طارق شبيب: دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها عاصمةً عالميةً للتكنولوجيا المالية والتداولات الرقمية.. وتلعب دوراً محورياً في نمو "كابيتال دوت كوم" عالمياً

الشركة تواصل تركيزها على أدوات دعم اتخاذ القرار وتعزيز مكانة منصتها للتداول في ظل ارتفاع مستويات النشاط في الأسواق

نمو أحجام التداول بنسبة 92.1% على أساس سنوي في 2025 مقابل 1.78 تريليون دولار في 2024

الشركة تُتوَّج بلقب «أفضل وسيط في الشرق الأوسط لعام 2025» من TradingView ضمن جوائزها السنوية المعتمدة على تقييمات المستخدمين الموثّقة

دبي : تواصل "كابيتال دوت كوم" Capital.com قصة نجاحها العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات، وتمكنت الشركة من مضاعفة حجم تداولاتها في عام 2025 وصولاً إلى 3.4 تريليون دولار، بدعم من النشاط القياسي في منظقة الشرق الأوسط التي استحوذت وحدها على نصف التداولات الإجمالية للشركة حول العالم.

ويأتي مسار الصعود القياسي في حجم تداولات "كابيتال دوت كوم"، المجموعة العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والعاملة في مجال التداول الإلكتروني الخاضع لرقابة الهيئات التنظيمية، خلال العامين الماضيين في أعقاب افتتاح الشركة مقراً إقليمياً في دبي في أبريل 2024 بالتزامن مع انضمامها إلى مبادرة الجيل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستهدف استقطاب أبرز الشركات وألمع العقول إلى الدولة. وبفضل توسع "كابيتال دوت كوم"، انطلاقاً من دولة الإمارات، عبر شركتها التابعة "كابيتال كوم مينا" لتجارة الأوراق المالية "Capital Com MENA"، ساهمت منطقة الشرق الأوسط بنصف أحجام التداولات متفوقةً على أوروبا.

وأعلنت "كابيتال دوت كوم، اليوم، عن ملخص نشاط منصة التداول لعام 2025، حيث بلغ إجمالي حجم تداولات العملاء 3.42 تريليون دولار خلال العام. وأفادت المجموعة بأن منطقة الشرق الأوسط استحوذت على نحو 50% من إجمالي النشاط، ما يؤكد الأهمية المتنامية للمنطقة في مسيرة نمو الشركة عالميًا.

وارتفع حجم التداول بنسبة 92.1% على أساس سنوي، من 1.78 تريليون دولار في عام 2024 إلى 3.42 تريليون دولار في عام 2025، فيما زاد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 87% ليصل إلى 224.8 مليون صفقة مقارنة بـ120.2 مليون صفقة في العام السابق، علماً بأن أحجام التداول تتأثر بظروف السوق السائدة ولا تشكّل مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

وتعكس هذه النتائج تسارع وتيرة النشاط التداولي في الأسواق العالمية الرئيسية، مدعومًا بتفاعل قوي ومستدام من عملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب استمرار استثمارات Capital.com في إدارة المخاطر المنظمة، وتعزيز جاذبية المنصة، وتطوير أدوات دعم اتخاذ القرار. ويعزز ذلك طموح المجموعة في مواصلة ترسيخ منصتها باعتبارها منصة مصمّمة لاتخاذ قرارات أفضل.

وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لـ Capital.com في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تواصل منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما دولة الإمارات، لعب دور محوري في قصة نمو الشركة عالميًا. ففي عام 2025، شهدنا تفاعلًا قويًا ومستدامًا من عملائنا في مختلف أنحاء المنطقة، ما يعكس ارتفاع مستوى النضج المالي، وزيادة المشاركة الفاعلة في الأسواق العالمية، إلى جانب تنامي التركيز على التداول المنضبط والقائم على الوعي بالمخاطر. ولا ينصب تركيزنا في المنطقة على التوسع الكمي بحد ذاته، بل على بناء بنية تحتية مرنة وخاضعة للتنظيم، مدعومة بأدوات مساندة لاتخاذ القرار، تساعد عملاءنا على التعامل مع تقلبات الأسواق بوضوح وثقة».

وأكد إن النمو القياسي في تداولات عملاء الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلاقاً من دولة الإمارات يعكس المكانة الريادية للدولة عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية والتداولات الرقمية.

وحصلت Capital.com MENA الذراع الإقليمية لشركة "كابيتال دوت كوم" مؤخراً على لقب «أفضل وسيط في الشرق الأوسط لعام 2025» من منصة TradingView العالمية للرسوم البيانية والتداول، وذلك ضمن جوائزها السنوية للوسطاء، والتي تستند إلى تقييمات ومراجعات المستخدمين الموثّقة. ويعكس هذا التكريم مستوى الرضا المرتفع لدى العملاء في المنطقة، والتزام الشركة بتوفير بيئة تداول منظمة تدعم اتخاذ قرارات أفضل.

