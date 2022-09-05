جوينيل أفيس هيويت: كوكبنا يحترق ويجب أن نسرع من الجهود الدولية للاستدامة

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، عن إصدار تقرير” أثر برامج شنايدر للاستدامة" SSI، والذي أظهر تحقيق الشركة تقدما ملموسا نحو أهدافها حتى عام 2025. ووفقا للتقرير، حققت شنايدر إلكتريك 4.17 نقطة من أصل 10 نقاط خلال الربع الثاني لعام 2022، علما أنها استهدفت 4.70 نقطة بنهاية العام.

وكما هو معروف فإن “أثر برامج شنايدر للاستدامة" SSI يرصد مدى تطبيق الشركة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) خلال تنفيذها لمشروعاتها، ومدى التقدم الذي تحققه محليا ودوليا في أهداف الاستدامة على المدى البعيد خاصة فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ، الموارد الطبيعية، بناء الثقة، إتاحة الفرص العادلة، دعم الأجيال الجديدة والمجتمعات المحلية.

وقد جاء الإعلان عن تقرير شنايدر بالتزامن مع اليوم العالمي لتجاوز موارد الأرض للتذكرة بأن ما تستهلكه الإنسانية من الموارد الطبيعية أكثر بكثير مما يمكن لكوكبنا تجديده على مدار العام. ونظرا لأن استهلاك البشر للموارد في تزايد مستمر فإنه يتم تبكير موعد اليوم العالمي مقارنة بالعام السابق للتنبيه بالحاجة الملحة لمعالجة التأثيرات السلبية التي يسببها البشر لكوكب الأرض، وبشكل عاجل.

" كوكبنا يحترق. يجب أن نواجه تلك الحقيقة وأن نسرع من الجهود الدولية للاستدامة" بتلك الكلمات علقت جوينيل أفيس هيويت، رئيسة الاستراتيجية والاستدامة بشركة شنايدر إلكتريك." نثق أننا يمكننا تجاوز تلك الكارثة من خلال التعاون، بناء الثقة، وتعزيز المساعدة فيما بيننا اعتمادا على التكنولوجيا. إن النهوض ببرنامج أثر الاستدامة لا يتعلق فقط بالامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، ولكنه يتعلق بتكوين منظومة متكاملة من التعاون والشراكة بين الموظفين والعملاء والموردين والشركاء من أصحاب الأعمال المختلفة، كي نتمكن من تحقيق المزيد من التقدم معا."

أهم ملامح تقرير أثر الاستدامة خلال الربع الثاني لعام 2022

ساعدت تقنية EcoStruxureTM لشنايدر الكتريك العملاء والموردين على خفض انبعاثاتهم من الكربون بمقدار 381 مليون طن منذ عام 2018 حتى الآن. في يونيو الماضي، وافقت شنايدر إلكتريك وهيتاشي للطاقة على التعاون في عدة مجالات مثل حلول الكهرباء الخضراء، الطاقة المتجددة، مراكز معالجة البيانات، التنقيب وغيرها من القطاعات الصناعية.

لشنايدر الكتريك العملاء والموردين على خفض انبعاثاتهم من الكربون بمقدار 381 مليون طن منذ عام 2018 حتى الآن. في يونيو الماضي، وافقت شنايدر إلكتريك وهيتاشي للطاقة على التعاون في عدة مجالات مثل حلول الكهرباء الخضراء، الطاقة المتجددة، مراكز معالجة البيانات، التنقيب وغيرها من القطاعات الصناعية. التزمت شنايدر إلكتريك بتعدادات بتوسعات جديدة في مجال التنوع الحيوي لاستخدام الاخشاب الخالية من إزالة الغابات فقط عبر سلاسل التوريد الخاصة بها، الغابات وذلك بحلول عام 2030

أتاحت شنايدر إلكتريك لأكثر من مليون ومائة ألف مواطن مصادر للكهرباء الخضراء خلال الربع الثاني من عام 2022 ليرتفع بذلك عدد المستفيدين من مصادر الكهرباء النظيفة إلى أكثر من 6.4 مليون نسمة منذ يناير 2021 وحتى الآن.

في عام 2022، يثق 82% من موظفي الشركة أنهم يمكنهم الإبلاغ عن أي سلوك غير أخلاقي تعرضوا له. هذا الأمر يمثل تقدم ملحوظ بمدى ثقة الموظفين بالشركة مقارنة بالعام الماضي وبمدى التزام شنايدر إلكتريك بإتاحة بيئة عمل داعمة لثقافة التعبير عن الرأي.

افتتحت شنايدر إلكتريك مدرسة للاستدامة لتثقيف الموظفين في مجالات مثل تغير المناخ، والقضايا الاجتماعية وتشجيعهم على اتخاذ المبادرات وإحداث تأثير في مختلف مناحي الحياة.

تواصل فرق شنايدر إلكتريك في مختلف البلدان والأقاليم في لعب دور محدد لتحقيق أقصى تأثير لمبادرات الاستدامة التي تقودها الشركة محليًا، بما في ذلك مشاريع في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند.

النتائج التفصيلية وأبرز النقاط بتقرير أثر الاستدامة لبرامج شنايدر إلكتريك للربع الثاني من عام 2022:

بسبب برامج الاستدامة القوية والتقدم الملموس القابل للقياس، تواصل شنايدر إلكتريك ربط أدواتها التمويلية بمسار استدامة المجموعة. خلال النصف الأول من العام، أنشأت المجموعة تسهيلات بنكية بقيمة 2.7 مليار يورو مع تسعير مفهرس عن الأداء السنوي لأثر الاستدامة لشنايدر (SSI).

جدير بالذكر أن شركة شنايدر إلكتريك حصدت خلال السنوات الاخيرة الماضية العديد من الجوائز الدولية في مجال الاستدامة، حيث حصلت على جائزة شريك الطاقة والاستدامة من Microsoft لعام 2022. كما حصلت على جائزة "شركة تكنولوجيا المياه للعام" في حفل توزيع جوائز المياه العالمية 2022، واحتلت المرتبة الثانية ضمن أفضل 25 سلسلة إمداد لشركة Gartner.

معايير الحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات لشنايدر إلكتريك:

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حول شنايدر إلكتريك

في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك، نمنح الجميع القدرة على إنجاز المزيد بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Is On Life أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان.

نوفّر حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة، كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات.

نحن ملتزمون بإطلاق العنان للإمكانيات اللامتناهية لمجتمع منفتح وعالمي ومبتكر حيث يكون الأفراد شغوفين بقيَمنا المتعلقة بالهدف الهام والشمولية والقوة.

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