دبي، الإمارات العربية المتحدة: كوفاس، شركة عالمية رائدة في مجال الائتمان التجاري وإدارة المخاطر، تسعد بأن تعلن عن تنظيم مؤتمرها السنوي حول "المخاطر التي تواجه الدولة"، والذي من المقرر عقده في 15 نيسان/ أبريل 2025 في فندق ون آند أونلي رويال ميراج الفاخر في دبي.

يُعد مؤتمر "المخاطر التي تواجه الدولة"، الذي تنظمه كوفاس سنويًا، من أبرز الفعاليات المعترف بها في مجال تقييم المخاطر الاقتصادية. ويجمع هذا الحدث نخبة من كبار الاقتصاديين وقادة الأعمال بهدف استعراض أبرز التحديات التي تواجهها الشركات في الوقت الراهن، وتقديم تحليلات متعمقة بشأنها. ويتميز المؤتمر بمشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين الذين يقدمون رؤى استراتيجية حول الاتجاهات العالمية الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير في تشكيل المشهد التجاري خلال الفترة المقبلة.

يحظى تنظيم نسخة دبي من المؤتمر بدعم قيّم من شريكنا الاستراتيجي، شركة سكون للتأمين.

استراتيجيات التعامل مع حالة عدم اليقين في التجارة العالمية

وعلى مدار أكثر من 75 عامًا، استطاعت كوفاس ترسيخ موقعها الريادي في مجالات تأمين الائتمان التجاري، وتحصيل الديون، وتقديم خدمات معلومات الأعمال، بفضل دورها الاستراتيجي في دعم الشركات حول العالم لمواصلة النمو وتحقيق الازدهار، حتى في ظل أجواء اقتصادية يطغى عليها عدم اليقين. اليوم، تُقدم كوفاس الدعم المتميز لنحو 100 ألف عميل فيما يقرب من 200 سوق عالمي، عبر توفير حلول متكاملة تسهم في تطوير الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك من خلال إدارة فعّالة وشاملة لمخاطر الائتمان التجاري.

في ظل ما يشهده عام 2025 من تحديات متصاعدة تتمثل في عدم الاستقرار الاقتصادي، وانقطاعات سلاسل التوريد، وتطور المخاطر المالية؛ يُعد هذا المؤتمر منصة محورية لمعالجة هذه القضايا من منظور يجمع بين الرؤية الإقليمية والعالمية.

وخلال المؤتمر، سيطرح جان كريستوف كافيه، كبير الاقتصاديين في مجموعة كوفاس، رؤيته التحليلية أمام الحضور، مستعرضًا أحدث الاتجاهات وسيناريوهات التجارة العالمية من منظور شامل. كما سيقدم سيلتيم إييجون، كبير الاقتصاديين لدى كوفاس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، قراءة معمقة للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي.

ويتضمن جدول أعمال هذا العام أيضًا جلسة طاولة مستديرة مخصصة لمناقشة التأثيرات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، حيث يشارك نخبة من الخبراء وقادة الأعمال في تحليل معمق للمخاطر والفرص التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات الأعمال والتجارة.

وفي هذا الإطار، صرحت ساندرين ساريكي، المديرة الإقليمية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، بقولها " في ظل تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بات من الضروري أن تعتمد الشركات استراتيجيات استباقية لإدارة المخاطر". وتابعت بقولها "إن تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي يستدعي من الشركات اعتماد نهج استباقي لإدارة المخاطر. وبالطبع، يعد المؤتمر، منتدى رفيع المستوى لتبادل الرؤى المتعمقة بين نخبة من الخبراء المخضرمين وقادة الأعمال المحليين، بهدف تمكين الشركات من تجاوز تحديات الواقع الاقتصادي الراهن وتعزيز جاهزيتها لمستقبل مالي أكثر استقرارًا ".

من جانبه صرح جان لويس لوران، الرئيس التنفيذي لشركة سكون، بقوله "إن البيئة الاقتصادية الراهنة تتسم بعدم اليقين، وبالتالي، أصبح فهم وإدارة المخاطر، لا سيما مخاطر الائتمان التجاري، ضرورة حتمية. لذا، أرى مؤتمر كوفاس الذي سيناقش المخاطر التي تواجه الدولة، فُرصة فريدة لتزويد الشركات بالرؤى والتوجيهات اللازمة". وتابع بقوله "وفي إطار التزامنا الصارم بضرورة ترسيخ مكانتنا كمرجع إقليمي في تقديم تجربة عملاء لا مثيل لها؛ يظل الاهتمام بالعميل حجر الزاوية في صميم عملياتنا التشغيلية".

تتمثل رسالة كوفاس في تمكين الشركات من التعامل بفعالية مع البيئات المالية المعقدة؛ عبر تقديم حلول مبتكرة مدعومة برؤى تحليلية من خبراء متخصصين. كما يعكس هذا المؤتمر، المنعقد في دبي، التزام كوفاس العميق بدفع عجلة التجارة الآمنة والمستدامة على الصعيد العالمي، من خلال تمكين الشركات في منطقة الشرق الأوسط بالأدوات الفعّالة والمعرفة المتخصصة التي تؤهلها لمواجهة تحديات خلال عام 2025 وما بعده.

كوفاس للتجارة

بصفتها واحدة من أبرز الشركات العالمية الرئدة في إدارة مخاطر الائتمان التجاري على مدار أكثر من 75 عامًا، تواصل كوفاس دعم الشركات لتحقيق النمو والتوسع، والتعامل بفعالية مع بيئات الأعمال التي تتسم بعدم اليقين والتقلب المستمر.

بغض النظر عن حجمها أو موقعها الجغرافي أو القطاع الذي تنشط فيه، تقدّم شركة كوفاس لنحو 100,000 عميل فيما يقرب من 200 سوق حول العالم مجموعة متكاملة من الحلول تشمل: تأمين الائتمان التجاري، ومعلومات الأعمال، وتحصيل الديون، وتأمين المخاطر الفردية، وسندات الضمان، إضافة إلى خدمات التمويل. تعتمد كوفاس، بشكل يومي، على خبراتها العميقة وتقنياتها المتطورة لدعم حركة التجارة وتمكينها من النجاح، سواء في الأسواق المحلية أو في أسواق التصدير العالمية. في عام 2024، بلغ عدد موظفي شركة كوفاس نحو 5,236 موظفًا، بينما سجلت الشركة رقم أعمال بلغ حوالي 1.84 مليار يورو.

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