤسسات تحليلات متطورة تمكنهم من التصدي لأنماط الاحتيال المعقدة. في حين أن «خدمة إدارة الاحتيال» تُدار بالكامل من قبل نخبة من خبراء البيانات المتخصصين للاستخبار عن عمليات الاحتيال واتخاذ قرارات دقيقة.

وتُعد «فوكال» من أولى المنصات في المنطقة التي تقدم حلولاً متكاملة لمكافحة الاحتيال والامتثال باستخدام الذكاء الاصطناعي المُطَور محلياً بخبرات عالمية، وتلبية الاحتياجات في الحماية من الاحتيال وضمان الامتثال للعديد من المؤسسات في قطاعات المالية، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والاتصالات، وقطاع الخدمات الحكومية، وأسهمت في تقليص معدلات الاحتيال بنسبة 80% لدى إحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية في المنطقة.

وأكد الشريك المؤسس ورئيس العمليات لشركة «مُزن»، «مالك اليوسف»، على التزام الشركة بتعزيز الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التطورات المتسارعة لأساليب الاحتيال المالي، وصرّح بأن خطوة توسيع نظام «فوكال» يعكس الجهود الحثيثة لـ «مُزن» بتقديم حلول متطورة تفوق توقعات العملاء، وتعزز أمن المنظومة المالية عبر تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة. مشيراً إلى أن 73% من الشركات تعتبر تقنية «البصمة الرقمية للجهاز» من الأدوات الأساسية في التصدي للمخاطر المالية.

يذكر أن «فوكال» حققت مكانة ريادية في مجال تمكين المؤسسات من تحقيق الامتثال ومكافحة الاحتيال المالي، حيث أُدرجت ضمن قائمة «CNBC» لأفضل 250 شركة عالمية في قطاع التكنولوجيا المالية لعام 2024، كما صنّفتها مؤسسة «تشارتيس للأبحاث» ضمن قائمة رواد حلول «اعرف عميلك» وأدرجتها كذلك في تصنيف «Risk Tech AI 50» لأفضل منصات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

نبذة حول مُزن

"مُزن" هي شركة تقنية سعودية تسخر إمكانات الذكاء الاصطناعي لابتكار المنتجات والحلول التي تساهم في تعزيز التطور الرقمي للبشرية. وتضم مُزن أكثر من 300 موظفاً، يعملون في مكاتبها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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