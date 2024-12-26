دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تاكسي دبي، الرائدة في مجال حلول التنقل المتكاملة في إمارة دبي، عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة للفترة 2025-2029، والتي تهدف إلى تعزيز ريادتها وترسيخ مكانتها كأكبر مشغل لمركبات الأجرة في الإمارة، وأحد أبرز رواد قطاع النقل على مستوى المنطقة.

تتضمن الاستراتيجية رؤية طموحة لتعزيز حضور الشركة في سوق النقل، مع التركيز على تطوير خدماتها المبتكرة، بما في ذلك خدمات الليموزين وخدمات التوصيل. كما تشمل خطط الشركة التوسع الجغرافي عبر استهداف الأسواق المحلية والإقليمية الواعدة، سعياً لتعزيز مكانتها كشريك رئيسي في تقديم حلول نقل عصرية تلبي احتياجات المتعاملين وتواكب التطورات المستقبلية.

رؤية جديدة لمفهوم التنقل الرقمي

وفي إطار استراتيجيتها الجديدة، اعتمد مجلس إدارة تاكسي دبي رؤية جديدة تهدف إلى جعل الشركة "خيار التنقل المفضل للجميع" حيث ترتكز هذه الرؤية على رسالة محورية تتمثل في "الريادة في تقديم خدمات تنقل رقمية آمنة تلبي احتياجات المجتمع في الراحة والتواصل والاستدامة".

أوضح السيد عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، قائلاً: "مع مرور عام على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة وإطلاق استراتيجيتنا للسنوات الخمس القادمة 2025-2029، نحن على أعتاب مرحلة تحول محورية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وشامل في كافة جوانب أعمال الشركة. ستركز المرحلة المقبلة على تأسيس شراكات استراتيجية قوية وتقديم حلول تنقل مبتكرة ومستدامة، بما يتماشى مع تطلعات المجتمع ويدعم رؤية دبي المستقبلية. كما سنعزز الابتكار ونسعى لزيادة العوائد المالية لمساهمينا، مع توفير خدمات استثنائية ترتقي بتجربة عملائنا."

كما صرح السيد منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، التزام الشركة بإعادة صياغة مفهوم التنقل من خلال تعزيز الابتكار وترسيخ نهج يرتكز على وضع احتياجات المتعاملين في محور أولوياتنا. وأضاف: "لا تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق النمو فحسب، بل تسعى إلى بناء مستقبل مستدام وأكثر ذكاءً، يقدم حلولاً متطورة ترتقي بتجربة المتعاملين وتلبي تطلعاتهم بأعلى المعايير."

وضع معايير جديدة

تركز استراتيجية 2025-2029 على مضاعفة نمو محفظة أعمال شركة تاكسي دبي وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، مع وضع معايير جديدة لتقديم حلول تنقل مبتكرة ومستدامة. وتسعى الشركة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز ريادتها في قطاع التنقل على مستوى المنطقة، عبر الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة ، وتبني نهج استراتيجي يستشرف المستقبل ويواكب تحدياته بمرونة وكفاءة.

الاستدامة

وتماشياً مع خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040 والأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في قطاع النقل، تتبنى تاكسي دبي الاستدامة كركيزة أساسية ضمن استراتيجية عملها الجديدة حيث تواصل الشركة استثمارها بشكل مكثف في المركبات الكهربائية والهجينة، ما يعكس التزامها الراسخ بالحد من الأثر البيئي للمركبات وتعزيز حلول التنقل الصديقة للبيئة. وبهذا التوجه، تؤكد الشركة حرصها على ترسيخ نموذج يحتذى به في قطاع النقل، مع المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية دبي لمستقبل أكثر استدامة.

الابتكار والشراكات

من الجدير بالذكر أن تاكسي دبي أبرمت شراكة استراتيجية مع "بولت"، إحدى أبرز منصات النقل الرقمي في العالم، لإطلاق أكبر منصة للنقل الرقمي في المنطقة وذلك انطلاقاً من أهدافها الطموحة في التحول الرقمي والتزام الشركة بتقديم خدمات تنقل متطورة بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها، بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للنقل الذكي.

وتؤكد هذه الشراكة حرص تاكسي دبي على دعم توجهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي تهدف إلى تحويل 80% من رحلات مركبات الأجرة إلى أنظمة الحجز الإلكتروني خلال السنوات المقبلة. من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية مكانة تاكسي دبي كشركة رائدة في قطاع التنقل، وتسهم بشكل كبير في تشكيل مستقبل التنقل الحضري المستدام في الإمارة.

نبذة عن تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 9000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 6000 مركبة أجرة وأكثر من 17500 سائق. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل.

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