المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إطلاق النسخة الجديدة من حساب "الوافر" لعام 2025م، مع جوائز نقدية مذهلة تتجاوز قيمتها الإجمالية 4 ملايين دولار أمريكي، لتكون هذه النسخة الأكبر والأكثر تميزًا منذ انطلاق الحساب.

سيحظى العملاء بفرصة الفوز بـ 11 جائزة كبرى، تتضمن جائزة بقيمة مليون دولار أمريكي، سيتم السحب عليها في شهر ديسمبر. كما ستشهد الأشهر مارس، يونيو، أغسطس، أكتوبر، وديسمبر السحب على جوائز بقيمة 250 ألف دولار أمريكي لكل منها. وينطلق البرنامج بقوة هذا العام مع ثلاث جوائز كبرى بقيمة 250 ألف دولار أمريكي في شهر مارس القادم. بالإضافة إلى ذلك، يُختتم البرنامج بسحب مميز على جائزة المليون دولار أمريكي وأربع جوائز أخرى بقيمة 250 ألف دولار أمريكي لكل منها في شهر ديسمبر والكثير من المفاجئات الأخرى على مدار السنة.

في إطار مكافأة العملاء المميزين ضمن برنامج "نادي عملاء الوافر"، خصص خليجي بنك 30 جائزة نقدية إضافية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي لكل منها، حيث سيتم السحب على خمسة فائزين في كل من شهر فبراير، أبريل، مايو، يوليو، سبتمبر، ونوفمبر.

ولأول مرة منذ إطلاق حساب "الوافر"، يشمل برنامج هذا العام جوائز مخصصة للعملاء الصغار ضمن فئة "أجيال الوافر". وقد تم تخصيص 60 جائزة بقيمة ألف دولار أمريكي لكل منها، مع سحب خاص على 15 جائزة في شهر مارس، وسحب شهري على 5 جوائز لبقية الأشهر.

وتعليقًا على النسخة الجديدة من البرنامج، صرحت السيدة أميرة العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، قائلة "نحن سعداء بالإعلان عن إطلاق حساب ’الوافر‘ لعام 2025م، والذي يعتبر النسخة الأكبر والأكثر تميزًا منذ انطلاق الحساب. فمن خلال جوائز تتجاوز قيمتها الإجمالية 4 ملايين دولار أمريكي، نهدف إلى دعم ثقافة الادخار وتشجيع عملائنا لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. وفي هذا السياق، سيشهد هذا العام أيضًا إطلاق حساب ’أجيال الوافر‘ و هي جوائز حصرية تطلق لأول مرة والتي تستهدف فئة الأطفال والشباب دون سن 21 عام، وهي بادرة تجسد سعي البنك لتحقيق دور فاعل في تعزيز الثقافة المالية ، إلى جانب منح الفرصة للمودعين الصغار للدخول في سحوبات على جوائز نقدية مجزية."

وأضافت العباسي "يسرنا أن ندعو جميع عملائنا الكرام للمشاركة في النسخة الجديدة من حساب 'الوافر' لعام 2025م، والذي يوفر لهم فرصة استثنائية للفوز بجوائز نقدية قيمة. كما ندعوا عملائنا الكرام للانضمام إلى نادي عملاء الوافر الحصري، الذي يقدم فرصًا فريدة للفوز بواحد من 30 جائزة اضافية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي لكل منها، سيتم السحب عليها في أوقات متفرقة على مدار العام. نسعى دائماً لتطوير عروضنا لتلبية تطلعات العملاء انطلاقًا من دورنا كشريك لهم في الطموح، متمنين لجميع المودعين حظًا موفقًا."

يجدر بالذكر أن حساب "الوافر" هو حساب ادخار متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يتم استثمار الأموال فيه على أساس المضاربة المطلقة. يمكن فتح الحساب بمبلغ 50 دينار بحريني كحد أدنى، ويتم احتساب نقاط السحب لكل 25 دينار موجودة في الحساب. كما يمكن للعملاء زيادة فرصهم في الفوز من خلال الاستفادة من نظام النقاط المضاعفة، الذي يتطلب الحفاظ على رصيد الحساب أو زيادته دون إجراء عمليات سحب لمدة تزيد عن 90 يومًا قبل موعد السحب.

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