أبرا تستخدم بنجاح نظرية القيود لتحسين تدفق الأعمال

الشركة الرائدة تفوز بالميدالية الفضية من إيكوفاديس والتصنيف " C " من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون بفضل جهودها في مجال الاستدامة

" من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون بفضل جهودها في مجال الاستدامة من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق تجهيز المتاجر الفاخرة 32.7 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت أبرا، الشركة المتخصصة في مجال تجهيز المتاجر الفاخرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن احتفائها بتحقيق إنجازات استثنائية خلال عام 2024، بما في ذلك تسجيل مستويات نمو غير مسبوقة والتوسع ضمن أسواق جديد ليصل حضورها إلى تسع دول جديدة، وتنويع محفظتها في مختلف القطاعات، مما يؤكد التزامها الراسخ بالابتكار والتميز التشغيلي والاستدامة.

وشهدت محفظة مشاريع الشركة خلال عام 2024 نمواً وازدهاراً ملفتاً تمثل بإكمال العديد من المشاريع الهامة، بما فيها إطلاق علامة دولتشي أند غابانا لمستحضرات التجميل في دول مجلس التعاون الخليجي، وأول متجر لعلامة بلاك آند ديكر، والمتجر المميز الجديد لعلامة زينو في أبيدجان، وأول متاجر إيف سان لوران في دلهي وبنجالور، ومتجر جيرلان في المملكة العربية السعودية، المشروع الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه بالكامل في المملكة. ويؤكد إكمال هذه المشاريع البارزة الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أبرا لتوفير حلول مخصصة تلبي تطلعات واحتياجات شريحة واسعة من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أناند كومار، المدير الإداري لشركة أبرا: "نجحنا في عام 2024 بتحقيق مستويات نمو قياسية بدعم من رؤية الشركة الواضحة والتنفيذ الاستراتيجي، فضلاً عن الجهود الحثيثة التي بذلها فريق الشركة المتنامي الذي يضم أكثر من 400 خبير. كما يمثل إطلاق جيه إي إيه، المشروع المشترك مع إحدى الشركات الشهيرة للتصميم الفاخر، خطوة بارزة في إطار المساعي لتوفير حلول تصميم فاخرة ومبتكرة لتلائم متطلبات السوق في منطقة الشرق الأوسط التي تركز على العقارات السكنية الفاخرة والمطاعم الفخمة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتقديم أعلى مستويات الجودة والابتكار في جميع قطاعات السوق المتنوعة.

وتعتزم أبرا الاستفادة من هذا الزخم من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات الاستثنائية في عام 2025، حيث تسعى الشركة لتسجيل رقم قياسي جديد، مع وجود أكثر من 50 مشروعاً في طور التنفيذ، وخطط لإكمال ما يزيد على 700 مشروع مع نهاية العام الحالي. وفي ضوء هذه البيئة المتغيرة، تتميز أبرا بمكانة راسخة تؤهلها للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات تجهيز المتاجر الفاخرة، والذي تشكل الاستثمارات المتواصلة في الأساليب والتكنولوجيا والاستدامة دافعاً قوياً له.

واحتفت شركة أبرا بالذكرى السنوية الأولى لانطلاقتها في المملكة العربية السعودية من خلال تعزيز العديد من المشاريع الرائدة، ما يرسخ مكانتها كشريك موثوق في المنطقة. ونجحت الشركة بدخول أسواق جديدة مثل الهند وجنوب أفريقيا وساحل العاج وجزر المالديف والكاميرون وسويسرا والدنمارك وموريشيوس وألمانيا، ما عزز حضورها عالمياً. وإلى جانب هذا التوسع الجغرافي، عملت الشركة على تنويع نشاطها ليشمل قطاعات جديدة مثل المشروبات والأزياء والنظارات والمجوهرات، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز إمكاناتها وحضورها في السوق.

وأضاف كومار: "نطمح للارتقاء بمستقبل حلول تجهيز المتاجر والتصميم الداخلي من خلال دمج أحدث التقنيات في التصاميم المميزة ومواصلة توسيع نطاق أنشطتنا البيئية، فضلاً عن تحقيق مزيد من الأرقام القياسية. وتلتزم أبرا بالمساهمة في الوصول إلى بيئة حيوية ومستدامة في القطاع من خلال منح العملاء خيارات عملية وصديقة للبيئة ودعم الابتكار في جميع المشاريع".

