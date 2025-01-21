دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعرض نافكو، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج وتوريد حلول السلامة من الحرائق والأمان للأرواح، ابتكاراتها المتقدمة خلال مشاركتها في معرض "إنترسك 2025"، الحدث الأبرز ضمن قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، والذي يُقام خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير الجاري في القاعة 6 بمركز دبي التجاري العالمي، من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً.

وخلال المشاركة، تسلط "نافكو" الضوء على أحدث ابتكاراتها وحلولها المستدامة والمتطورة، بما في ذلك:

أنظمة السلامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: وهي أنظمة ذكية للوقاية من الحرائق وتصاميم معيارية مُعززة بالذكاء الاصطناعي لضمان الكفاءة والموثوقية .

مركبات الطوارئ المستدامة: وهي شاحنات إطفاء كهربائية بالكامل، وسيارات إسعاف خالية من الانبعاثات، ومركبات للتدخل السريع والإنقاذ، وهياكل شاحنات الإطفاء المُصمَّمة حسب الطلب والتي تجمع بين الهندسة البيئية والأداء القوي.

طائرات بدون طيار لمكافحة الحرائق: وتمثل هذه الابتكارات نقلةً نوعية في مجال الاستجابة للطوارئ بالاستعانة بطائرات بدون طيار عالية الدقة مصمَّمة للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها وإخماد الحرائق فيها .

طائرة هليكوبتر للإنقاذ ومكافحة الحرائق من إيرباص.

معدات مكافحة الحرائق منخفضة الكربون: وتشمل تقنياتٍ خضراء تركز على الاستدامة، مُصمَّمة لإنقاذ الأرواح وحماية الكوكب .

حلول مُصمَّمة تلبيةً لمتطلبات القطاعات المختلفة: وهي ابتكارات مخصَّصة لقطاعات الطيران والطاقة، تشمل أنظمة أمان المدارج ووحدات الاستجابة المتنقلة.

تطورات غير مسبوقة في قطاع السلامة

قال علي خالد الخطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة نافكو: "يتيح معرض "إنترسك 2025" منصةً استراتيجية لتسليط الضوء على التزام "نافكو" الراسخ بالابتكار والاستدامة، وطرح تقنيات مُصمَّمة لإنقاذ الأرواح، والمضي قُدُماً في إرساء معايير جديدة للسلامة على المستوى العالمي".

نبذة عن نافكو:

تأسست نافكو في دبي، وتعد شركةً رائدةً عالمياً في ابتكارات السلامة من الحرائق وإنقاذ الأرواح، وتزاول أعمالها في أكثر من 100 دولة. ولطالما عُرِفَتْ "نافكو" بكفاءتها في توفير أحدث معدات مكافحة الحرائق ومركبات الاستجابة المخصصة للطوارئ، والتزامها بقيادة الابتكار في مجال السلامة.

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