وخلال عام 2025، تم تنفيذ 224.8 مليون صفقة عالمياً بزيادة 87% على أساس سنوي. واستحوذت منطقة الشرق الأوسط على نحو 50% من إجمالي حجم التداول، في حين جاءت أوروبا كثاني أكبر منطقة من حيث النشاط، مع ارتفاع الأحجام بنسبة 73%. وعلى المستوى العالمي، تم فتح 22.59% من المراكز مع أوامر إيقاف الخسارة، كما توسعت تغطية المنصة لتشمل أكثر من 5,000 منتج مالي مقارنة بأكثر من 4,500 سابقًا.

وتزامن ازدهار التداولات خلال 2025 مع تباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، وتقلب أسعار السلع، وارتفاع حساسية الأسواق تجاه البيانات الاقتصادية الكلية. وعكست مشاركة المتداولين في منطقة الشرق الأوسط هذه الديناميكيات العالمية، حيث نشطت التداولات خلال فترات التقلبات المرتفعة.

وشكّل جيل الألفية (Millennials) والجيل "إكس" الحصة الأكبر من أحجام التداول عالميًا، تلاهم الجيل "زد" ثم جيل Baby Boomers. وكان الذهب الأداة الأكثر تداولًا عالميًا من حيث الحجم وعدد الصفقات، تأكيدًا لدوره كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي. واتسم تداول الذهب في عام 2025 بحساسية مرتفعة تجاه التحركات السعرية قصيرة الأجل، حيث أُغلِق 73.8% من صفقات الذهب خلال ساعة واحدة، و95.9% خلال 24 ساعة، وهو ما يتماشى مع أنماط التداول اليومي المعتادة في فترات التقلبات العالية.

وتطلب ارتفاع مستويات المشاركة في الأسواق الحفاظ على استقرار المنصة خلال فترات الذروة، حيث جرى ضمان استمرارية الأداء والخدمات عبر الكيانات الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك خلال فترات التقلبات الواسعة عبر فئات الأصول المختلفة.

وعلى الصعيد العالمي، تم فتح 22.59% من جميع المراكز مع أوامر إيقاف الخسارة مقارنة بـ22.01% في عام 2024، مع تسجيل أعلى معدلات الاستخدام بين الجيل Z وجيل الألفية، ما يشير إلى تبنٍ أوسع لمعايير إدارة المخاطر المحددة مسبقًا خلال عام اتسم بتقلبات كبيرة في مختلف فئات الأصول. ويعمل جميع العملاء ضمن الإطار التنظيمي ذاته، ومعايير الإفصاح عن المخاطر، ومتطلبات الملاءمة المعتمدة.

وخلال عام 2025، واصلت Capital.com تعزيز بيئة دعم اتخاذ القرار وبنية المنصة، من خلال توسيع أدوات الرسوم البيانية والتحليل الفني لتحسين فهم السياق السعري عبر أطر زمنية متعددة، وتعزيز أدوات تسجيل الصفقات لدعم المراجعة المنظمة بعد التنفيذ وزيادة الوعي السلوكي، إلى جانب مواصلة تطوير هيكل إدارة المخاطر، بما في ذلك تحسينات أوامر إيقاف الخسارة، وترقية البنية التحتية وأنظمة المراقبة لضمان استقرار التنفيذ خلال فترات التداول المكثفة.

وتتضمن خارطة الطريق المستقبلية للمجموعة أدوات تحليل سلوكي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى دعم تحديد المخاطر قبل التنفيذ، وتمكين المراقبة الفورية للمراكز المفتوحة، وتسهيل المراجعة المنظمة لأنماط التداول. ويتم توظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه بنية تحتية سلوكية، وليس كأداة تنبؤية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر انضباطًا في بيئات السوق المتقلبة.

وبالنظر إلى عام 2026، ورغم النمو الكبير في النشاط خلال عام 2025، تؤكد Capital.com أنها لا تقيس تقدمها بالحجم وحده. وتشمل أولوياتها الاستراتيجية زيادة معدلات استخدام أوامر إيقاف الخسارة، وتوسيع أدوات الحماية السلوكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بمؤشرات جودة القرار، ومواصلة التوسع الجغرافي المدروس ضمن الأطر التنظيمية، بما في ذلك في الأسواق الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب توسيع القدرات متعددة الأصول عبر الأسهم، والأصول الرقمية، ومنتجات الاستثمار طويلة الأجل.

وتعمل Capital.com بموجب عدة تراخيص تنظيمية في دول متعددة، كما أضافت في عام 2025 ترخيصًا جديدًا من هيئة أسواق رأس المال في كينيا. ويظل التركيز طويل الأجل للمجموعة منصبًا على تطوير منصة عالمية تهدف إلى تحسين جودة القرارات الاستثمارية ضمن إطار منظم وحوكمة واضحة.

-انتهى-

#بياناتشركات