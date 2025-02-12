محمد الشرهان: تلتزم القمة العالمية للحكومات بتعزيز الحوارات العالمية التي تعزز الابتكار وتحدث تأثيرات إيجابية ملموسة في العالم

جيسيكا سيبلي: تفتخر تايم بتسليط الضوء على روّاد التقدم التكنولوجي بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات ومتحف المستقبل

تكريم 4 قادة متميزين:

أرفيند كريشنا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم"

جرايمز المنتج والموسيقي العالمي والرئيس التنفيذي لشركة ميديا إمباير

رفيق أناضول الفنان العالمي الإبداعي والمؤسس لشركة "داتالاند"

أنيما أناندكومار الأستاذة في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

الإمارات العربية المتحدة، دبي - نظمت "القمة العالمية للحكومات 2025" بالشراكة مع مجلة "تايم" العالمية، حفل جوائز تايم 100 لرواد الذكاء الاصطناعي لعام 2025 في متحف المستقبل، لتسليط الضوء على الأفراد المتميزين الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي وإحداث تحولات نوعية في القطاعات الحيوية المرتبطة به وتشكيل مشهده الواعد عالمياً.

وشهد الحفل تكريم 4 قادة متميزين تقديراً لمساهماتهم المميزة في مجال الذكاء الاصطناعي وهم أرفيند كريشنا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم" العالمية؛ وجرايمز المنتج والموسيقي العالمي والرئيس التنفيذي لشركة ميديا إمباير؛ ورفيق أناضول الفنان العالمي الإبداعي والمؤسس لشركة "داتالاند"؛ وأنيما أناندكومار الأستاذة في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

وبهذا السياق قال محمد الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: "الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهوماً مستقبلياً بل أصبح واقعاً يعيد تشكيل أساليب العيش والعمل وأداء الحكومات. وتلتزم القمة العالمية للحكومات بتعزيز الحوارات العالمية التي تعزز الابتكار وتحدث تأثيرات إيجابية ملموسة في العالم. وفي هذا السياق، فإن هذا التعاون مع مجلة تايم يأتي في إطار التزامنا بتكريم الرواد الذين يطورون مختلف القطاعات ويؤثرون في تصميم السياسات ويسهمون في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة للجميع".

من جهتها، قالت جيسيكا سيبيلي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تايم: "مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل عالمنا، تفتخر تايم بتسليط الضوء على روّاد هذا التقدم التكنولوجي وإبراز إنجازاتهم وابتكاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات ومتحف المستقبل".

كما تضمن حفل جوائز تايم 100 لرواد الذكاء الاصطناعي لعام 2025 مجموعة عروض متنوعة بحضور العديد من القادة العالميين والمبتكرين والشخصيات المؤثرة.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.

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