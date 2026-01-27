أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن البنك التجاري الدولي ش.م.ع ("البنك" أو "CBI")-(رمز البنك التجاري الدولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية ISIN: AEC000101019)، وهو أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية القوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلاً أعلى ربحية في تاريخ البنك، ومحققاً تقدماً ملموساً في مسيرته نحو التحول الاستراتيجي.

أبرز النتائج المالية:

ارتفع صافي الربح إلى 311 مليون درهم، قبل الضريبة، وبزيادة قدرها 40% على أساس سنوي ليُسجّل بذلك البنك أقوى أداء سنوي له على الإطلاق، ويعكس قوة الأداء التشغيلي ونجاح استراتيجية تحسين هيكل الميزانية

صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 295 مليون درهم، ما أسهم في تعزيز القيمة المقدّمة للمساهمين

ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 13% ليصل إلى 791 مليون درهم، مدفوعاً بالإدارة الفعالة للميزانية العمومية، وزيادة دخل الرسوم، وتحقيق الدخل من الأصول الاستراتيجية

نمو صافي دخل الفوائد بنسبة 13% ليبلغ 389 مليون درهم، بدعم من تحسن مزيج ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) وتوسع هامش صافي الفائدة بنحو 15 نقطة أساس

تحسن ملحوظ في جودة الأصول، مع انخفاض صافي مخصصات الأصول بنسبة 33% على أساس سنوي، نتيجة معالجة القضايا المتراكمة السابقة

نمو إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 22 مليار درهم، مدعوماً بالتوسع الاستراتيجي لمحفظة الاستثمارات

زيادة ودائع المتعاملين بنسبة 3% لتصل إلى 15.9 مليار درهم، مع تحسن نسبة CASA بمقدار نقطتين مئويتين على أساس سنوي، بما يعزز كفاءة هيكل التمويل

الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال القوية عند مستوى 17.2%، وهي أعلى من المتطلبات التنظيمية

وفي تعليقه على النتائج المالية، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "يسعدني أن أعلن أن عام 2025 يُمثل محطة تاريخية للبنك التجاري الدولي، حيث حققنا أعلى أرباح في تاريخ البنك. إن هذا النمو الاستثنائي بنسبة 40% في صافي الربح قبل الضريبة يعكس التزام فريق العمل لدينا، والتنفيذ المنضبط لأولوياتنا الاستراتيجية.

ويجسّد هذا الأداء القياسي حصيلة جهودنا المستمرة والتقدم الملموس في تعزيز ركائزنا المالية الأساسية. فقد نجحنا في تحسين جودة الأصول، وتحسين كفاءة الميزانية العمومية، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين، مع الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة. كما يؤكد تحسن مزيج ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير CASAوتوسع هامش صافي الفائدة، فاعلية استراتيجيتنا في تحقيق دخل مستدام.

إن هذا الإنجاز التاريخي يضع البنك في موقع قوي لمواصلة النجاح. ومع قاعدة صلبة، ورؤية استراتيجية واضحة، والتزام راسخ بإدارة المخاطر بحكمة، سنواصل البناء على هذا الزخم لتحقيق قيمة أكبر لعملائنا ومساهمينا وكافة أصحاب المصلحة خلال عام 2026 وما بعده".

جوائز البنك التجاري الدولي لعام 2025

المساهمة البارزة في تمكين التكنولوجيا المالية وتطوير بنية المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة

الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب

الشراكة المستدامة الأكثر ابتكاراً

جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البنك التجاري الأكثر ابتكاراً لعام 2025

جوائز الأعمال في الإمارات العربية المتحدة لعام 2025

جائزة التميز في مجال الابتكارات المصرفية لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025

جوائز الأعمال في الإمارات العربية المتحدة لعام 2025

نبذة عن البنك التجاري الدولي

يُعد البنك التجاري الدولي أحد أبرز المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتخصص في تقديم حلول وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، وتمكينهم ومساعدتهم على النمو. تأسس البنك التجاري الدولي عام 1991 ويقع مقره الرئيسي في دبي حيث يقدم مجموعة شاملة ومتنوعة من الخدمات، بما في ذلك الحلول المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبالاستفادة من قدراته المبتكرة، يوفر البنك التجاري الدولي لعملائه خدمات مصرفية مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم والاستفادة من كافة إمكاناتهم. البنك التجاري الدولي مدرج في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ويخضع لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتقديراً لثقافته التي تركز على دعم وتمكين العملاء وجهوده المستمرة لقيادة مشهد الابتكار في القطاع المصرفي، حصل البنك التجاري الدولي على العديد من الجوائز التقديرية المرموقة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، منها عدة جوائز ستيفي مثل جائزة الشراكة المستدامة الأكثر ابتكاراً، والمساهمة البارزة في تمكين التكنولوجيا المالية وتطوير بنية المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة من الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن غالبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: توفيق عثمان toufik.osman@cbi.ae

