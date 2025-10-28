دبي: استضافت كل من وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» ومركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، المؤتمر السنوي الخامس عشر للتمويل الإسلامي في قاعة الأتريوم في مركز دبي المالي العالمي.

وسلط المؤتمر الضوء على الأداء القوي لقطاع التمويل الإسلامي في عام 2024، الذي حقق نموًا بنسبة 10.6 في المائة، فيما تجاوز إجمالي الصكوك القائمة حاجز تريليون دولار أمريكي لأول مرة. وتناول المؤتمر التوقعات العالمية لقطاع التمويل الإسلامي والفرص والتحديات التي تواجه النمو المستقبلي للقطاع، حيث شكل المؤتمر فرصة للمهتمين للحصول على نظرة أعمق حول أسواق رأس المال المتطورة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال هادي ملكي، الرئيس الإقليمي في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»: "يواصل قطاع التمويل الإسلامي إظهار قوته، بدعم من نمو الأصول المصرفية وإصدارات الصكوك. وفي ظل النمو المستمر لمتطلبات التمويل لبرامج التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن قطاع التمويل الإسلامي يتمتع بمكانة جيدة للحفاظ على زخمه في عام 2025 على الرغم من حالة عدم اليقين الدولية السائدة. وتعد النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر السنوي للتمويل الإسلامي، التي نقيمها بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، منصة حيوية لجمع أصحاب المصلحة وتبادل وجهات النظر ومعالجة الفرص والتحديات التي ترسم ملامح التطور المستمر لقطاع التمويل الإسلامي".

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: " في ظل النمو المتواصل لقطاع التمويل الإسلامي كرافد رئيسي للتنمية الشاملة والمستدامة، يواصل مركز دبي المالي العالمي التزامه بتسريع وتيرة التحول في هذا المجال. نعمل على بناء بيئة محفزة للابتكار، تدعم تطوير حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تتمتع بالقدرة على المنافسة العالمية، وتعززها التقنيات الرقمية. وتجسّد شراكتنا مع وكالة ‘إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية’ في النسخة الخامسة عشرة من هذا المؤتمر حرصنا على ترسيخ الحوار البنّاء والتعاون المثمر، بما يسهم في تطوير القطاع وضمان جاهزيته لمواكبة المتطلبات المستقبلية".

وتناولت الجلسة الأولى التي كانت بعنوان: "التمويل الإسلامي 2025–2026: نموٌّ مرنٌ في ظلّ التحديات القادمة"، العوامل الرئيسية الدافعة للنمو والفرص والتحديات المستقبلية. وشملت قائمة المتحدثين عبد القادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في بنك "أرقام كابيتال"، وعلي توفيق، رئيس قسم تمويل الصكوك في بنك "إتش إس بي سي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وهيتيش دهوت، المدير المالي لشركة داماك العقارية.

وقدمت إس آند بي داو جونز إنديسيز بعد ذلك رؤى حول أدوات الدخل الثابت بما في ذلك الاتجاهات في السوق العالمية وسوق دول مجلس التعاون الخليجي وسوق الصكوك، تلتها جلسة حول ظروف الائتمان العالمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي. وركزت الجلسة الختامية على توقعات وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» لمختلف القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي.

لمحة عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»

تعد وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» مزودًا عالميًا رائدًا للتصنيفات الائتمانية المستقلة. وتُعتبر تصنيفاتنا الائتمانية أساسية لدفع عجلة النمو، وتوفير الشفافية والمعرفة للمشاركين في السوق لتمكينهم من اتخاذ قرارتهم بثقة. وقد تجاوزت تصنيفاتنا الائتمانية حاجز المليون تصنيف، حيث غطت التصنيفات حكومات وشركات ومؤسسات مالية وكيانات للتمويل المهيكل والسندات. تقدم الوكالة آرائها المستقلة حول السوق استنادًا إلى خبرتها العالمية ونظرتها المحلية. كما تزود الوكالة رؤى وأبحاث حول المخاطر الائتمانية ذات الصلة، حيث يحصل المشاركون في السوق على معلومات مستقلة للمساعدة في دعم نمو أسواق دين سائلة وشفافة حول العالم.

وتعد وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» جزءًا من شركة «إس آند بي جلوبال» (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPGI)، التي تزود معلومات أساسية للأفراد والشركات والحكومات لتمكنهم من اتخاذ قراراتهم بثقة.

لمحة عن مركز دبي المالي العالمي

يعد مركز دبي المالي العالمي أحد أكثر المراكز المالية تقدمًا في العالم، والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 دولة يبلغ عدد سكانها 3.8 مليار نسمة تقريبًا، ويقدر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 11.2 تريليون دولار أمريكي.

وبفضل سجله الحافل الذي يمتد لعشرين عامًا في تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يربط مركز دبي المالي العالمي هذه الأسواق سريعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكيتين عبر دبي.

ويضم مركز دبي المالي العالمي هيئة تنظيمية مستقلة معترف بها دوليًا ونظامًا قضائيًا مثبتًا يعتمد على القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى أكبر منظومة مالية في المنطقة تضم 48,800 متخصص يعملون في أكثر من 8,000 شركة نشطة مسجلة - ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

يهدف المركز إلى تعزيز مستقبل التمويل من خلال الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والابتكار والشراكات. واليوم، أصبح مركز دبي المالي العالمي مركزًا للتمويل والابتكار العالمي للمستقبل، حيث يقدم واحدة من أكثر بيئات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري شمولًا في المنطقة، بما في ذلك حلول الترخيص الفعّالة من حيث التكلفة، واللوائح التنظيمية المناسبة، وبرامج المسرعات المبتكرة، والتمويل للشركات الناشئة.

ويضم مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من محلات التجزئة والمطاعم ذات الشهرة العالمية، وشققًا سكنية، وفنادق، ومساحات عامة، ويشهد حركة فنية وثقافية ديناميكية ويعد أحد أكثر وجهات الأعمال وأسلوب الحياة المرغوبة في دبي.