وتشمل الإنجازات التشغيلية المتميزة لشركة أبرا في عام 2024 الاستخدام الناجح لإجراءات نظرية القيود، التي تركز على تحسين مستويات تدفق الأعمال لزيادة الكفاءة. كما حققت الشركة إنجازاً فريداً في مسيرة التحول الرقمي من خلال إكمال المرحلة الأولى من مبادرة الرقمنة الخاصة بها. وحظيت جهود الشركة بإشادة واسعة بفضل التزامها الراسخ بالاستدامة، حيث حازت على عدة شهادات دولية مرموقة مثل الميدالية الفضية من إيكوفاديس والتصنيف "C" من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، ما يؤكد التزامها بالأنشطة المفيدة للبيئة.

تؤكد التوجهات الجديدة في سوق تجهيز المتاجر الفاخرة على مستوى العالم حُسن اختيار شركة أبرا لاستراتيجيتها. ووفقاً لأحدث توقعات القطاع، بلغت قيمة سوق تجهيز المتاجر الفاخرة حوالي 2.85 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع توقعات بارتفاعها بمعدل نمو سنوي مركب قدره %4.85 لتبلغ 32.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

ويعود هذا النمو الكبير إلى العرض الكبير للعلامات التجارية المخصصة والتركيز المتنامي على أهمية التصميم والدور الوظيفي. ومن المتوقع أن تشهد الدولة مستويات نمو ملفتة، مدفوعة بالتوسع الحضري والتوجهات الجديدة في نمط الحياة المعاصرة. وتسهم هذه الديناميكيات في خلق فرص هائلة للشركات المبتكرة مثل أبرا لتوسيع نطاق وصولها وتوفير حلول مخصصة في مختلف أنحاء العالم.

وتتطلع شركة أبرا نحو مستقبل مزدهر، وتواصل التزامها الراسخ بتقديم حلول مبتكرة ترسي معايير جديدة في الجودة والاستدامة والابتكار. وقد أسهمت الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الشركة في عام 2024 في إرساء ركائز متينة لانطلاقتها نحو عام جديد حافل بمزيد من الديناميكية والازدهار.

لمحة عن أبرا:

أبرا هي شركة رائدة إقليمياً في مجال تجهيزات المساحات الداخلية للمتاجر الفاخرة. وتأسست الشركة عام 1992 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص أبرا في تصميم وإدارة المشاريع وإنتاج مساحات مخصصة لأفخم المتاجر في مختلف الأسواق المحلية وقطاعات المتاجر ومنافذ السفر في الشرق الأوسط وأفريقيا. توسعت أبرا إلى المملكة العربية السعودية في عام 2023 بمركز في الرياض لتلبية احتياجات قطاع تجهيز متاجر التجزئة الفاخرة الديناميكي. وتلتزم الشركة بتقديم خدماتٍ سلسلة وفق أعلى مستويات الجودة والحرفية، إذ توفر حلولاً متكاملة، بما في ذلك الإنتاج الكامل ضمن المواقع مع النماذج الأولية والتركيب والخدمات اللوجستية وعمليات الدعم في مرحلة ما بعد البيع.

وتملك الشركة منشأة بأحدث التقنيات تبلغ مساحتها 150 ألف قدم مربع ويعمل لديها قوة عاملة ماهرة تضم أكثر من 350 مهنياً، كما توظف خبرتها العالية للتعامل مع مجموعة متنوعة من المواد، مثل الخشب والأكريليك والمعادن والزجاج والطلاء، مما يضمن الالتزام الكامل بالجداول الزمنية وتقديم خدمات معقولة التكلفة بجودة عالية. وتحمل الشركة شهادة آيزو 9001 لنظم إدارة الجودة وشهادة آيزو 14001 لنظم الإدارة البيئية وشهادة السلامة المهنية وتقييم السلامة (OHSAS)، وتتميز مشاريعها باعتماد ممارسات الاستدامة والكفاءة من حيث استهلاك الطاقة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، وتتمتع بخبرة تزيد على ثلاثة عقود، فضلاً عن شهرتها بتقديم خدمات موثوقة مع الاهتمام بأدق التفاصيل. وتواصل الشركة إعادة رسم ملامح مساحات المتاجر الفاخرة، لترسي معاييراً جديدة في هذا القطاع.

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