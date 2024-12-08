الكويت: أعلنت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" تثبيت كابيتال إنتليجنس التصنيف الائتماني لسندات "المركز" غير المضمونة استحقاق 2025 بقيمة 35 مليون دينار كويتي عند الدرجة الاستثمارية BBB، وبنظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس هذا التصنيف الجدارة الائتمانية التي يتمتع بها "المركز"، خصوصًا فيما يتعلق بالسيولة والجدول الزمني لاستحقاق الديون الذي شهد تحسناً ملحوظاً في عام 2023، والتخفيض الكبير في حجم القروض البنكية مع تميز "المركز" بالرافعة المالية المعتدلة. وتشمل العوامل الداعمة للتصنيف هيكل استحقاق الدين المتماسك، وارتفاع حجم الأصول غير المرهونة، إضافةً إلى الحفاظ على التسهيلات البنكية الكبيرة. ويعكس التصنيف أيضاً قوة العلامة التجارية "للمركز" والسمعة الجيدة التي يتمتع بها على مستوى المنطقة، لا سيما في الكويت. وأثبتت الإدارة ذات الخبرة الواسعة قدرتها على قيادة الشركة بفعالية في ظل ظروف أسواق المال الراهنة والتقلبات التشغيلية. ويعكس التصنيف قدرة الشركة عموماً على الوفاء بالتزاماتها غير المضمونة.

ويمتلك "المركز" قاعدة أصول محدودة، ولكنه يملك سمعة مرموقة بوصفه أحد أهم مدراء الصناديق في الكويت. واستمرت محفظة الأصول المدارة في النمو خلال عام 2023 وتزايد نموها في النصف الأول من عام 2024 مع تعافي الأسواق المالية، ليحتفظ بمكانته ضمن أفضل مدراء الصناديق في الكويت.

وفي عام 2023، كان أداء أسواق المال معتدلاً، بينما شهد القطاع العقاري حالة عامة من الأداء الإيجابي، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أتاح "للمركز" بيع بعض العقارات الاستثمارية. وإلى جانب ذلك، أدى الانخفاض الملحوظ في الأرصدة النقدية والودائع لدى البنوك إلى تقليص قاعدة الأصول، مع إعادة تصنيف بعض الاستثمارات المالية كاستثمارات في شركات زميلة. ورغم هذا، حافظ "المركز" على استقرار تركيبة الأصول، حيث تشكل محفظة الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر ما يقارب نصف إجمالي الأصول، وهي محفظة سائلة إلى حد كبير، مما يعكس نسبة عالية من الاستثمارات بالقيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى 1 و2.

السيولة والقدرة على سداد الديون قصيرة الأجل

يتمتع "المركز" بوضع جيد من حيث السيولة والقدرة على سداد الديون قصيرة الأجل، على الرغم من التدفق النقدي التشغيلي السلبي. ويُعزى هذا إلى محفظته الكبيرة من الأصول المالية السائلة نسبيًا والتي تقاس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. وقد تمكن من الحفاظ على جدول استحقاق ديون جيد، مع تغطية كافية للالتزامات قصيرة الأجل من الأرصدة النقدية والودائع البنكية خلال عام 2023 والنصف الأول من عام 2024.

وبينما شهد دخل أتعاب الإدارة والعمولات انخفاضًا في عام 2023، فقد تضاعف صافي الربح تقريبًا نتيجة المكاسب الكبيرة من بيع العقارات الاستثمارية. ومستقبلاً، يتوقع "المركز" تحقيق صافي ربح قوي للعام الجاري، مدفوعًا بانتعاش أسواق المال وبعض المبيعات الصغيرة للعقارات الاستثمارية. وقد أظهرت مقاييس الربحية "للمركز" تقلبات تتماشى مع اتجاهات القطاع، لكنه تفوق على مثيلاته من الشركات الكبرى في الكويت.

توقعات التصنيف مستقبلاً

تعني النظرة المستقبلية المستقرة أن تصنيف إصدار الشركة للسندات من المرجح أن يظل ثابتاً خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة. ويأتي هذا التوقع نتيجة لتوازن دقيق بين التحديات الناشئة عن تقلبات أسواق المال ووضع "المركز" المالي القوي، إلى جانب السيولة المستقرة والسمعة الراسخة في السوق. ورغم أن التقلبات المالية قد تفرض تحديات محتملة، فإن الشركة تمتلك من المقومات المالية والمصداقية في السوق ما يدعم قدرتها على التعامل مع هذه التحديات والحفاظ على استقرار تصنيفها الائتماني.

التصنيف

تثبيت تصنيف سندات دين غير مضمونة مستحقة بعد 5 سنوات بقيمة 35 مليون دينار كويتي طويل الأجل النظرة المستقبلية BBB مستقرة

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.39 مليار دينار كويتي (4.56 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2024. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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