حققت شركة إل جي إلكترونيكس أعلى إيرادات سنوية لها على الإطلاق للعام الثاني على التوالي.

سجلت شركتا حلول الأجهزة المنزلية وحلول المركبات نمواً كبيراً للعام العاشر على التوالي منذ عام 2015، على الرغم من الضغوطات المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأمريكية وتباطؤ سوق السيارات الكهربائية.

انخفض الربح التشغيلي على أساس سنوي، مما يعكس زيادة نفقات التسويق لمنتجات الشاشات وتكاليف لمرة واحدة تتعلق بتحسين الهيكل التنظيمي.

واصلت مجالات النمو الاستراتيجية التي شملت قطاعات الأعمال بين الشركات والأعمال غير المتعلقة بالأجهزة ونماذج البيع المباشر للمستهلك، توسّعها وتجاوز الربح التشغيلي المجمع لقطاع الأعمال بين الشركات لدى شركتيّ حلول المركبات والحلول المستدامة حوالي 693,96 مليون دولار أمريكي لأول مرة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن نتائجها المالية للربع الرابع وعام 2025 بأكمله، حيث سجلت إيرادات موحدة قدرها 61.9 مليار دولار أمريكي وأرباح تشغيلية قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي.

وحققت "إل جي" أعلى إيرادات سنوية لها للعام الثاني على التوالي. ورغم ضغوط التكاليف المرتبطة بالتعريفات الجمركية الأمريكية، حققت شركة حلول الأجهزة المنزلية نمواً مستداماً، بينما حافظت شركة حلول المركبات على أدائها القوي وسط تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، وساهم كلا القطاعين بشكل كبير في تحقيق الإيرادات القياسية للشركة. ونتيجةً لذلك، حققت الشركتان نمواً لعشر سنوات متتالية منذ عام 2015.

انخفض الربح التشغيلي على أساس سنوي، وارتفعت نفقات التسويق لمنتجات الشاشات وسط تأخر تعافي الطلب واشتداد المنافسة. إضافةً إلى ذلك، تم تسجيل تكاليف استثنائية لمرة واحدة بقيمة مئات مليارات الوون الكوري في النصف الثاني من العام، تتعلق بتحسين الهيكل التنظيمي وترتبط بشكل أساسي ببرامج التقاعد الطوعي على مستوى الشركة بهدف رفع كفاءة القوى العاملة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تعزيز مرونة التكاليف على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

واصلت "إل جي" تحقيق التقدم الملحوظ في مجالات نموها النوعيّ الرئيسية، والتي تركز على نماذج أعمال ذات قيمة أعلى وأكثر مرونة. وتشمل هذه المجالات قطاعات الأعمال بين الشركات مثل حلول المركبات وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف وحلول المكونات والأعمال غير المتعلقة بالأجهزة، والتي تشمل منصة webOS وخدمات الصيانة وقنوات البيع المباشر للمستهلكين، والتي تضم نماذج الاشتراك والمبيعات عبر الإنترنت. وارتفعت إيرادات قطاع الأعمال بين الشركات بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 16.7 مليار دولار أمريكي، وتجاوز إجمالي الربح التشغيلي من قطاعيّ حلول المركبات والحلول المستدامة وهما الركيزتان الأساسيتان لقطاع الأعمال بين الشركات لدى "إل جي"، حوالي 693.96 مليون دولار أمريكي لأول مرة. كما ارتفعت الإيرادات من نماذج الأعمال القائمة على الاشتراك بنسبة 29% على أساس سنوي، لتقترب من 1.7 مليار دولار أمريكي.

نتائج وتوقعات الشركة لعام 2025

شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية (HS)

حققت شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية إيرادات بلغت 18.13 مليار دولار أمريكي وأرباحاً تشغيلية قدرها 888.27 مليون دولار أمريكي. ووصلت الإيرادات لأعلى مستوى لها على الإطلاق، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً طفيفاً عند استبعاد التكاليف غير المتكررة. وأظهرت الشركة مرونةً في مواجهة الضغوط المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأمريكية، بفضل تحسين مواقع الإنتاج وتعديل الأسعار وخفض التكاليف.

تخطط شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية في عام 2026 للحفاظ على نموها من خلال توسيع مجموعة أجهزتها المنزلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز حضورها في الأسواق الناشئة. كما ستواصل الشركة تطوير الأجهزة المدمجة وحلول المكونات ومنصات المنازل الذكية والروبوتات المنزلية كجزء من استراتيجيتها المتقدمة لتطوير منتجاتها.

شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه (MS)

حققت شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه إيرادات بلغت 13.48 مليار دولار أمريكي وخسارة تشغيلية قدرها 521 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضاً سنوياً. وتأثر الأداء نتيجةً لتأخر تعافي الطلب واشتداد المنافسة في سوق الشاشات العالمية.

تعتزم شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه في عام 2026 توسيع مجموعة منتجاتها في قطاعيّ شاشات OLED وLCD، وتشمل المنتجات التي تتضمن تقنية Micro RGB. كما ستواصل الشركة زيادة الطلب على المنتجات المخصصة لتلبية متطلبات أساليب الحياة المختلفة مثل StanbyME وEasy TV. ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يحافظ قطاع الإعلانات والمحتوى القائم على نظام webOS على نموه القوي من خلال استمرار الاستثمار في المحتوى وتوسيع نطاق الشراكات.

شركة إل جي لحلول المركبات (VS)

سجلت شركة إل جي لحلول المركبات إيرادات بلغت 7.73 مليار دولار أمريكي وأرباحاً تشغيلية بلغت 387.92 مليون دولار أمريكي، محققةً بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق في كلا المؤشرين. ودعم هذا الأداء القوي تحويل الطلبات المتراكمة إلى مبيعات فعلية.

وفي ظلّ توقّعات مواجهة الطلب العالمي على السيارات لحالة من عدم اليقين على المدى القريب وسط تقلبات اقتصادية متزايدة، تخطط شركة حلول المركبات لتعزيز التعاون مع شركائها من مصنّعي المعدات الأصلية ومواصلة تحسين الكفاءة التشغيلية لدعم الربحية المستقرة. كما ستواصل الشركة تعزيز قدراتها في حلول التنقل المستقبلية، والتي تشمل المركبات القائمة على البرمجيات والمركبات المعززة بإمكانات الذكاء الاصطناعي.

شركة إل جي للحلول المستدامة (ES)

أعلنت شركة إل جي للحلول المستدامة عن إيرادات بلغت 6.46 مليار دولار أمريكي وأرباح تشغيلية قدرها 449.2 مليون دولار أمريكي. وارتفعت الإيرادات على أساس سنوي، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً طفيفاً عند استبعاد التكاليف غير المتكررة.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الحلول عالية الكفاءة في عام 2026، والتي تضم المضخات الحرارية التي تستخدم مواد تبريد صديقة للبيئة، لا سيما في الأسواق الخارجية. وستواصل شركة إل جي للحلول المستدامة استكشاف الفرص الجديدة في مجال تبريد مراكز البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز تسويق تقنيات التبريد السائل الحديثة وتوسيع شراكاتها لتطوير حلول التبريد بالغمر.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، "حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 62 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي .LG ThinQ

